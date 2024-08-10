Тур: 4. Стадион: Газпром Арена.
1:0
Второй тайм: 86'
0'
47' Желтая карточкаКарраскаль Хорхе
1:0
55' ГолГлушенков Максим
57' Желтая карточкаГлушенков Максим
62' Желтая карточкаНгамалё Николя
69' Желтая карточкаКлаудиньо
Ход матча
47'
55'
57'
62'
69'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нино
III
11
Клаудиньо
24
Чавес
Луис
74
Фомин
Даниил
10
Бителло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 НиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 БителлоНападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
-
59 Лепский ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Смелов ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Зенит
Динамо Москва
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
50%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
37 матчей
51.4%
18.9%
29.7%
19 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.1%
56.8%
8.1%
13 побед 21 ничья 3 победы
Второй тайм
37.8%
35.1%
27.1%
14 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
18
Голов в среднем за матч
2.1
1.06
Среднее время на гол
42
85
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
0.82
1
Среднее время на гол
109
90
Всего голов
56
38
Голов в среднем за матч
1.51
1.03
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
59
87
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|1.75
|Педро дос Сантос
|3
|0.75
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|0.75
|Изидор Вильсон
|1
|0.25
|Вендел Маркус
|0
|0
|Артур Виктор Гимараес
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладышев Ярослав
|2
|0.5
|Нгамалё Николя
|2
|0.5
|Тюкавин Константин
|1
|0.25
|Гагнидзе Лука
|1
|0.25
|Лепский Иван
|1
|0.25
|Майсторович Милан
|1
|0.25
|Бителло
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Чавес Луис
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Нино III
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Даниил
|0
|1
|Лунёв Андрей
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
6
Зенит
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
8
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
8%
3
38%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4
Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1
Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2
Результаты матчей
Зенит
Динамо Москва
Точный счет
5:0
1 раз 100%
3:1
2 раза 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:4
2 раза 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
5
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Зенит
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 0
|12
|2.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|7.
|2:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|2:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Зенит
|Педро дос Сантос
|3 (1)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|3 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
|Оренбург
|Перес Матиас
|3
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 1:0 Динамо Москва
Исход игры
Зенит
75.1% (166)
Ничья
10% (22)
Динамо Москва
14.9% (33)
Тотал 2.5
Больше
75.81% (94)
Меньше
24.19% (30)
Обе команды забьют
Да
73.39% (91)
Нет
26.61% (33)
Популярный счёт
2:1 Зенит
22.2% (49)
3:1 Зенит
10.9% (24)
2:0 Зенит
6.8% (15)
1:0 Зенит
5% (11)
2:3 Динамо Москва
1.8% (4)
3:0 Зенит
1.8% (4)
3:2 Зенит
1.4% (3)
1:1 Ничья
1.4% (3)
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