Тур: 4. Стадион: Ракув. Главный судья: Марциняк Шимон
0'
44' Желтая карточкаОума Эрик
90' Желтая карточкаСварнас Стратос
90' Желтая карточкаМилич Антонио
90'+10
Ход матча
44'
90'
90'
33
Пестка
Камил
26
Оума
Эрик
19
Црнац
Анте
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ian Hoffmann
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
История личных встреч
Ракув
Лех
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
57
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црнац Анте
|1
|0.25
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.25
|Драчал Давид
|1
|0.25
|Тудор Фран
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|4 (1)
|1
|Хотич Дино
|2
|0.5
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
|Антони Козубал
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриано Рибейро
|1
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Фиабема Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лех
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ракув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Ракув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Лех
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0
Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1
Лех
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2
Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0
Результаты матчей
Ракув
Лех
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ракув
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Лех
|Хотич Дино
|2 (1)
|Гурник Забже
|Захович Лука
|2 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 2
|Лех
|Милич Антонио
|2
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|2
|Краковия
|Аль-Аммари Амир
|2
|Лехия Гданьск
|Киндриш Андрей
|2