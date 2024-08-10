Тур: 5. Стадион: Stadionul Municipal, Buzau. Главный судья: Феснич Оратиу
1:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолПапо Джейсон
27' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
1:1
77' ПенальтиБудеску Константин
81' Желтая карточкаДумитру Кристиан
90'+5
Ход матча
10'
0:1
27'
77'
81'
Владение мячом
39
Райлян
Дорин
- Основной состав
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
88 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
36 Блажек ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Леннон Нил
История личных встреч
Глория Бузау
Рапид Бухарест
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Среднее время на гол
30
120
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Глория Бузау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матуш Рикарду
|2
|0.4
|Тескан Драгош
|1
|0.2
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.2
|Daniel Benzar
|0
|0
|Vlad Prejmerean
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хасани Флорент
|1
|0.2
|Петрила Клаудиу
|1
|0.2
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|0.2
|Браун Кристофер
|1
|0.2
|Блажек Филип
|1
|0.2
|Папо Джейсон
|1
|0.2
|Ямбор Тимотей
|0
|0
Карточки
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Robert Salceanu
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Дандя Александру
|1
|0
|Траоре Шейк
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Тескан Драгош
|1
|0
|Vlad Prejmerean
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luka Gojkovic
|0
|1
|Маня Кристьян
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Cristian Ignat
|1
|0
|Bogdan Ungureanu
|1
|0
|Omar El Sawy
|1
|0
Результаты матчей
Глория Бузау
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Глория Бузау
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
4
Глория Бузау
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
33%
1
14%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Глория Бузау
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0
Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Вииторул Пандарии Таргу Джиу 5:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1
Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2
Результаты матчей
Глория Бузау
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Глория Бузау
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|2 (3)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 2
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2