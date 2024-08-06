Тур: 4. Стадион: Ростов Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ростов
Рубин
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
31 матч
41.9%
22.6%
35.5%
13 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.19
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
0.94
1.33
Среднее время на гол
96
67
Всего голов
35
39
Голов в среднем за матч
1.13
1.26
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
79
71
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|1
|0.33
|Лангович Андрей
|1
|0.33
|Роналдо
|0
|0
|Осипенко Максим
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|2 (1)
|0.67
|Вада Валентин
|1
|0.33
|Зотов Александр
|1
|0.33
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.33
|Юкич Александар
|1
|0.33
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанаджай Дардан
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналдо
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тесленко Егор
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Даку Мирлинд
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рубин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
2
0
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рубин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0
Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0
Рубин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4
Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1
Результаты матчей
Ростов
Рубин
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ростов
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|3
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|3
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|1 1
|Крылья Советов
|Евгеньев Роман
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Рубин
Исход игры
Ростов
70.8% (46)
Ничья
24.6% (16)
Рубин
4.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
58% (29)
Меньше
42% (21)
Обе команды забьют
Да
82% (41)
Нет
18% (9)
Популярный счёт
2:1 Ростов
36.9% (24)
1:1 Ничья
18.5% (12)
1:0 Ростов
7.7% (5)
2:0 Ростов
4.6% (3)
3:2 Ростов
3.1% (2)
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