☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 3430 Главный судья: Sorin Vadana
Германнштадт
2:1
Конец матча
Ботошани
0'
26' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
0:1
45' Гол
Шерони Алин
46' Желтая карточка
Marian Chica-Rosa
74' Желтая карточка
Шерони Алин
79' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
1:1
79' Гол
Стойка Янис
2:1
90' Пенальти
Негуц Кристиан
90' Желтая карточка
Кабуз Каталин
90'+12
25
Кабуз
Каталин
51
Ороиан
Александру
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
15
Tiago
Goncalves
8
Мурджа
Алессандро
24
Иванов
Антоний
96
Балауре
Сильвиу
77
Дякону
Роналдо
7
Стойка
Янис
9
Кицу
Аурелиан
94
Пап
Эдуард
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
32
Шерони
Алин
33
Eugen
Gabriel
David
30
Цигэнашу
Александр
8
Флореску
Эдуард
21
Chapi
Romano
83
Aldair
Ferreira
77
Бодиштяну
Штефан
29
Marian
Chica-Rosa
Германнштадт
Ботошани

История личных встреч

Германнштадт
Ботошани

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.14
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
114

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейян Флориан 1 0.2
Мурджа Алессандро 1 0.2
Стойка Янис 1 0.2
Негуц Кристиан 1 (1) 0.2
Дякону Роналдо 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодиштяну Штефан 1 0.25
Adams Friday 1 0.25
Шерони Алин 1 0.25
Майлат Себастьян 1 0.25
Marian Chica-Rosa 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Антоний 2 0
Бейян Флориан 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Мурджа Алессандро 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Ороиан Александру 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bogdan Andone 1 1
Цигэнашу Александр 2 0
Шерони Алин 2 0
Aldair Ferreira 2 0
Marian Chica-Rosa 2 0
Adams Friday 0 1
Пап Эдуард 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Daniel Celea 1 0
Бодиштяну Штефан 1 0
Павлович Михаэль 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Германнштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
0
Германнштадт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ботошани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0
Ботошани
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3
Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0

Результаты матчей

Германнштадт
Ботошани

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 0:0 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Университатя Клуж
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Сепси
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
УТА Арад
 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
7.
Униря Слобозия
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
ФКСБ
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 2 - 4 5
10.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
ЧФР Клуж
 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
14.
Ботошани
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Оцелул Галац
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
ФКСБ
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
11.
ЧФР Клуж
 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
УТА Арад
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Униря Слобозия
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
УТА Арад
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рапид Бухарест
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
ФКСБ Олару Дариус 3
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
УТА Арад Омонди Эрик 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Германнштадт вырывает победу
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Германнштадт: 63%, Ботошани: 37%.
  • 102'
    Aldair Ferreira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 101'
    Cristian Negut ослабляет давление, выбив мяч.
  • 101'
    Dragos Petru Iancu из команды Германнштадт в офсайде
  • 101'
    Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
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