Продолжают контролировать мяч динамовцы! Пошёл приличный прессинг от гостей! Даже за центр поля не выпускают москвичи соперника.

Нгамалё мог сравнять счёт! После заброса с правого фланга, Николя опередил опекуна, однако плохо принял мяч, Латышонок вовремя выскочил из рамки и выбил мяч, получив повреждение!

"Зенит" собирался сделать замену, но отложил её.

Даса хорошо получил мяч на правом углу штрафной площади, сделал обостряющий пас, но одноклубника не поспел.

Карраскаль отобрал мяч на правом фланге, сблизился со штрафной и сильно прострелил, Барриос не успел прижать руку и подыграл ей. Арбитр поставил на точку. Будет проверка.

Майсторович перестарался в линии нападения и уложил соперника. Арбитр был рядом и сразу же игру остановил. у "Динамо" будет замена.

Клаудиньо теперь уже перестарался и грубо сыграл против соперника. Жёлтая игроку "Зенита".

Длительную атаку провели динамовцы, даже своего голкипера подключили. Всё завершилось тем, что пошёл заброс в район вратарской, где сыграл надёжно Латышонок.

Замена в составе "Зенита". Педро и Кассьерра отправились отдыхать, Изидор и Мантуан будут действовать на поле.

Футболисты "Динамо" сейчас больше контролируют мяч, однако даже к штрафной площади соперника они подобраться не могут.

Майсторович сам упал, да и соперника отправил отдыхать. Быстро разыграли штрафной хозяева поля. Много пауз. Игра просто дробится у нас.

Скопинцев хорошо поборолся на левом фланге, одного переиграл, но вновь отлично сыграл в обороне Глушенков и помог одноклубникам.

Ужасно разыграли штрафной динамовцы, да ещё и офсайд зафиксировал боковой арбитр!

Прибрали игру под свой контроль футболисты "Динамо". Тренерский штаб гостей думает, как же изменить игру в свою пользу.

Теперь уже фол против Глушенкова. Чавес грубовато сыграл, но без карточки.

Нгамалё грубо сыграл против Глушенкова на левом фланге обороны. За фол и громкие слова арбитр вручил динамовцу жёлтую карточку.

Заброс получился на линию вратарской, Нино перестарался в борьбе. Фол зафиксировал главный арбитр встречи.

После гола и замена рваная игра идёт у нас, но при этом мяч продолжают контролировать футболисты "Зенита", но в районе центра поля.

Глушенкова уложили в центре поля на газон. В этот раз без карточки.

13:8 по нарушениям правил на данную минуту в пользу "Динамо".

Нгамалё после заброса с правого фланга пробил в сторону ворот, но удар получился неточным, да и не прицельным.

У "Динамо" произошла замена. Вместо Гладышева будет действовать Карраскаль.

Шустро начали футболисты "Зенита" второй тайм. По правому флангу организовали они атаку, заработали аут, после розыгрыша Кассьерра без труда принял мяч почти на линии вратарской, но так пробить и не сумел.

Карраскаль только вышел, а уже получил жёлтую карточку. Вендел получил повреждение, даже врачи нужны.

Долго колдовали медики над Венделом, замораживали, разминали. Смогли поднять на ноги, но продолжает сильно хромать.

Всё... замена нужна Венделу, вообще не бежит.

Замена в составе "Зенита". Вместо Вендела будет действовать Артур. Долго происходила замена. Врачи продолжали лечить Вендела, а потом он поле покинул. Сразу в раздевалку ушёл Вендел. За колено левое держится футболист.

Артур уже оказался на газоне на правом фланге атаки. Быстро разыграли стандарт хозяева поля.

Дуглас выполнил заброс в штрафную площадь соперника, никто до мяча из состава "Зенита" не добрался.

После замены вообще упали у нас скорости. Ждём возобновления темпа и опасных моментов, да и голы, конечно же!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!! Глушенков!!! Клаудиньо запустил по левому флангу Педро, тот сразу же прострелил в штрафную площадь, откуда почти с угла вратарской резко в падении пробил Глушенков, забыли про него защитники "Динамо"!

Глушенков за грубый фол на своей половине поля получил жёлтую карточку. Будет штрафной.

Первый тайм

— Завершился первый тайм. Счёт 0:0. Уходим на небольшой перерыв.

45' Глушенков после заброса из глубины поля попытался попасть в створ ворот с довольно острого угла, но мимо.

45' Две минуты добавил главный арбитр встречи.

44' Гладышев сыграл на правом фланге, но не поддержали порыв одноклубника футболисты "Динамо". Очередная потеря у гостей.

43' Упали скорости у нас в матче. Мяч продолжают контролировать футболисты "Зенита". Перепасовка идёт в центре поля.

42' Оба тренера на ногах. В перерыве точно будет сказано много слов, надо что-то менять в тактике. Обоим коллективам.

41' Даса забросил мяч в штрафную площадь с правого фланга, вынос. Бителло подхватил мяч за пределами штрафной площади, нанёс удар по воротам, но слишком неточно.

40' Караваев уложил Лаксальта в центре поля. Больно Диего, но игру продолжит даже без врачебной помощи.

39' Глушенков сыграл на Клаудиньо с правого фланга, но грамотно отработали защитники "Динамо". Стоит отметить, что атака хозяев вновь началась после грубой ошибки динамовцев в центре поля.

38' Вновь не получился угловой у хозяев поля. Вендел организовал вторую волну, заброс на дальнюю штангу с правого фланга, сразу два игрока были готовы вколотить мяч в ворота, но точность подвела!

37' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Лунёв вообще не дотянулся до мяча, хотя никто не закрывал и мяч от затылка защитника "Динамо" ушёл на очередной угловой.

36' Атака динамовцев завершилась потерей мяча. Катают защитники "Зенита" мяч на своей половине, иногда даже возвращаясь ближе к штрафной площади. Вперёд делать передачу некуда. Всё перекрыто.

35' Тюкавин решил сыграть красиво, получилось странно - футболист выдал пас пяткой на своей половине поля, и чуть не организовал выпад на ворота "Динамо".

34' Педро включил повышенную передачу на левом фланге, добрался до лицевой линии, но корнер заработать так и не смог, да и прострел в штрафную не прошёл.

33' Много было игроков "Динамо" при розыгрыше стандарта в штрафной площади соперника, но вновь лучше и надёжно сыграли защитники "Зенита".

32' Бителло получил по ногам от Клаудиньо. Небольшая пауза, приходит в себя футболист "Динамо".

31' По правому по флангу провели атаку игроки "Зенита", Педро поставил корпус и сбросил на ход Глушенкову, удар получился приличным, но точно по центру ворот, где располагался Лунёв!

30' Прибрали игру под свой контроль вновь футболисты "Зенита".

29' Глушенков здорово открылся на линии штрафной площади, ушёл чуть левее и забросил на дальнюю штангу, Кассьерра хорошо поборолся, скинул в район одиннадцатиметровой отметки, но там были только динамовцы.

28' Угловой на правом фланге могли заработать футболисты "Зенита", однако будет удар от ворот.

27' Затяжную атаку провели футболисты "Динамо". Бальбуэна выполнил заброс в штрафную площадь, вынос в исполнении защитников, удар из-за пределов штрафной последовал, но рикошет изменил траекторию полёта мяча, и в игру без труда вступил Латышонок.

25' Ушла игра в центр поля, вообще без ударов и моментов у нас.

24' Нгамалё пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, но в защитника пришёлся удар. Мяч быстро был переведён на половину москвичей, Глушенков рванул по правому флангу, но быстро Майсторович оставил соперника без мяча.

23' Долго думал Лунёв, как ввести мяч в игру, сразу двое открывались на флангах, Андрей выпил метров на 20, а потом борьба и потеря. Вновь с мячом футболисты "Зенита".

22' Клаудиньо не успел вовремя остановиться и вышел за пределы поля на правом фланге.

21' Караваев сыграл не лучшим образом на правом фланге. Открытие вышло шикарным, но вот пас на партнёра вообще не получился. Потеря.

20' Вендел шикарно сыграл на своей половине поля, сохранил мяч, не упал и начал атаку своей команды. После прострела в левого края в штрафной открылся Глушенков и с убойной позиции не смог попасть в створ! Мяч прошёл в метре от правой штанги!

19' Попытались пройти футболисты "Динамо" по левому флангу, но перехват выполнили хозяева, Фомин попытался вернуть мяч своей команде, но перестарался и нарушил правила в нападении.

18' Гладышев неудачно открылся в линии нападения и попал в очевидный офсайд. Бригада арбитров без труда это зафиксировала.

17' Врачи немного поколдовали. Страхинья уже поднялся, готов продолжить игру.

16' Эраковича уложили на газон, дистанционно. Бителло нанёс могучий удар почти с линии штрафной площади, мяч попал точно в голову Эраковича.

15' Глушенков хорошо сыграл у своей штрафной площади и смог прервать выпад соперника. Пока Максим сегодня лучше действует в защите и в центре поля, чем в нападении.

14' Очередной выпад провели хозяева поля по левому флангу, но Вендел подыграл себе рукой. Игра остановлена.

13' Клаудиньо решил после рикошета вблизи штрафной соперника сыграть красиво, но приём не удался, однако вновь продолжают контролировать мяч футболисты "Зенита".

12' Глушенков выполнил заброс в штрафную площадь, мяч всех перелетел, но атака хозяев поля продолжилась. После прострела в район одиннадцатиметровой отметки Кассьерра попытался пробить, но Лунёв опередил игрока.

11' Стандарт заработали футболисты "Зенита", в нескольких метрах от левого углового флажка.

10' Педро попытался пройти по левому флангу, сыграл с партнёром, но защитники московского клуба выдавили соперника из штрафной.

9' Первый угловой завершился назначением ещё одного корнера. Навес пошёл в район одиннадцатиметровой отметки, откуда головой пробил Майсторович, который уже вернулся в игру!

8' Пауза... У Майсторовича кровь пошла носом. Арбитр выгоняет игрока с поля, врачи пытаются помочь футболисту.

7' Размашистую атаку смогли провести футболисты "Динамо", в несколько волн получился выпад. Последовал заброс в штрафную площадь, защитник "Зенита" решил выбить мяч на угловой. Подача будет с правого фланга.

6' Тюкавин попытался обострить! Константин получил передачу с левого края, но толком подстроиться под мяч не сумел. Очередная потеря гостей.

5' Гладышев начал атаку своей команды на правом фланге, выполнил передачу на противоположный край, мяч оказался в центре поля, и вновь перехват. "Зенит" начинает плести свою атаку.

4' Немного успокоились у нас скорости в матче, но всё проходит под диктовку "Зенита". У "Динамо" мяч пока вообще не держится.

3' Глушенков неудачно принял мяч в метре от штрафной площади соперника, мяч потерян, атака "Зенита" захлебнулась.

2' Динамовцы смогли ответить, но без труда Латышонок опередил соперника и прервал прострел.

1' На 20-й секунде "Зенит" мог открыть счёт в матче! Хозяева поля провели быстрый выпад по правому флангу, прострел в центр штрафной, откуда пробил Караваев, но в створ не попал!