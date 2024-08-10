☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 8000 Главный судья: Szabolcs Kovacs
УТА Арад
1:1
Конец матча
Оцелул Галац
0'
5' Желтая карточка
Ван Дурмен Бенжамен
0:1
13' Гол
Stipe Juric
26' Желтая карточка
Михай Кристиан
43' Желтая карточка
Живулич Диего
45' Желтая карточка
Танасе Рэзван
54' Желтая карточка
Желев Милен
90' Желтая карточка
Mihai Adascalitei
1:1
90' Пенальти
Педру Жоау II
90'+10
1
Robert
Dimitrie
Popa
31
Рыпэ
Корнел
15
Конте
Ибраима
4
Бенга
Александру
2
Diogo
Rodrigues
10
Фабри
Андрей
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
21
Михай
Кристиан
19
Костаче
Ионуц
11
Эзекиль
Имох
24
Омонди
Эрик
32
Iustin
Popescu
26
Mihai
Adascalitei
6
Jonathan
Cisse
5
Nikola
Stevanovic
2
Желев
Милен
30
Yuri
Cisotti
31
Живулич
Диего
66
Ламейра
Жоао
7
Фредерик
9
Stipe
Juric
17
Танасе
Рэзван
УТА Арад
Оцелул Галац

История личных встреч

УТА Арад
Оцелул Галац

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:1
С
2:4
С
1:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костаче Ионуц 1 0.2
Бенга Александру 1 0.2
Эзекиль Имох 1 0.2
Кымпану Георге 1 0.2
Педру Жоау II 1 (1) 0.2
Фабри Андрей 0 0
Ван Дурмен Бенжамен 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 3 0.6
Stipe Juric 2 0.4
Yuri Cisotti 1 0.2
Alexandru Pop 1 0.2
Фредерик 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Педру Жоау II 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Триф Разван 1 0
Михай Кристиан 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доринель Мунтеану 2 0
Живулич Диего 2 0
Желев Милен 1 0
Nikola Stevanovic 1 0
Jonathan Cisse 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1
Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3
Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0

Результаты матчей

УТА Арад
Оцелул Галац

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Университатя Клуж
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Сепси
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
УТА Арад
 5 1 3 1 5 - 6 6
7.
Униря Слобозия
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
ФКСБ
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 2 - 4 5
10.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Глория Бузау
 1:1 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
ЧФР Клуж
 4 1 1 2 7 - 9 4
13.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
14.
Рапид Бухарест
 1:1 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Ботошани
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
ФКСБ
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
11.
ЧФР Клуж
 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Рапид Бухарест
 1:1 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Униря Слобозия
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Глория Бузау
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Глория Бузау
 1:1 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Рапид Бухарест
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
ФКСБ Олару Дариус 3
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8000 болельщиков
  • 100'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: УТА Арад: 63%, Оцелул Галац: 37%.
  • 100'
    Kouya Mabea наказан за толчок Iustin Popescu
  • 100'
    Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
  • 100'
    УТА Арад пытается что-то создать.
  • 99'
    Оооо... вот это был удар! Андронаке Лука должен был забить с этой позиции.
  • 99'
    Никола Стеванович завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
  • 99'
    Эзекиль Имох наказан за толчок Mihai Adascalitei
  • 98'
    УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Команда УТА Арад сравняла счет! Игра продолжается!
  • 97'
    'Г О О О О О Л - Педру Жоау II из команды УТА Арад забивает с пенальти! Он пробил правой. Iustin Popescu был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 96'
    ПЕНАЛЬТИ! - Mihai Adascalitei играет рукой в штрафной! Mihai Adascalitei вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 95'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Kouya Mabea не смог попасть в створ ударом издали
    • 94'
      Удар от ворот произведет Оцелул Галац
    • 94'
      Конте Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
    • 94'
      Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Raoul Cristea навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Бенга Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Mihai Adascalitei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Судье надоело, что Mihai Adascalitei тянет время и он наказал его горчичником
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Francisc Neuman. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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