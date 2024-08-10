Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

92' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

91' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Iustin Popescu из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Raoul Cristea навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

86' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Raoul Cristea навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

85' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

84' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Оооо... вот это был удар! Эзекиль Имох должен был забить с этой позиции.

82' Хорошую попытку сделал Эзекиль Имох . Удар в створ, но вратарь начеку

81' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Alexandru Pop нанес удар, но промахнулся очень сильно.

79' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

76' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Матч возобновлен

75' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Фабри Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Никола Стеванович оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Тактическая замена. Стипе Юрич уходит с поля и его заменяет Alexandru Pop

64' Тактическая замена. Костаче Ионуц уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

63' Ван Дурмен Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Iustin Popescu из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Фабри Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Ван Дурмен Бенжамен пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем

60' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

54' Желев Милен получил желтую карточку от судьи

53' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Фабри Андрей пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем

52' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Ламейра Жоао не смог попасть в створ ударом издали

49' Джурич Василие оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Никола Стеванович нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

47' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля