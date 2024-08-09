☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Радомяк Радом
1:2
Конец матча
Гурник Забже
0'
30' Желтая карточка
Kamil Lukoszek
1:0
58' Гол
Леандро
65' Желтая карточка
Захович Лука
1:1
73' Гол
Захович Лука
1:2
81' Гол
Войтушек Норберт
90'+8
1
Maciej
Kikolski
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
24
Уаттара
Зиэ
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
10
Roberto
Alves
7
Пеглоу
9
Леандро
70
Вагнер
да
Силва
17
Роча
Леонардо
25
Шромник
Михал
22
Санчес
Мануэль
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
21
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
23
Нашименту
Филипе
17
Kamil
Lukoszek
10
Подольски
Лукас
18
Амброс
Лукас
44
Букса
Александр
Радомяк Радом
4-2-3-1
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Гурник Забже

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:3
Э
0:0
Э
1:0
К
2:0
ТМС
3:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
80

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 4 (1) 1.33
Леандро 1 0.33
Гжесик Ян 0 0
Пеглоу 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.5
Расак Дамиан 1 0.25
Санчес Мануэль 1 0.25
Войтушек Норберт 1 0.25
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Амброс Лукас 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вагнер да Силва 1 0
Жордау Бруну 1 0
Гжесик Ян 1 0
Роча Леонардо 1 0
Пеглоу 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Подольски Лукас 1 0
Яницки Рафал 1 0
Захович Лука 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Kamil Lukoszek 1 0
Nikodem Zielonka 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Радомяк Радом
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Радомяк Радом
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1
Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0
Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2

Результаты матчей

Радомяк Радом
Гурник Забже

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Лех
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Легия
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Погонь Щецин
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
ГКС Катовице
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Лех
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Гурник Забже Захович Лука 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Лех Милич Антонио 2
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Лехия Гданьск Киндриш Андрей 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Kamil Lukoszek получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Вагнер уходит с поля. Капемба Освальдо Педро выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже онлайн

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