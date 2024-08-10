☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Оренбург
2:1
Второй тайм: 64'
Акрон
0'
4' Желтая карточка
Савичев Константин
32' Желтая карточка
Горбани Мохаммад
0:1
45' Пенальти
Савичев Константин
1:1
48' Гол
Сахархизан Саид
2:1
61' Гол
Горбани Мохаммад

Ход матча

4'
 
Савичев Константин
14'
Михайлов Ярослав
Флорентин Сесар Габриэль
 
32'
Горбани Мохаммад
 
45'
0:1
Савичев Константин
48'
Сахархизан Саид
(Марин Джимми)
1:1
61'
Горбани Мохаммад
(Малых Андрей)
2:1
Прогнозы 128
Оренбург 76.6% (98)
X 15.6% (20)
Акрон 7.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
12
Малых
Андрей
22
Перес
Матиас
4
Хотулёв
Данила
81
Сидоров
Максим
III
8
Башич
Иван
6
Горбани
Мохаммад
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
80
Марин
Джимми
9
Мансилья
Брайан
10
Сахархизан
Саид
1
Волков
Сергей
77
Савичев
Константин
26
Эсковаль
Родриго
4
Пауло
Витор
III
23
Димоски
Боян
10
Палиенко
Максим
15
Лончар
Стефан
5
Джурасович
Алекса
7
Данилин
Кирилл
99
Тимошенко
Иван
17
Бакаев
Солтмурад
Оренбург
4-3-3
Акрон
4-3-3

История личных встреч

Оренбург
Акрон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюрлюк Эмирджан 1 0.25
Рыбчинский Дмитрий 1 0.25
Перес Матиас 1 0.25
Сахархизан Саид 1 0.25
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Марин Джимми 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 2 0.5
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.25
Тимошенко Иван 1 0.25
Савичев Константин 1 (1) 0.25
Лончар Стефан 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 2 0
Горбани Мохаммад 2 0
Башич Иван 1 0
Муро Томас 1 0
Сидоров Максим III 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Акрон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
0
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Акрон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0
Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0
Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2
Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1

Результаты матчей

Оренбург
Акрон

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
5.
Оренбург
 2:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
8.
Ростов
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
9.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
11.
Акрон
 1:2 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
12.
Краснодар
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 1 - 6 2
15.
Факел
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Зенит
 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Ростов
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Акрон
 1:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Акрон
 1:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Оренбург
 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Рубин Даку Мирлинд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    63'
    ГОООООООЛ! 2:2!!! 
  • 62'
    Бакаев с левой половины поля выполнил неудачный заброс в штрафную площадь, игроки "Оренбурга" спокойно выбили мяч к центру поля. 
  • Замена
    61'
    В составе "Акрона" произошла замена. Вместо Максима Палиенко на поле вышел Максим Кузьмин. 
  • 60'
    Данилин совершил рывок по правой половине поля и затем из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Сысуев хорошо сложился и намертво поймал его. 
  • Описание гола
    59'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Горбани!!! Малых и Марин на этот раз успешно разогнали атаку по правой половине поля после передачи от Михайлова из центра половины поля "Акрона", в завершении атаки Андрей выполнил подачу в центр штрафной площади, Сахархизан головой на этот раз не смог головой пробить по воротам, но мяч в итоге дошёл к левому углу вратарской, где уже Горбани головой отправил мяч под ближнюю штангу. 
  • 58'
    Марин с правой половины поля от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Судья
    57'
    Марин совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля под давлением соперника выполнил подачу на ближнюю штангу, боковой арбитр показал, что мяч ушёл за пределы поля, будет удар от ворот. 
  • 56'
    Мансилья и Сахархизан убежали по левой половине поля в штрафную площадь "Акрона", а затем Саид под давлением Эсковаля пробил в ближний угол ворот, мяч в створ вновь не пошёл. 
  • 55'
    Лончар разогнал атаку по центру и затем Стефан выполнил передачу в центр штрафной площади "Оренбурга" на ход Тимошенко, Сысуев вовремя выскочил из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • 54'
    Марин ворвался в штрафную площадь по правой половине поля после ошибки Савичева, а затем Джимми пробил в ближний угол ворот под давлением Пауло, мяч в створ не пошёл. 
  • 53'
    Мансилья с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу на ближнюю штангу, Волков грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч. 
  • 52'
    "Оренбург" после забитого мяча продолжает попытки играть первым номером, но всё же пока что продавить оборону тольяттинского клуба крайне тяжело. 
  • 51'
    Из центра поля последовал заброс от Переса к правому углу штрафной площади, Димоски теперь уже более грамотно сыграл головой, а затем игроки "Акрона" общими усилиями выбили мяч к центру поля. 
  • 50'
    Из глубины поля последовал слишком сильный заброс на ход Марину по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 49'
    Очень хорошее начало второго тайма получается для "Оренбурга", поиграть по счёту у "Акрона" не получилось. 
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    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Сахархизан!!! С левой половины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади, Димоски головой выбил мяч только к боковой линии штрафной, Марин в итоге спокойно зацепился за мяч, а затем Джимми выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Сахархизан в свою очередь хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч под перекладину. 
    • 47'
      Из центра поля от Переса последовал заброс на ход Сахархизану по правой половине поля, Палиенко опередил соперника и головой выбил мяч в аут. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. "Акрон" сейчас наверняка и дальше будет стараться играть от соперника, в какой-то степени тольяттинскому клубу теперь уже будет проще действовать на контратаках, учитывая, что "Оренбург" будет больше нервничать. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Акрон" неожиданно нашёл свой гол с пенальти. Теперь уже "Оренбургу" второй тайм нужно стараться проводить явным первым номером, чтобы в этот вечер зацепиться хотя бы за ничью. 
    • Пенальти
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Савичев!!! Константин Савичев с "точки" уверенно пробил по центру, Сысуев в свою очередь гадал и прыгнул в левый угол ворот. 
    • Желтая карточка
      45'
      Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич также получил жёлтую карточку за фол в своей штрафной площади. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Сергей Цыганок к основному времени первого тайма. 
    • Пенальти!
      45'
      Пенальти назначается в ворота "Оренбурга"! Сергей Цыганок убедился, что Башич нарушал правила на форварде "Акрона" и в итоге указал на "точку". 
    • Видеоповтор
      45'
      Сергей Цыганок послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента. 
    • Судья
      45'
      Бакаев с левого фланга сделал прострел на ближний угол штрафной площади, Башич наступил на ногу Тимошенко. Сергей Цыганок нарушение правил не зафиксировал. 
    • 45'
      Малых совершил рывок по правому флангу и от угла штрафной площади сделал прострел в центр к линии вратарской, Горбани не успел к мячу, чтобы подправить его в створ ворот. 
    • Угловой
      45'
      Башич с углового выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Малых в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Угловой
      44'
      Башич, Марин и Малых разыграли корнер между собой, далее Иван с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Эсковаль теперь уже не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
    • 43'
      Марин с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Димоски и ушёл на угловой. 
    • 42'
      Из центра поля последовал заброс на ход Сахархизану по центру к радиусу штрафной площади, Эсковаль теперь уже опередил форварда "Оренбурга" и головой сбросил мяч в руки Волкову. 
    • 41'
      Мансилья с левого фланга выполнил подачу от лицевой линии поля в центр к линии вратарской, Горбани под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 40'
      Марин и Башич разыграли корнер между собой, далее Джимми с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Волков сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Опасный момент
      39'
      Башич со стандарта закрутил мяч в левый угол ворот, мяч пошёл под перекладину, Волков в прыжке перевёл его на угловой. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Димоски на правой половине поля нарушил правила против Марина. "Оренбург" тщательно готовится к стандарту. 
    • Офсайд
      37'
      Данилин с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Тимошенко головой сделал скидку в центр штрафной, Эсковаль оказался в офсайде. 
    • 36'
      Данилин и Палиенко разыграли корнер между собой, далее Максим от углового флажка выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Оренбурга" спокойно выбили мяч на правую половину поля. 
    • 35'
      Данилин со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сидоров не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Желтая карточка
      34'
      Полузащитник "Оренбурга" Мохаммад Горбани получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Данилина. 
    • 33'
      Лончар при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ход Данилину по правому флангу, Сидоров грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
    • 32'
      Перес из центра поля выполнил заброс на ход Мансилье к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      31'
      Угловой у ворот "Акрона". Башич выполнил подачу в центр штрафной площади, Эсковаль вместе с партнёрами по команде выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 30'
      Из центра поля последовал заброс на ход Сахархизану по правой половине поля, Пауло опередил форварда "Оренбурга" и затем спокойно отыгрался с Волковым. 
    • 29'
      Савичев с правой половины поля выполнил заброс к дальнему углу вратарской, Сысуев прочитал момент и в прыжке перехватил мяч. 
    • Угловой
      28'
      Башич разыграл корнер с Малых, далее Андрей с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз игроки тольяттинского клуба спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 27'
      Михайлов с правой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу Пауло и ушёл на угловой. 
    • 26'
      Сидоров с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Башич в центре поля нарушил правила против Палиенко. Игроки "Акрона" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 24'
      Мансилья совершил рывок по левому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел ногу защитника "Акрона" и затем полетел в руки Волкову. 
    • 23'
      Марин с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Мансилья не смог подстроиться под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • 22'
      Бакаев после рывка по левой половине поля попытался пробить по воротам от линии штрафной площади, Перес грамотно встретил соперника и блокировал попытку. 
    • 21'
      Палиенко со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в результате борьбы мяч прилетел к радиусу штрафной, Бакаев в касание пробил в правый угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Малых на левом фланге нарушил правила против Тимошенко. Игроки "Акрона" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 19'
      Палиенко из центра половины поля "Оренбурга" выполнил передачу на левый угол штрафной площади, хозяева поля вновь грамотно сыграли в обороне и перехватили мяч. 
    • Замена
      18'
      В составе "Оренбурга" произошла замена. Вместо Габриэля Флорентина, который получил мышечное повреждение, на поле вышел Ярослав Михайлов. 
    • 17'
      Флорентин немного побегал по газону и показал, что не может продолжать матч, у хозяев поля готовится вынужденная замена. 
    • Угловой
      16'
      Башич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Акрона" очень уверенно перехватили мяч, но всё же провести контратаку не смогли. 
    • 15'
      Джурасович при игре в подкате зацепил Флорентина. После паузы полузащитник "Оренбурга" поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      14'
      Флорентин получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля чуть ранее. Вышли на поле врачи "Оренбурга", пауза в игре. 
    • 13'
      Марин вновь совершил рывок по правому флангу, но на этот раз Джимми под давлением Пауло заработал угловой для своей команды. 
    • Опасный момент
      12'
      Марин теперь уже с правого фланга ворвался в штрафную площадь, а затем Джимми плотно пробил в ближний угол ворот, Волков хорошо сложился и отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Бакаев в центре поля схватил за футболку Сидорова. "Оренбург" не смог быстро разыграть стандарт. 
    • Судья
      10'
      Сахархизан по левой половине поля убежал в штрафную площадь и в борьбе с Эсковалем оказался на газоне, Сергей Цыганок показал, что нужно играть дальше. 
    • 9'
      Савичев после рывка по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 8'
      Мансилья совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади на Сидорова, Максим сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 7'
      В достаточно бодром темпе "Оренбург" и "Акрон" начали матч, нельзя исключать, что команды будут стараться показывать атакующий футбол. 
    • 6'
      Эсковаль при развитии атаки выполнил неудачную передачу из центра поля на правый фланг, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Желтая карточка
      5'
      Фланговый защитник "Акрона" Константин Савичев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля у бровки против Мансильи. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Эсковаль в центре поля нарушил правила против Флорентина. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      3'
      Данилин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Оренбурга" сыграли на этот раз без ошибок и спокойно выбили мяч к центру поля. 
    • 2'
      Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Оренбурга", Хотулёв и Сидоров сыграли не очень удачно, едва Данилин в итоге не создал голевой момент, но всё же хозяева поля смогли выбить мяч на угловой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в Оренбурге. Пока что "Оренбург" и "Акрон" тяжело смотрятся на старте сезона, а поэтому даже ничья для команд в этом противостоянии будет очень важна. 
    • Второй тайм
    • 61'
      Г О О О О Л - Горбани Мохаммад бьет в цель!
    • 61'
      Малых Андрей сделал результативную передачу.
    • 48'
      Марин Джимми сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Saeid Saharkhizan бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Г О О О О Л - Савичев Константин из команды Акрон забивает с точки!
    • 32'
      Горбани Мохаммад получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Флорентин Сесар Габриэль уходит с поля. Михайлов Ярослав выходит вместо него
    • 4'
      Савичев Константин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 2:1 Акрон

    Исход игры
    Оренбург
    76.6% (98)
    Ничья
    15.6% (20)
    Акрон
    7.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.14% (49)
    Меньше
    55.86% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    57.66% (64)
    Нет
    42.34% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    32% (41)
    1:0 Оренбург
    27.3% (35)
    1:1 Ничья
    11.7% (15)
    2:0 Оренбург
    7% (9)
    1:2 Акрон
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Оренбург
    1.6% (2)
    0:1 Акрон
    1.6% (2)
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