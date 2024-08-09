☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Радомяк Радом
0:0
Второй тайм: 51'
Гурник Забже
0'
30' Желтая карточка
Kamil Lukoszek

Ход матча

7'
Капемба Освальдо Педро
Вагнер да Силва
 
30'
 
Kamil Lukoszek
46'
 
Войтушек Норберт
Kamil Lukoszek
46'
 
Захович Лука
Подольски Лукас
Лучшие коэффициенты
Радомяк Радом
Ничья
Гурник Забже
2.90
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3.55
Реклама, pari.ru
3.60
Все Коэффициенты
1
Maciej
Kikolski
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
24
Уаттара
Зиэ
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
10
Roberto
Alves
7
Пеглоу
9
Леандро
70
Вагнер
да
Силва
17
Роча
Леонардо
25
Шромник
Михал
22
Санчес
Мануэль
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
21
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
23
Нашименту
Филипе
17
Kamil
Lukoszek
10
Подольски
Лукас
18
Амброс
Лукас
44
Букса
Александр
Радомяк Радом
4-2-3-1
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Гурник Забже

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:3
Э
0:0
Э
1:0
К
2:0
ТМС
3:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
80

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 4 (1) 1.33
Гжесик Ян 0 0
Пеглоу 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 1 0.25
Расак Дамиан 1 0.25
Санчес Мануэль 1 0.25
Кодзуки Соитиро 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вагнер да Силва 1 0
Жордау Бруну 1 0
Гжесик Ян 1 0
Роча Леонардо 1 0
Пеглоу 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Подольски Лукас 1 0
Яницки Рафал 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Kamil Lukoszek 1 0
Nikodem Zielonka 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Радомяк Радом
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Радомяк Радом
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гурник Забже
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1
Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0
Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2

Результаты матчей

Радомяк Радом
Гурник Забже

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Лех
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Ракув
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Легия
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Гурник Забже
 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
8.
Погонь Щецин
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Радомяк Радом
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Краковия
 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
ГКС Катовице
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Гурник Забже
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Радомяк Радом
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Радомяк Радом
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Гурник Забже
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Лех
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Видзев Лодзь Jakub Lukowski 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Лехия Гданьск Киндриш Андрей 2
Пяст Michael Ameyaw 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Kamil Lukoszek получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Вагнер уходит с поля. Капемба Освальдо Педро выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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Радомяк Радом
Ничья
Гурник Забже
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Радомяк Радом
Гурник Забже
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