☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Зенит
1:0
Второй тайм: 86'
Динамо Москва
0'
47' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
1:0
55' Гол
Глушенков Максим
57' Желтая карточка
Глушенков Максим
62' Желтая карточка
Нгамалё Николя
69' Желтая карточка
Клаудиньо

Ход матча

46'
 
Карраскаль Хорхе
Гладышев Ярослав
47'
 
Карраскаль Хорхе
52'
Артур Виктор Гимараес
Вендел Маркус
 
55'
Глушенков Максим
(Педро дос Сантос)
1:0
57'
Глушенков Максим
 
62'
 
Нгамалё Николя
69'
Клаудиньо
 
74'
Мантуан Густаво
Кассьерра Матео
 
74'
Изидор Вильсон
Педро дос Сантос
 
74'
 
Скопинцев Дмитрий
Чавес Луис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45
  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 221
Зенит 75.1% (166)
X 10% (22)
Динамо Москва 14.9% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Динамо Москва
4.75
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Латышонок
Евгений
15
Караваев
Вячеслав
25
Эракович
Страхинья
27
Нино
III
3
Дуглас
Сантос
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
67
Глушенков
Максим
11
Клаудиньо
24
Педро
дос
Сантос
30
Кассьерра
Матео
1
Лунёв
Андрей
2
Даса
Элазар
5
Майсторович
Милан
3
Бальбуэна
Фабиан
93
Лаксальт
Диего
24
Чавес
Луис
74
Фомин
Даниил
91
Гладышев
Ярослав
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
10
Бителло
Зенит
4-2-3-1
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Зенит
Динамо Москва

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
50%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

37 матчей

51.4%
18.9%
29.7%
19 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.1%
56.8%
8.1%
13 побед 21 ничья 3 победы

Второй тайм

37.8%
35.1%
27.1%
14 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

42
18

Голов в среднем за матч

2.1
1.06

Среднее время на гол

42
85

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

109
90

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

1.51
1.03

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

59
87

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 1.75
Педро дос Сантос 3 0.75
Кассьерра Матео 3 (1) 0.75
Изидор Вильсон 1 0.25
Вендел Маркус 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Сергеев Иван 0 0
Клаудиньо 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладышев Ярослав 2 0.5
Нгамалё Николя 2 0.5
Тюкавин Константин 1 0.25
Гагнидзе Лука 1 0.25
Лепский Иван 1 0.25
Майсторович Милан 1 0.25
Бителло 0 0
Фомин Даниил 0 0
Чавес Луис 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артур Виктор Гимараес 1 0
Клаудиньо 1 0
Глушенков Максим 1 0
Нино III 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 0 1
Лунёв Андрей 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Даса Элазар 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
6
Зенит
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
8
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
8%
3
38%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4
Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1
Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2

Результаты матчей

Зенит
Динамо Москва

Точный счет

5:0
1 раз 100%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:4
2 раза 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
5
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Зенит
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
4.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
7.
Оренбург
 2:2 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Ростов
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
9.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Акрон
 2:2 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
12.
Краснодар
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 1 - 6 2
15.
Факел
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Оренбург
 2:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Ростов
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Акрон
 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Акрон
 2:2 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Оренбург
 2:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Рубин Даку Мирлинд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Оренбург Перес Матиас 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 86'
    Пенальти! Решение проверено! 
  • Видеоповтор
    85'
    Карраскаль отобрал мяч на правом фланге, сблизился со штрафной и сильно прострелил, Барриос не успел прижать руку и подыграл ей. Арбитр поставил на точку. Будет проверка. 
  • Пенальти!
    84'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота "Зенита"! 
  • 83'
    Даса хорошо получил мяч на правом углу штрафной площади, сделал обостряющий пас, но одноклубника не поспел. 
  • 82'
    "Зенит" собирался сделать замену, но отложил её. 
  • Опасный момент
    81'
    Нгамалё мог сравнять счёт! После заброса с правого фланга, Николя опередил опекуна, однако плохо принял мяч, Латышонок вовремя выскочил из рамки и выбил мяч, получив повреждение! 
  • 79'
    Продолжают контролировать мяч динамовцы! Пошёл приличный прессинг от гостей! Даже за центр поля не выпускают москвичи соперника. 
  • 77'
    Скопинцев хорошо поборолся на левом фланге, одного переиграл, но вновь отлично сыграл в обороне Глушенков и помог одноклубникам. 
  • 75'
    Майсторович сам упал, да и соперника отправил отдыхать. Быстро разыграли штрафной хозяева поля. Много пауз. Игра просто дробится у нас. 
  • 74'
    Футболисты "Динамо" сейчас больше контролируют мяч, однако даже к штрафной площади соперника они подобраться не могут. 
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Зенита".
    Педро и Кассьерра отправились отдыхать, Изидор и Мантуан будут действовать на поле.
  • Замена
    72'
    Замена у "Динамо". 
    Ушёл Чавес, появился Скопинцев. 
  • 71'
    Длительную атаку провели динамовцы, даже своего голкипера подключили. Всё завершилось тем, что пошёл заброс в район вратарской, где сыграл надёжно Латышонок. 
  • Желтая карточка
    70'
    Клаудиньо теперь уже перестарался и грубо сыграл против соперника. Жёлтая игроку "Зенита". 
  • 69'
    Майсторович перестарался в линии нападения и уложил соперника. Арбитр был рядом и сразу же игру остановил. у "Динамо" будет замена. 
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    • 68'
      Нгамалё после заброса с правого фланга пробил в сторону ворот, но удар получился неточным, да и не прицельным. 
    • 67'
      13:8 по нарушениям правил на данную минуту в пользу "Динамо". 
    • 66'
      Глушенкова уложили в центре поля на газон. В этот раз без карточки. 
    • 65'
      После гола и замена рваная игра идёт у нас, но при этом мяч продолжают контролировать футболисты "Зенита", но в районе центра поля. 
    • 64'
      Заброс получился на линию вратарской, Нино перестарался в борьбе. Фол зафиксировал главный арбитр встречи. 
    • 63'
      Разыграли штрафной хозяева поля. Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Клаудиньо старался. 
    • Желтая карточка
      62'
      Нгамалё грубо сыграл против Глушенкова на левом фланге обороны. За фол и громкие слова арбитр вручил динамовцу жёлтую карточку. 
    • Фол, нарушение
      61'
      Теперь уже фол против Глушенкова. Чавес грубовато сыграл, но без карточки. 
    • 60'
      Прибрали игру под свой контроль футболисты "Динамо". Тренерский штаб гостей думает, как же изменить игру в свою пользу. 
    • Офсайд
      58'
      Ужасно разыграли штрафной динамовцы, да ещё и офсайд зафиксировал боковой арбитр! 
    • Желтая карточка
      57'
      Глушенков за грубый фол на своей половине поля получил жёлтую карточку. Будет штрафной. 
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!! Глушенков!!!
      Клаудиньо запустил по левому флангу Педро, тот сразу же прострелил в штрафную площадь, откуда почти с угла вратарской резко в падении пробил Глушенков, забыли про него защитники "Динамо"! 
    • 55'
      После замены вообще упали у нас скорости. Ждём возобновления темпа и опасных моментов, да и голы, конечно же! 
    • 54'
      Дуглас выполнил заброс в штрафную площадь соперника, никто до мяча из состава "Зенита" не добрался. 
    • 53'
      Артур уже оказался на газоне на правом фланге атаки. Быстро разыграли стандарт хозяева поля. 
    • Замена
      52'
      Замена в составе "Зенита". Вместо Вендела будет действовать Артур. Долго происходила замена. Врачи продолжали лечить Вендела, а потом он поле покинул. 
      Сразу в раздевалку ушёл Вендел. За колено левое держится футболист. 
    • 51'
      Всё... замена нужна Венделу, вообще не бежит. 
    • 50'
      Долго колдовали медики над Венделом, замораживали, разминали. Смогли поднять на ноги, но продолжает сильно хромать. 
    • Желтая карточка
      48'
      Карраскаль только вышел, а уже получил жёлтую карточку. Вендел получил повреждение, даже врачи нужны. 
    • 48'
      Шустро начали футболисты "Зенита" второй тайм. По правому флангу организовали они атаку, заработали аут, после розыгрыша Кассьерра без труда принял мяч почти на линии вратарской, но так пробить и не сумел. 
    • Замена
      47'
      У "Динамо" произошла замена. Вместо Гладышева будет действовать Карраскаль.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершился первый тайм. Счёт 0:0. Уходим на небольшой перерыв. 
    • 45'
      Глушенков после заброса из глубины поля попытался попасть в створ ворот с довольно острого угла, но мимо. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил главный арбитр встречи. 
    • 44'
      Гладышев сыграл на правом фланге, но не поддержали порыв одноклубника футболисты "Динамо". Очередная потеря у гостей. 
    • 43'
      Упали скорости у нас в матче. Мяч продолжают контролировать футболисты "Зенита". Перепасовка идёт в центре поля. 
    • 42'
      Оба тренера на ногах. В перерыве точно будет сказано много слов, надо что-то менять в тактике. Обоим коллективам. 
    • 41'
      Даса забросил мяч в штрафную площадь с правого фланга, вынос. Бителло подхватил мяч за пределами штрафной площади, нанёс удар по воротам, но слишком неточно. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Караваев уложил Лаксальта в центре поля. Больно Диего, но игру продолжит даже без врачебной помощи. 
    • 39'
      Глушенков сыграл на Клаудиньо с правого фланга, но грамотно отработали защитники "Динамо". Стоит отметить, что атака хозяев вновь началась после грубой ошибки динамовцев в центре поля. 
    • 38'
      Вновь не получился угловой у хозяев поля. Вендел организовал вторую волну, заброс на дальнюю штангу с правого фланга, сразу два игрока были готовы вколотить мяч в ворота, но точность подвела! 
    • Угловой
      37'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Лунёв вообще не дотянулся до мяча, хотя никто не закрывал и мяч от затылка защитника "Динамо" ушёл на очередной угловой. 
    • 36'
      Атака динамовцев завершилась потерей мяча. Катают защитники "Зенита" мяч на своей половине, иногда даже возвращаясь ближе к штрафной площади. Вперёд делать передачу некуда. Всё перекрыто. 
    • 35'
      Тюкавин решил сыграть красиво, получилось странно - футболист выдал пас пяткой на своей половине поля, и чуть не организовал выпад на ворота "Динамо". 
    • 34'
      Педро включил повышенную передачу на левом фланге, добрался до лицевой линии, но корнер заработать так и не смог, да и прострел в штрафную не прошёл. 
    • 33'
      Много было игроков "Динамо" при розыгрыше стандарта в штрафной площади соперника, но вновь лучше и надёжно сыграли защитники "Зенита". 
    • Фол, нарушение
      32'
      Бителло получил по ногам от Клаудиньо. Небольшая пауза, приходит в себя футболист "Динамо". 
    • 31'
      По правому по флангу провели атаку игроки "Зенита", Педро поставил корпус и сбросил на ход Глушенкову, удар получился приличным, но точно по центру ворот, где располагался Лунёв! 
    • 30'
      Прибрали игру под свой контроль вновь футболисты "Зенита". 
    • 29'
      Глушенков здорово открылся на линии штрафной площади, ушёл чуть левее и забросил на дальнюю штангу, Кассьерра хорошо поборолся, скинул в район одиннадцатиметровой отметки, но там были только динамовцы. 
    • 28'
      Угловой на правом фланге могли заработать футболисты "Зенита", однако будет удар от ворот. 
    • 27'
      Затяжную атаку провели футболисты "Динамо". Бальбуэна выполнил заброс в штрафную площадь, вынос в исполнении защитников, удар из-за пределов штрафной последовал, но рикошет изменил траекторию полёта мяча, и в игру без труда вступил Латышонок. 
    • 25'
      Ушла игра в центр поля, вообще без ударов и моментов у нас. 
    • 24'
      Нгамалё пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, но в защитника пришёлся удар. Мяч быстро был переведён на половину москвичей, Глушенков рванул по правому флангу, но быстро Майсторович оставил соперника без мяча. 
    • 23'
      Долго думал Лунёв, как ввести мяч в игру, сразу двое открывались на флангах, Андрей выпил метров на 20, а потом борьба и потеря. Вновь с мячом футболисты "Зенита". 
    • 22'
      Клаудиньо не успел вовремя остановиться и вышел за пределы поля на правом фланге. 
    • 21'
      Караваев сыграл не лучшим образом на правом фланге. Открытие вышло шикарным, но вот пас на партнёра вообще не получился. Потеря.
    • Опасный момент
      20'
      Вендел шикарно сыграл на своей половине поля, сохранил мяч, не упал и начал атаку своей команды. После прострела в левого края в штрафной открылся Глушенков и с убойной позиции не смог попасть в створ! Мяч прошёл в метре от правой штанги! 
    • Фол, нарушение
      19'
      Попытались пройти футболисты "Динамо" по левому флангу, но перехват выполнили хозяева, Фомин попытался вернуть мяч своей команде, но перестарался и нарушил правила в нападении. 
    • Офсайд
      18'
      Гладышев неудачно открылся в линии нападения и попал в очевидный офсайд. Бригада арбитров без труда это зафиксировала.
    • Травма, повреждение
      17'
      Врачи немного поколдовали. Страхинья уже поднялся, готов продолжить игру. 
    • 16'
      Эраковича уложили на газон, дистанционно. Бителло нанёс могучий удар почти с линии штрафной площади, мяч попал точно в голову Эраковича. 
    • 15'
      Глушенков хорошо сыграл у своей штрафной площади и смог прервать выпад соперника. Пока Максим сегодня лучше действует в защите и в центре поля, чем в нападении.
    • Фол, нарушение
      14'
      Очередной выпад провели хозяева поля по левому флангу, но Вендел подыграл себе рукой. Игра остановлена. 
    • 13'
      Клаудиньо решил после рикошета вблизи штрафной соперника сыграть красиво, но приём не удался, однако вновь продолжают контролировать мяч футболисты "Зенита".
    • 12'
      Глушенков выполнил заброс в штрафную площадь, мяч всех перелетел, но атака хозяев поля продолжилась. После прострела в район одиннадцатиметровой отметки Кассьерра попытался пробить, но Лунёв опередил игрока. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Стандарт заработали футболисты "Зенита", в нескольких метрах от левого углового флажка. 
    • 10'
      Педро попытался пройти по левому флангу, сыграл с партнёром, но защитники московского клуба выдавили соперника из штрафной. 
    • Угловой
      9'
      Первый угловой завершился назначением ещё одного корнера. Навес пошёл в район одиннадцатиметровой отметки, откуда головой пробил Майсторович, который уже вернулся в игру! 
    • Травма, повреждение
      8'
      Пауза... У Майсторовича кровь пошла носом. Арбитр выгоняет игрока с поля, врачи пытаются помочь футболисту. 
    • 7'
      Размашистую атаку смогли провести футболисты "Динамо", в несколько волн получился выпад. Последовал заброс в штрафную площадь, защитник "Зенита" решил выбить мяч на угловой. Подача будет с правого фланга. 
    • 6'
      Тюкавин попытался обострить! Константин получил передачу с левого края, но толком подстроиться под мяч не сумел. Очередная потеря гостей. 
    • 5'
      Гладышев начал атаку своей команды на правом фланге, выполнил передачу на противоположный край, мяч оказался в центре поля, и вновь перехват. "Зенит" начинает плести свою атаку. 
    • 4'
      Немного успокоились у нас скорости в матче, но всё проходит под диктовку "Зенита". У "Динамо" мяч пока вообще не держится. 
    • 3'
      Глушенков неудачно принял мяч в метре от штрафной площади соперника, мяч потерян, атака "Зенита" захлебнулась. 
    • 2'
      Динамовцы смогли ответить, но без труда Латышонок опередил соперника и прервал прострел. 
    • Опасный момент
      1'
      На 20-й секунде "Зенит" мог открыть счёт в матче! Хозяева поля провели быстрый выпад по правому флангу, прострел в центр штрафной, откуда пробил Караваев, но в створ не попал! 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток! Поехали! С центра поля мяч в игру ввели футболисты "Динамо". 
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 22.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 1:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Зенит
    75.1% (166)
    Ничья
    10% (22)
    Динамо Москва
    14.9% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.81% (94)
    Меньше
    24.19% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (91)
    Нет
    26.61% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    22.2% (49)
    3:1 Зенит
    10.9% (24)
    2:0 Зенит
    6.8% (15)
    1:0 Зенит
    5% (11)
    2:3 Динамо Москва
    1.8% (4)
    3:0 Зенит
    1.8% (4)
    3:2 Зенит
    1.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.4% (3)
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