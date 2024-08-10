Тур: 5. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Зрители: 3430 Главный судья: Sorin Vadana
2:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
0:1
45' ГолШерони Алин
46' Желтая карточкаMarian Chica-Rosa
74' Желтая карточкаШерони Алин
79' Желтая карточкаМурджа Алессандро
1:1
79' ГолСтойка Янис
2:1
90' ПенальтиНегуц Кристиан
90' Желтая карточкаКабуз Каталин
90'+12
Ход матча
45'
0:1
74'
79'
1:1
90'
2:1
90'
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
44
Садику
Рияд
32
Шерони
Алин
21
Chapi
Romano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Поп ИонутПолузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
17 Petru Dragos
-
-
23 Ianis Mihart
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Chapi RomanoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Полузащитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
-
-
-
11 Zoran Mitrov
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Германнштадт
Ботошани
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.14
0.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
78
114
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейян Флориан
|1
|0.2
|Мурджа Алессандро
|1
|0.2
|Стойка Янис
|1
|0.2
|Негуц Кристиан
|1 (1)
|0.2
|Дякону Роналдо
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.25
|Adams Friday
|1
|0.25
|Шерони Алин
|1
|0.25
|Майлат Себастьян
|1
|0.25
|Marian Chica-Rosa
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Антоний
|2
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Ороиан Александру
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bogdan Andone
|1
|1
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Aldair Ferreira
|2
|0
|Marian Chica-Rosa
|2
|0
|Adams Friday
|0
|1
|Пап Эдуард
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Бодиштяну Штефан
|1
|0
|Павлович Михаэль
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Германнштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
0
Германнштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ботошани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0
Ботошани
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3
Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0
Результаты матчей
Германнштадт
Ботошани
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|2 (3)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|2