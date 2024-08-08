Тур: 4. Стадион: РЖД Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|1
|Батраков Алексей
|2
|0.67
|Ньямси Жерзино
|2
|0.67
|Пиняев Сергей
|1
|0.33
|Раков Вадим
|1
|0.33
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шумахов Идар
|1
|0.33
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батраков Алексей
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|1
|1
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Сундуков Темиркан
|1
|0
|Касинтура Эгаш
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
0
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Динамо Махачкала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
9
1
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2
Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1
Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
Динамо Махачкала
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|3
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|3
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|1 1
|Крылья Советов
|Евгеньев Роман
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Динамо Махачкала
Исход игры
Локомотив Москва
89.7% (61)
Ничья
4.4% (3)
Динамо Махачкала
5.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.32% (25)
Меньше
59.68% (37)
Обе команды забьют
Да
35.48% (22)
Нет
64.52% (40)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
39.7% (27)
2:1 Локомотив Москва
22.1% (15)
1:0 Локомотив Москва
11.8% (8)
3:0 Локомотив Москва
4.4% (3)
1:2 Динамо Махачкала
4.4% (3)
3:1 Локомотив Москва
2.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!