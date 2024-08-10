Тур: 5. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:0
Первый тайм: 12'
Ход матча
Владение мячом
31
Рыпэ
Корнел
10
Фабри
Андрей
11
Эзекиль
Имох
24
Омонди
Эрик
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
7
Фредерик
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эзекиль ИмохНападающий
-
24 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
-
29 Триф РазванПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Andrei David
-
-
-
17 Loai Halaf
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
7 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 David Maftei
-
14 Andrei Rus
-
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
УТА Арад
Оцелул Галац
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костаче Ионуц
|1
|0.25
|Бенга Александру
|1
|0.25
|Эзекиль Имох
|1
|0.25
|Кымпану Георге
|1
|0.25
|Фабри Андрей
|0
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живулич Диего
|3
|0.75
|Yuri Cisotti
|1
|0.25
|Stipe Juric
|1
|0.25
|Alexandru Pop
|1
|0.25
|Фредерик
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доринель Мунтеану
|2
|0
|Живулич Диего
|1
|0
|Nikola Stevanovic
|1
|0
|Jonathan Cisse
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
1
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1
Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3
Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0
Результаты матчей
УТА Арад
Оцелул Галац
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|2 (3)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|2