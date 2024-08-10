Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Catalin Cabuz тянет время и он наказал его горчичником

92' 'Г О О О О О Л - Cristian Negut из команды Германнштадт забивает с пенальти! Он пробил правой. Eduard Pap был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

92' После проверки VAR судья изменил решение - Германнштадт пробьет пенальти!

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

92' Сегодняшная посещаемость составляет 3430 болельщиков

92' Команда Германнштадт забила решающий гол в последние минуты игры!

91' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Германнштадт

90' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Муаддиб Жали пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

86' Садику Рияд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Catalin Cabuz ослабляет давление, выбив мяч.

85' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Германнштадт

84' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Отличная индивидуальная работа от Стойка Янис , гол забит с изяществом.

79' Мурджа Алессандро получил желтую карточку от судьи

79' Г О О О О Л - Стойка Янис правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

78' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Шерони Алин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Удар от ворот произведет Германнштадт

71' Саломон Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

71' Бодиштяну Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Удар от ворот произведет Германнштадт

70' Саломон Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

70' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

70' Cristian Negut из команды Германнштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет Ботошани

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Флореску Эдуард пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

62' Gabriel Eugen David создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Ороиан Александру из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Marian Chica-Rosa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

46' Marian Chica-Rosa совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Тактическая замена. Дякону Роналдо уходит с поля и его заменяет Cristian Negut