Тур: 4. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Щербович Марцин
1:2
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаKamil Lukoszek
1:0
58' ГолЛеандро
65' Желтая карточкаЗахович Лука
1:1
73' ГолЗахович Лука
1:2
81' ГолВойтушек Норберт
90'+8
Ход матча
30'
58'
1:0
65'
71'
73'
1:1
81'
1:2
24
Уаттара
Зиэ
7
Пеглоу
9
Леандро
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
21
Янжа
Эрик
18
Амброс
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
20 ХосемаЗащитник
-
21 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Сала Доминик
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Радомяк Радом
Гурник Забже
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
80
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|4 (1)
|1.33
|Леандро
|1
|0.33
|Гжесик Ян
|0
|0
|Пеглоу
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|2
|0.5
|Расак Дамиан
|1
|0.25
|Санчес Мануэль
|1
|0.25
|Войтушек Норберт
|1
|0.25
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Жордау Бруну
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Подольски Лукас
|1
|0
|Яницки Рафал
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гурник Забже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Радомяк Радом
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Радомяк Радом
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1
Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0
Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2
Результаты матчей
Радомяк Радом
Гурник Забже
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Лех
|Хотич Дино
|2 (1)
|Гурник Забже
|Захович Лука
|2 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 2
|Лех
|Милич Антонио
|2
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|2
|Краковия
|Аль-Аммари Амир
|2
|Лехия Гданьск
|Киндриш Андрей
|2