Тур: 4. Стадион: Нижний Новгород.
0'
1:0
17' ГолОжегович Огнен
21' Желтая карточкаГоцук Кирилл
60' Желтая карточкаЭктов Александр
70' Желтая карточкаЗе Турбо Жозе
71' Желтая карточкаАлександров Виктор
73' Желтая карточкаФаринья Эдгардо
Ход матча
17'
21'
60'
70'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Гоцук
Кирилл
29
Тичич
Лука
20
Боселли
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тичич ЛукаНападающий
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Мухин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илич Саша
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ОриньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артига Франк
История личных встреч
Пари НН
Химки
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
14 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
21.4%
71.4%
7.2%
3 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Среднее время на гол
72
77
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.38
Среднее время на гол
77
240
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.21
0.71
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
74
126
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|1
|0.25
|Зе Турбо Жозе
|1
|0.25
|Царукян Валерий
|1
|0.25
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.25
|Эктов Александр
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|1
|0.25
|Хосонов Хетаг
|1
|0.25
|Магомедов Бутта
|1
|0.25
|Фаринья Эдгардо
|1
|0.25
|Вера Лукас Габриэль
|1 (1)
|0.25
|Терехов Сергей
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Зе Турбо Жозе
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Боселли Хуан
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Фаринья Эдгардо
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
1
Пари НН
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4
Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0
Химки
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1
Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2
Результаты матчей
Пари НН
Химки
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|7.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|8.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|10.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|3
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|3
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|1 1
|Крылья Советов
|Евгеньев Роман
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН 1:0 Химки
Исход игры
Пари НН
34.3% (48)
Ничья
42.1% (59)
Химки
23.6% (33)
Тотал 2.5
Больше
38.05% (43)
Меньше
61.95% (70)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (45)
2:1 Пари НН
13.6% (19)
1:0 Пари НН
13.6% (19)
1:2 Химки
10% (14)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Химки
2.9% (4)
1:3 Химки
2.1% (3)
2:3 Химки
1.4% (2)
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