После розыгрыша штрафного Магомедов решил пальнуть с 35 метров, едва не застав врасплох Медведева - мяч скользнул по перекладине и прошел выше створа!

Теперь уже карточка для игрока "Химок", Фаринья получает "горчичник" за срыв перспективной атаки.

Магкеев после навеса Калинского со штрафного попытался пробить головой, мяч по дуге перелетел через перчатку Обухова и попал в перекладину с верхней стороны!

Денис Глушаков и Илья Берковский появляются на поле вместо Бутты Магомедова и Лукаса Веры.

Нижегородцы выбрались в атаку, которую дальним ударом завершил Зе Турбо, но получилось очень неточно.

Угловой с левого фланга исполнили гости, однако Медведев кулаком отбивает мяч подальше.

Еще полчаса остается играть в этой встрече, есть все шансы у "Химок" переломить ход поединка, как это было в прошлом туре в Казани.

Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев выходят на поле вместо Александра Руденко и Седрика Гогуа.

Ожегович оказывается на газоне в борьбе с Филиным, однако арбитр определяет фол со стороны форварда "Пари НН", который был совсем ни при чем.

У Ермакова есть проблемы со здоровьем, Артига пытался выкатить Никиту за пределы поля, но получил неодобрение со стороны арбитра.

Бакаев получает мяч от Мирзова на радиусе штрафной и отмечается ударом в ближний угол, однако Медведев снаряд накрывает.

Зе Турбо и Владислав Карапузов играют вместо Огнена Ожеговича и Никиты Ермакова.

Зе Турбо получает предупреждение за жесткий фол против Филина около чужой штрафной.

Следом предупреждение за грубый фол против Хосонова получает Александров.

Первый угловой после перерыва исполнили хозяева поля, однако ничего опасного этот "стандарт" не принес.

Магомедов врывается в штрафную после короткого паса Заболотного, однако с угла вратарской пробивает мимо дальнего угла!

Вера с левого фланга исполняет острую подачу на дальнюю штангу, однако оборона "Пари НН" даже без Гоцука на втором этаже играет нормально.

Боселли в быстрой атаке нижегородцев вошел в штрафную и заработал угловой, после чего показал арбитру, чтобы внимательнее смотрел задержки и зацепы.

Магкеев после навеса с углового добрался до мяча на дальней штанге, однако направить снаряд в створ Станиславу не удалось.

Пока без замен обходится Франк Артига, хотя на скамейке есть ребята, способные усилить игру подмосковной команды.

Заболотный получает мяч на левом краю штрафной от Руденко и пробивает в касание под перекладину - Медведев спасает свои ворота!

Угловой в исполнении "Химок" не привел ни к чему опасному, никак не идут "стандарты" сегодня у команд.

Заброс из глубины поля в направлении Руденко исполняют гости, однако мяч на выходе уверенно забирает Медведев.

Эктов получает желтую карточку за грубый подкат под Ориньо на фланге.

Второй тайм начался! Станислав Магкеев появился на поле вместо Кирилла Гоцука.

Возвращается Станислав Магкеев в игру после повреждения, полученного две недели назад в первом тайме игры против ЦСКА.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Боселли оказывается в положении "вне игры" на левом фланге атаки, единоборство с Фариньей, где, возможно, был фол, уже происходит после свистка.

45' Гоцук фолом в центре поля срывает забег Магомедова, недоволен полузащитник гостей, требующий вторую желтую карточку для Кирилла.

45' Виталий Мешков добавляет 3 минуты к основному времени первого тайма.

44' Виктор Александров появляется на поле вместо Дмитрия Тихого.

43' И опять Тихий оказывается на газоне, в этот раз замены защитнику "Пари НН" не избежать.

41' Ориньо с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, где открывался Фернандес, однако Боженов не пустил новичка гостей к мячу.

39' После подачи с углового Гоцук выбивает мяч головой, на подборе первым был Ориньо, однако подача у бразильца совершенно не получилась.

38' Снова "Химки" в штрафной соперника, Заболотный на левом краю обыгрался с Магомедовым и пробил в дальний угол, но мяч миновал створ после касания защитника.

37' А теперь угловой с правого фланга исполнил Вера, однако верховая борьба остается за нижегородцами.

36' Угловой на левом фланге заработал Ориньо, Вера от флажка направил мяч во вратарскую, где нижегородцы отбились не без труда.

34' Хосонов в верховой борьбе с Эктовым попадает сопернику локтем по голове, обходится Мешков в этом моменте без карточки.

32' Тихий сегодня страдает больше остальных, врачи "Пари НН" в этот раз появляются на поле, чтобы оказать помощь Дмитрию.

30' Вера забрасывает мяч в чужую штрафную, Заболотный выскакивает из-за спины защитника и пробивает с близкого расстояния, но Медведев в ближнем бою спас свои ворота!

29' Вера подает штрафной с правого фланга, Гогуа исполняет скидку вдоль ворот, но остроты дальше гостям не удается создать.

27' "Химки" постепенно осваиваются на нижегородском поле, пока у ворот Медведева особой остроты не возникает.

25' Заболотный после заброса Веры от центральной линии врывается в штрафную и пробивает в ближний угол, но попадает в сетку с внешней стороны.

23' После навеса с углового Руденко добрался до верхового мяча, правда, с нарушением правил.

22' Руденко врывается в штрафную хозяев с левого края и пробивает в ближний угол - Медведев переводит мяч на угловой.

21' Первая желтая карточка в нашем матче - Гоцук жестко встречает соперника в центре поля.

19' Да, после подсказки ВАР Виталий Мешков меняет свое решение и засчитывает гол, нижегородцы выходят вперед!

18' Так, есть у ВАР сомнения, надо чертить линии и смотреть расположение ноги Фариньи относительно Ожеговича.

17' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ОГНЕН ОЖЕГОВИЧ!

Ожегович после передачи из глубины поля от Эктова врывается в штрафную с правого края и пробивает в дальний нижний угол!

16' Заболотный получает мяч на правом фланге атаки, однако офсайд зафиксирован у Антона.

14' Каккоев после навеса Калинского с углового пробивает слёта с 13 метров - мяч пошел прямо по центру и достался вратарю!

13' Тихий получает по лицу в результате отмашки от Ориньо, "стандарт" зарабатывает нижегородский клуб.

11' Руденко врывается в штрафную после передачи Магомедова и оказывается на газоне после контакта с Гоцуком, однако свисток арбитра молчит.

10' Отметим, что прошлый матч на финише сезона-2022/23 завершился домашней победой "Пари НН" 2:0, а вообще команды невероятно редко пробивают верховой тотал в очных встречах.

9' Через правый фланг нижегородцы добрались до штрафной соперника, Тихий исполнил передачу в направлении Ермакова, однако пас получился не самым удачным.

8' Тихий получил небольшое повреждение на фланге в борьбе с соперником, но всё обошлось без медицинского вмешательства.

7' Довольно влажно сейчас в Нижнем Новгороде, осадки продолжают слегка досаждать футболистам.

6' Позиционная атака в исполнении "Химок" завершается не самой удачной передачей от Фернандеса, нижегородцы мяч перехватили.

5' Гоцук после навеса Калинского с углового играет головой на опережение, однако мяч пролетает над перекладиной ворот Обухова.

4' Гогуа крайне неосмотрительно покатил мяч в створ своих ворот, однако Обухов в подкате сумел выбить снаряд на угловой.

3' У "Химок" в активе 4 очка, в прошлом туре команда Франка Артиги одержала волевую победу в Казани, эта победа, соответственно, также стала первой в сезоне.

2' Напомним, что нижегородцы в прошлом туре набрали первые очки в сезоне, обыграв в скандальном матче махачкалинское "Динамо". А вот два домашних матча закончились поражениями с общей разницей 2:7.