☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Рубин
Прогнозы 65
Ростов 70.8% (46)
X 24.6% (16)
Рубин 4.6% (3)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ростов
Рубин

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

31 матч

41.9%
22.6%
35.5%
13 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:1
К
1:1
ПЛ
3:0
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.19

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

0.94
1.33

Среднее время на гол

96
67

Всего голов

35
39

Голов в среднем за матч

1.13
1.26

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

79
71

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.33
Лангович Андрей 1 0.33
Роналдо 0 0
Осипенко Максим 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 2 (1) 0.67
Вада Валентин 1 0.33
Зотов Александр 1 0.33
Кабутов Дмитрий 1 0.33
Юкич Александар 1 0.33
Безруков Руслан 0 0
Шабанаджай Дардан 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналдо 1 0
Комличенко Николай 1 0
Уткин Даниил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тесленко Егор 2 0
Зотов Александр 1 0
Даку Мирлинд 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рубин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

2
0
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рубин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0
Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0
Рубин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4
Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1

Результаты матчей

Ростов
Рубин

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ростов
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
7.
Оренбург
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
9.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Краснодар
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 1 - 6 2
15.
Факел
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Химки
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 6 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 3
Спартак Москва Угальде Манфред 3
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 65
    Ростов 70.8% (46)
    X 24.6% (16)
    Рубин 4.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Рубин
    3.55
    3.80
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Рубин

    Исход игры
    Ростов
    70.8% (46)
    Ничья
    24.6% (16)
    Рубин
    4.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    36.9% (24)
    1:1 Ничья
    18.5% (12)
    1:0 Ростов
    7.7% (5)
    2:0 Ростов
    4.6% (3)
    3:2 Ростов
    3.1% (2)
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