☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Глория Бузау
1:1
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
0:1
10' Гол
Папо Джейсон
27' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
1:1
77' Пенальти
Будеску Константин
81' Желтая карточка
Думитру Кристиан
90'+5
39
Райлян
Дорин
87
Феррарессо
Диего
5
Турда
Григоре
21
Добросавлевичи
Алин
18
Robert
Salceanu
27
Чанаджия
Дарио
66
Ахматов
Расамбек
11
Тескан
Драгош
8
Daniel
Benzar
30
Ишфан
Александру
9
Матуш
Рикарду
1
Сигрист
Бенджамин
47
Браун
Кристофер
21
Cristian
Ignat
5
Пашкану
Александру
24
Борза
Себастьян
66
Мендеш
Диогу
4
Кяйт
Маттиас
96
Папо
Джейсон
8
Хасани
Флорент
10
Петрила
Клаудиу
11
Borisav
Burmaz
Глория Бузау
Рапид Бухарест

История личных встреч

Глория Бузау
Рапид Бухарест

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
4:1
ЛI
0:0
ЛI
3:2
Л2С1
4:0
Л2С1
1:2
ДА
0:1
ДА
1:0
ДА
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Среднее время на гол

30
120

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Глория Бузау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матуш Рикарду 2 0.4
Тескан Драгош 1 0.2
Будеску Константин 1 (1) 0.2
Daniel Benzar 0 0
Vlad Prejmerean 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хасани Флорент 1 0.2
Петрила Клаудиу 1 0.2
Рахмани Альбион 1 (1) 0.2
Браун Кристофер 1 0.2
Блажек Филип 1 0.2
Папо Джейсон 1 0.2
Ямбор Тимотей 0 0

Карточки

Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 3 0
Добросавлевичи Алин 2 0
Турда Григоре 2 0
Robert Salceanu 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Дандя Александру 1 0
Траоре Шейк 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Тескан Драгош 1 0
Vlad Prejmerean 1 0
Tudor Calin 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luka Gojkovic 0 1
Маня Кристьян 1 0
Якоб Паул 1 0
Айоани Михай 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Cristian Ignat 1 0
Bogdan Ungureanu 1 0
Omar El Sawy 1 0

Результаты матчей

Глория Бузау
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Глория Бузау
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4
Глория Бузау
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
33%
1
14%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Глория Бузау
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0
Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Вииторул Пандарии Таргу Джиу 5:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1
Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2

Результаты матчей

Глория Бузау
Рапид Бухарест

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Глория Бузау
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Университатя Клуж
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Сепси
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
УТА Арад
 5 1 3 1 5 - 6 6
7.
Униря Слобозия
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
ФКСБ
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 2 - 4 5
10.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Глория Бузау
 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
ЧФР Клуж
 4 1 1 2 7 - 9 4
13.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
14.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Ботошани
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
ФКСБ
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
11.
ЧФР Клуж
 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Униря Слобозия
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
ФКСБ Олару Дариус 3
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Весь список
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