☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Ракув
0:0
Конец матча
Лех
0'
44' Желтая карточка
Оума Эрик
90' Желтая карточка
Сварнас Стратос
90' Желтая карточка
Милич Антонио
90'+10
1
Треловски
Кацпер
7
Тудор
Фран
4
Сварнас
Стратос
33
Пестка
Камил
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
26
Оума
Эрик
19
Црнац
Анте
9
Patryk
Makuch
84
Адриано
Рибейро
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
3
Alex
Douglas
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
21
Хотич
Дино
7
Соуза
Афонсу
50
Ба-Луа
Адриэль
17
Шимчак
Филип
Ракув
3-4-3
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Лех

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
4:0
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:2
С
0:2
К
1:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
3:1
К
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
2:3
К
1:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.57

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
57

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црнац Анте 1 0.25
Салес Жеан Карлос 1 0.25
Драчал Давид 1 0.25
Тудор Фран 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 4 (1) 1
Хотич Дино 2 0.5
Перейра Жоэл III 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Антони Козубал 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриано Рибейро 1 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Оума Эрик 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Пестка Камил 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Фиабема Брайан 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лех
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ракув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Ракув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Лех
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0
Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1
Лех
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2
Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0

Результаты матчей

Ракув
Лех

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ракув
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Лех
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Легия
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Погонь Щецин
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
ГКС Катовице
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Лех
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Гурник Забже Захович Лука 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Лех Милич Антонио 2
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Лехия Гданьск Киндриш Андрей 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Оума Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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