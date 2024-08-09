☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Пари НН
1:0
Второй тайм: 80'
Химки
0'
1:0
17' Гол
Ожегович Огнен
21' Желтая карточка
Гоцук Кирилл
60' Желтая карточка
Эктов Александр
70' Желтая карточка
Зе Турбо Жозе
71' Желтая карточка
Александров Виктор
73' Желтая карточка
Фаринья Эдгардо

Ход матча

17'
Ожегович Огнен
(Эктов Александр)
1:0
21'
Гоцук Кирилл
 
44'
Александров Виктор
Тихий Дмитрий
 
46'
Магкеев Станислав
Гоцук Кирилл
 
60'
Эктов Александр
 
63'
 
Мирзов Резиуан
Руденко Александр
63'
 
Бакаев Зелимхан
Гогуа Седрик
68'
Зе Турбо Жозе
Ожегович Огнен
 
68'
Карапузов Владислав
Ермаков Никита
 
70'
Зе Турбо Жозе
 
71'
Александров Виктор
 
73'
 
Фаринья Эдгардо
75'
 
Берковский Илья
Магомедов Бутта
75'
 
Глушаков Денис
Вера Лукас Габриэль
78'
Глейзер Дан Леон
Тичич Лука
 
Прогнозы 140
Пари НН 34.3% (48)
X 42.1% (59)
Химки 23.6% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Химки
3.30
3.90
Реклама, bettery.ru
2.77
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Медведев
Никита
6
Тихий
Дмитрий
24
Гоцук
Кирилл
22
Каккоев
Никита
87
Боженов
Кирилл
78
Калинский
Николай
19
Ермаков
Никита
15
Эктов
Александр
29
Тичич
Лука
20
Боселли
Хуан
90
Ожегович
Огнен
96
Обухов
Игорь
25
Филин
Александр
24
Фаринья
Эдгардо
27
Гогуа
Седрик
72
Фернандес
Даниэль
II
80
Хосонов
Хетаг
32
Вера
Лукас
Габриэль
99
Ориньо
II
9
Руденко
Александр
Александрович
91
Заболотный
Антон
97
Магомедов
Бутта
Пари НН
3-4-3
Химки
3-4-3

История личных встреч

Пари НН
Химки

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

21.4%
71.4%
7.2%
3 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
К
1:1
К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.38

Среднее время на гол

77
240

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.21
0.71

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
126

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 1 0.25
Зе Турбо Жозе 1 0.25
Царукян Валерий 1 0.25
Калинский Николай 1 (1) 0.25
Эктов Александр 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 1 0.25
Хосонов Хетаг 1 0.25
Магомедов Бутта 1 0.25
Фаринья Эдгардо 1 0.25
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.25
Терехов Сергей 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 1 0
Ожегович Огнен 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Боселли Хуан 1 0
Каккоев Никита 1 0
Стаматов Матео 1 0
Александров Виктор 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 3 0
Заболотный Антон 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Голубович Петар 1 0
Фаринья Эдгардо 1 0

Результаты матчей

Пари НН
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
1
Пари НН
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4
Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0
Химки
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1
Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2

Результаты матчей

Пари НН
Химки

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Пари НН
 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
7.
Химки
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
8.
Оренбург
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
10.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
12.
Краснодар
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 1 - 6 2
15.
Факел
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Пари НН
 1:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Химки
 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Химки
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
10.
Пари НН
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 6 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 3
Спартак Москва Угальде Манфред 3
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    80'
    Угловой с левого фланга исполнили гости, однако Медведев кулаком отбивает мяч подальше.
  • Замена
    79'
    Дан Глейзер выходит на поле вместо Луки Тичича.
  • 77'
    Нижегородцы выбрались в атаку, которую дальним ударом завершил Зе Турбо, но получилось очень неточно.
  • Замена
    75'
    Денис Глушаков и Илья Берковский появляются на поле вместо Бутты Магомедова и Лукаса Веры.
  • Опасный момент
    74'
    Магкеев после навеса Калинского со штрафного попытался пробить головой, мяч по дуге перелетел через перчатку Обухова и попал в перекладину с верхней стороны!
  • Желтая карточка
    73'
    Теперь уже карточка для игрока "Химок", Фаринья получает "горчичник" за срыв перспективной атаки.
  • Опасный момент
    72'
    После розыгрыша штрафного Магомедов решил пальнуть с 35 метров, едва не застав врасплох Медведева - мяч скользнул по перекладине и прошел выше створа!
  • Желтая карточка
    71'
    Следом предупреждение за грубый фол против Хосонова получает Александров.
  • Желтая карточка
    70'
    Зе Турбо получает предупреждение за жесткий фол против Филина около чужой штрафной.
  • Замена
    68'
    Зе Турбо и Владислав Карапузов играют вместо Огнена Ожеговича и Никиты Ермакова.
  • 67'
    Бакаев получает мяч от Мирзова на радиусе штрафной и отмечается ударом в ближний угол, однако Медведев снаряд накрывает.
  • Травма, повреждение
    66'
    У Ермакова есть проблемы со здоровьем, Артига пытался выкатить Никиту за пределы поля, но получил неодобрение со стороны арбитра.
  • Фол, нарушение
    65'
    Ожегович оказывается на газоне в борьбе с Филиным, однако арбитр определяет фол со стороны форварда "Пари НН", который был совсем ни при чем.
  • Замена
    63'
    Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев выходят на поле вместо Александра Руденко и Седрика Гогуа.
  • 61'
    Еще полчаса остается играть в этой встрече, есть все шансы у "Химок" переломить ход поединка, как это было в прошлом туре в Казани.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      60'
      Эктов получает желтую карточку за грубый подкат под Ориньо на фланге.
    • 59'
      Заброс из глубины поля в направлении Руденко исполняют гости, однако мяч на выходе уверенно забирает Медведев.
    • Угловой
      58'
      Угловой в исполнении "Химок" не привел ни к чему опасному, никак не идут "стандарты" сегодня у команд.
    • Опасный момент
      57'
      Заболотный получает мяч на левом краю штрафной от Руденко и пробивает в касание под перекладину - Медведев спасает свои ворота!
    • 55'
      Пока без замен обходится Франк Артига, хотя на скамейке есть ребята, способные усилить игру подмосковной команды.
    • Угловой
      53'
      Магкеев после навеса с углового добрался до мяча на дальней штанге, однако направить снаряд в створ Станиславу не удалось.
    • 52'
      Боселли в быстрой атаке нижегородцев вошел в штрафную и заработал угловой, после чего показал арбитру, чтобы внимательнее смотрел задержки и зацепы.
    • 51'
      Вера с левого фланга исполняет острую подачу на дальнюю штангу, однако оборона "Пари НН" даже без Гоцука на втором этаже играет нормально.
    • Опасный момент
      49'
      Магомедов врывается в штрафную после короткого паса Заболотного, однако с угла вратарской пробивает мимо дальнего угла!
    • Угловой
      48'
      Первый угловой после перерыва исполнили хозяева поля, однако ничего опасного этот "стандарт" не принес.
    • 47'
      Возвращается Станислав Магкеев в игру после повреждения, полученного две недели назад в первом тайме игры против ЦСКА.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Станислав Магкеев появился на поле вместо Кирилла Гоцука.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Офсайд
      45'
      Боселли оказывается в положении "вне игры" на левом фланге атаки, единоборство с Фариньей, где, возможно, был фол, уже происходит после свистка.
    • Фол, нарушение
      45'
      Гоцук фолом в центре поля срывает забег Магомедова, недоволен полузащитник гостей, требующий вторую желтую карточку для Кирилла.
    • Дополнительное время
      45'
      Виталий Мешков добавляет 3 минуты к основному времени первого тайма.
    • Замена
      44'
      Виктор Александров появляется на поле вместо Дмитрия Тихого.
    • Травма, повреждение
      43'
      И опять Тихий оказывается на газоне, в этот раз замены защитнику "Пари НН" не избежать.
    • 41'
      Ориньо с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, где открывался Фернандес, однако Боженов не пустил новичка гостей к мячу.
    • Угловой
      39'
      После подачи с углового Гоцук выбивает мяч головой, на подборе первым был Ориньо, однако подача у бразильца совершенно не получилась.
    • 38'
      Снова "Химки" в штрафной соперника, Заболотный на левом краю обыгрался с Магомедовым и пробил в дальний угол, но мяч миновал створ после касания защитника.
    • Угловой
      37'
      А теперь угловой с правого фланга исполнил Вера, однако верховая борьба остается за нижегородцами.
    • Угловой
      36'
      Угловой на левом фланге заработал Ориньо, Вера от флажка направил мяч во вратарскую, где нижегородцы отбились не без труда.
    • Фол, нарушение
      34'
      Хосонов в верховой борьбе с Эктовым попадает сопернику локтем по голове, обходится Мешков в этом моменте без карточки.
    • Травма, повреждение
      32'
      Тихий сегодня страдает больше остальных, врачи "Пари НН" в этот раз появляются на поле, чтобы оказать помощь Дмитрию.
    • Опасный момент
      30'
      Вера забрасывает мяч в чужую штрафную, Заболотный выскакивает из-за спины защитника и пробивает с близкого расстояния, но Медведев в ближнем бою спас свои ворота!
    • 29'
      Вера подает штрафной с правого фланга, Гогуа исполняет скидку вдоль ворот, но остроты дальше гостям не удается создать.
    • 27'
      "Химки" постепенно осваиваются на нижегородском поле, пока у ворот Медведева особой остроты не возникает.
    • 25'
      Заболотный после заброса Веры от центральной линии врывается в штрафную и пробивает в ближний угол, но попадает в сетку с внешней стороны.
    • Угловой
      23'
      После навеса с углового Руденко добрался до верхового мяча, правда, с нарушением правил.
    • 22'
      Руденко врывается в штрафную хозяев с левого края и пробивает в ближний угол - Медведев переводит мяч на угловой.
    • Желтая карточка
      21'
      Первая желтая карточка в нашем матче - Гоцук жестко встречает соперника в центре поля.
    • Судья
      19'
      Да, после подсказки ВАР Виталий Мешков меняет свое решение и засчитывает гол, нижегородцы выходят вперед!
    • Видеоповтор
      18'
      Так, есть у ВАР сомнения, надо чертить линии и смотреть расположение ноги Фариньи относительно Ожеговича.
    • Офсайд
      17'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ОГНЕН ОЖЕГОВИЧ!
      Ожегович после передачи из глубины поля от Эктова врывается в штрафную с правого края и пробивает в дальний нижний угол!
    • Офсайд
      16'
      Заболотный получает мяч на правом фланге атаки, однако офсайд зафиксирован у Антона.
    • Опасный момент
      14'
      Каккоев после навеса Калинского с углового пробивает слёта с 13 метров - мяч пошел прямо по центру и достался вратарю!
    • Фол, нарушение
      13'
      Тихий получает по лицу в результате отмашки от Ориньо, "стандарт" зарабатывает нижегородский клуб.
    • 11'
      Руденко врывается в штрафную после передачи Магомедова и оказывается на газоне после контакта с Гоцуком, однако свисток арбитра молчит.
    • 10'
      Отметим, что прошлый матч на финише сезона-2022/23 завершился домашней победой "Пари НН" 2:0, а вообще команды невероятно редко пробивают верховой тотал в очных встречах.
    • 9'
      Через правый фланг нижегородцы добрались до штрафной соперника, Тихий исполнил передачу в направлении Ермакова, однако пас получился не самым удачным.
    • Травма, повреждение
      8'
      Тихий получил небольшое повреждение на фланге в борьбе с соперником, но всё обошлось без медицинского вмешательства.
    • 7'
      Довольно влажно сейчас в Нижнем Новгороде, осадки продолжают слегка досаждать футболистам.
    • 6'
      Позиционная атака в исполнении "Химок" завершается не самой удачной передачей от Фернандеса, нижегородцы мяч перехватили.
    • Угловой
      5'
      Гоцук после навеса Калинского с углового играет головой на опережение, однако мяч пролетает над перекладиной ворот Обухова.
    • 4'
      Гогуа крайне неосмотрительно покатил мяч в створ своих ворот, однако Обухов в подкате сумел выбить снаряд на угловой.
    • 3'
      У "Химок" в активе 4 очка, в прошлом туре команда Франка Артиги одержала волевую победу в Казани, эта победа, соответственно, также стала первой в сезоне.
    • 2'
      Напомним, что нижегородцы в прошлом туре набрали первые очки в сезоне, обыграв в скандальном матче махачкалинское "Динамо". А вот два домашних матча закончились поражениями с общей разницей 2:7.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Тихий Дмитрий уходит с поля. Александров Виктор выходит вместо него
    • 21'
      Гоцук Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Эктов Александр сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Ожегович Огнен бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Пари НН 1:0 Химки онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН 1:0 Химки

    Исход игры
    Пари НН
    34.3% (48)
    Ничья
    42.1% (59)
    Химки
    23.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.05% (43)
    Меньше
    61.95% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (88)
    Нет
    22.12% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (45)
    2:1 Пари НН
    13.6% (19)
    1:0 Пари НН
    13.6% (19)
    1:2 Химки
    10% (14)
    2:2 Ничья
    3.6% (5)
    0:1 Химки
    2.9% (4)
    1:3 Химки
    2.1% (3)
    2:3 Химки
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Пари НН
    Химки
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный