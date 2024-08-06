☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 9.
Платенсе
0:1
Конец матча
Банфилд
0'
0:1
10' Гол
Bruno Christian Sepulveda
27' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
65' Желтая карточка
Cristian Nunez
67' Желтая карточка
Родригес Йонатан
69' Желтая карточка
Ezequiel Bonifacio
84' Желтая карточка
Эрнандес Николас
90'+8
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
27
Agustin
Quiroga
7
Guido
Mainero
8
Fernando
Juarez
III
5
Carlos
Villalba
10
Agustin
Ocampo
9
Mateo
Pellegrino
33
Лотти
Аугусто
1
Facundo
Sanguinetti
6
Энрике
Гиллермо
4
Alejandro
Maciel
3
Эрнандес
Николас
33
Инсуа
Эмануэль
32
Родригес
Йонатан
8
Jesus
Soraire
22
Juan
Alvarez2
11
Ignacio
Rodriguez
7
Geronimo
Rivera
9
Bruno
Christian
Sepulveda
Платенсе
4-4-2
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Платенсе
Банфилд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
3:1
КПЛ
0:1
ЛП
2:4
КПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Среднее время на гол

60
38

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
50

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 4 (1) 0.44
Guido Mainero 1 0.11
Ronaldo Martinez 1 0.11
Sasha Marcich 1 0.11
Franco Minerva 1 0.11
Agustin Ocampo 0 0
Carlos Villalba 0 0
Bautista Barros Schelotto 0 0
Agustin Quiroga 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 (1) 0.44
Bruno Christian Sepulveda 1 0.11
Jesus Soraire 1 0.11
Alejandro Maciel 1 0.11
Матиас Гонсалез 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Geronimo Rivera 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 3 1
Juan Cozzani 2 1
Leonel Picco 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Ivan Gomez 1 0
Gaston Suso 1 0
Guido Mainero 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Carlos Villalba 1 0
Bautista Barros Schelotto 1 0
Franco Zapiola 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 4 1
Cristian Nunez 5 0
Инсуа Эмануэль 4 0
Aaron Quiroz 1 1
Ezequiel Bonifacio 2 0
Родригес Йонатан 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Матиас Гонсалез 1 0
Jesus Soraire 1 0
Milton Gimenez 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0

Результаты матчей

Платенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Банфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
5
Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Банфилд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
5
56%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1
Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0

Результаты матчей

Платенсе
Банфилд

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 9 5 3 1 9 - 4 18
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 4 4 1 14 - 10 16
6.
Атлетико Тукуман
 9 4 4 1 10 - 7 16
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
8.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
9.
Ланус
 9 4 3 2 14 - 13 15
10.
Бельграно
 9 4 3 2 13 - 13 15
11.
Ривер Плейт
 9 4 2 3 13 - 8 14
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 2 3 6 - 4 14
13.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 11 - 7 13
14.
Депортиво Риестра
 9 4 0 5 8 - 9 12
15.
Архентинос Хуниорс
 9 4 0 5 8 - 12 12
16.
Росарио Сентраль
 9 3 3 3 12 - 10 12
17.
Сармьенто
 9 3 2 4 8 - 9 11
18.
Платенсе
 9 3 2 4 8 - 9 11
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 1 5 11 - 12 10
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 7 - 12 9
23.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
26.
Барракас Сентраль
 9 1 3 5 4 - 11 6
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 0 1 8 7 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
3.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
4.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
5.
Депортиво Риестра
 5 4 0 1 6 - 2 12
6.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
7.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
9.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
10.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
4.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
5.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
6.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
22.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
23.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
24.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
25.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
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Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
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