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Тур: 4. Стадион: .
Локомотив Москва
 
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Динамо Махачкала
Прогнозы 68
Локомотив Москва 89.7% (61)
X 4.4% (3)
Динамо Махачкала 5.9% (4)
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Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Динамо Махачкала
4.40
4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1) 1
Батраков Алексей 2 0.67
Ньямси Жерзино 2 0.67
Пиняев Сергей 1 0.33
Раков Вадим 1 0.33
Баринов Дмитрий 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Митай Марио 0 0
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шумахов Идар 1 0.33
Магомедов Ражаб 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батраков Алексей 2 0
Баринов Дмитрий 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Ненахов Максим 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Сильянов Александр 1 0
Фассон Лукас 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 1
Ангбан Викторьен 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Касинтура Эгаш 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
0
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Динамо Махачкала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

9
1
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2
Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1
Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Динамо Махачкала

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
7.
Оренбург
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
9.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Краснодар
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 1 - 6 2
15.
Факел
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Химки
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 6 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 3
Спартак Москва Угальде Манфред 3
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2024, осталось 1 день 23 часа 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 68
    Локомотив Москва 89.7% (61)
    X 4.4% (3)
    Динамо Махачкала 5.9% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Динамо Махачкала
    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Локомотив Москва
    89.7% (61)
    Ничья
    4.4% (3)
    Динамо Махачкала
    5.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.32% (25)
    Меньше
    59.68% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    35.48% (22)
    Нет
    64.52% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    39.7% (27)
    2:1 Локомотив Москва
    22.1% (15)
    1:0 Локомотив Москва
    11.8% (8)
    3:0 Локомотив Москва
    4.4% (3)
    1:2 Динамо Махачкала
    4.4% (3)
    3:1 Локомотив Москва
    2.9% (2)
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    Локомотив Москва
    Динамо Махачкала
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