Марин совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля под давлением соперника выполнил подачу на ближнюю штангу, боковой арбитр показал, что мяч ушёл за пределы поля, будет удар от ворот.

Марин с правой половины поля от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Горбани!!! Малых и Марин на этот раз успешно разогнали атаку по правой половине поля после передачи от Михайлова из центра половины поля "Акрона", в завершении атаки Андрей выполнил подачу в центр штрафной площади, Сахархизан головой на этот раз не смог головой пробить по воротам, но мяч в итоге дошёл к левому углу вратарской, где уже Горбани головой отправил мяч под ближнюю штангу.

Данилин совершил рывок по правой половине поля и затем из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Сысуев хорошо сложился и намертво поймал его.

В составе "Акрона" произошла замена. Вместо Максима Палиенко на поле вышел Максим Кузьмин.

Бакаев с левой половины поля выполнил неудачный заброс в штрафную площадь, игроки "Оренбурга" спокойно выбили мяч к центру поля.

Очень хорошее начало второго тайма получается для "Оренбурга", поиграть по счёту у "Акрона" не получилось.

Из глубины поля последовал слишком сильный заброс на ход Марину по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

Из центра поля последовал заброс от Переса к правому углу штрафной площади, Димоски теперь уже более грамотно сыграл головой, а затем игроки "Акрона" общими усилиями выбили мяч к центру поля.

"Оренбург" после забитого мяча продолжает попытки играть первым номером, но всё же пока что продавить оборону тольяттинского клуба крайне тяжело.

Мансилья с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу на ближнюю штангу, Волков грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч.

Марин ворвался в штрафную площадь по правой половине поля после ошибки Савичева, а затем Джимми пробил в ближний угол ворот под давлением Пауло, мяч в створ не пошёл.

Лончар разогнал атаку по центру и затем Стефан выполнил передачу в центр штрафной площади "Оренбурга" на ход Тимошенко, Сысуев вовремя выскочил из ворот и спокойно перехватил мяч.

Мансилья и Сахархизан убежали по левой половине поля в штрафную площадь "Акрона", а затем Саид под давлением Эсковаля пробил в ближний угол ворот, мяч в створ вновь не пошёл.

Начинается второй тайм. "Акрон" сейчас наверняка и дальше будет стараться играть от соперника, в какой-то степени тольяттинскому клубу теперь уже будет проще действовать на контратаках, учитывая, что "Оренбург" будет больше нервничать.

Из центра поля от Переса последовал заброс на ход Сахархизану по правой половине поля, Палиенко опередил соперника и головой выбил мяч в аут.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Сахархизан!!! С левой половины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади, Димоски головой выбил мяч только к боковой линии штрафной, Марин в итоге спокойно зацепился за мяч, а затем Джимми выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Сахархизан в свою очередь хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч под перекладину.

Бакаев с левого фланга сделал прострел на ближний угол штрафной площади, Башич наступил на ногу Тимошенко. Сергей Цыганок нарушение правил не зафиксировал.

Сергей Цыганок послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента.

Пенальти назначается в ворота "Оренбурга"! Сергей Цыганок убедился, что Башич нарушал правила на форварде "Акрона" и в итоге указал на "точку".

Три минуты добавил Сергей Цыганок к основному времени первого тайма.

Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич также получил жёлтую карточку за фол в своей штрафной площади.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Савичев!!! Константин Савичев с "точки" уверенно пробил по центру, Сысуев в свою очередь гадал и прыгнул в левый угол ворот.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Акрон" неожиданно нашёл свой гол с пенальти. Теперь уже "Оренбургу" второй тайм нужно стараться проводить явным первым номером, чтобы в этот вечер зацепиться хотя бы за ничью.

45' Малых совершил рывок по правому флангу и от угла штрафной площади сделал прострел в центр к линии вратарской, Горбани не успел к мячу, чтобы подправить его в створ ворот.

45' Башич с углового выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Малых в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

44' Башич, Марин и Малых разыграли корнер между собой, далее Иван с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Эсковаль теперь уже не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

43' Марин с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Димоски и ушёл на угловой.

42' Из центра поля последовал заброс на ход Сахархизану по центру к радиусу штрафной площади, Эсковаль теперь уже опередил форварда "Оренбурга" и головой сбросил мяч в руки Волкову.

41' Мансилья с левого фланга выполнил подачу от лицевой линии поля в центр к линии вратарской, Горбани под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

40' Марин и Башич разыграли корнер между собой, далее Джимми с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Волков сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

39' Башич со стандарта закрутил мяч в левый угол ворот, мяч пошёл под перекладину, Волков в прыжке перевёл его на угловой.

38' Димоски на правой половине поля нарушил правила против Марина. "Оренбург" тщательно готовится к стандарту.

37' Данилин с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Тимошенко головой сделал скидку в центр штрафной, Эсковаль оказался в офсайде.

36' Данилин и Палиенко разыграли корнер между собой, далее Максим от углового флажка выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Оренбурга" спокойно выбили мяч на правую половину поля.

35' Данилин со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сидоров не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

34' Полузащитник "Оренбурга" Мохаммад Горбани получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Данилина.

33' Лончар при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ход Данилину по правому флангу, Сидоров грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

32' Перес из центра поля выполнил заброс на ход Мансилье к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

31' Угловой у ворот "Акрона". Башич выполнил подачу в центр штрафной площади, Эсковаль вместе с партнёрами по команде выбил мяч подальше от своих ворот.

30' Из центра поля последовал заброс на ход Сахархизану по правой половине поля, Пауло опередил форварда "Оренбурга" и затем спокойно отыгрался с Волковым.

29' Савичев с правой половины поля выполнил заброс к дальнему углу вратарской, Сысуев прочитал момент и в прыжке перехватил мяч.

28' Башич разыграл корнер с Малых, далее Андрей с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз игроки тольяттинского клуба спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

27' Михайлов с правой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу Пауло и ушёл на угловой.

26' Сидоров с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

25' Башич в центре поля нарушил правила против Палиенко. Игроки "Акрона" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

24' Мансилья совершил рывок по левому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел ногу защитника "Акрона" и затем полетел в руки Волкову.

23' Марин с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Мансилья не смог подстроиться под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам.

22' Бакаев после рывка по левой половине поля попытался пробить по воротам от линии штрафной площади, Перес грамотно встретил соперника и блокировал попытку.

21' Палиенко со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в результате борьбы мяч прилетел к радиусу штрафной, Бакаев в касание пробил в правый угол ворот, мяч в створ не пошёл.

20' Малых на левом фланге нарушил правила против Тимошенко. Игроки "Акрона" тщательно готовятся к стандарту.

19' Палиенко из центра половины поля "Оренбурга" выполнил передачу на левый угол штрафной площади, хозяева поля вновь грамотно сыграли в обороне и перехватили мяч.

18' В составе "Оренбурга" произошла замена. Вместо Габриэля Флорентина, который получил мышечное повреждение, на поле вышел Ярослав Михайлов.

17' Флорентин немного побегал по газону и показал, что не может продолжать матч, у хозяев поля готовится вынужденная замена.

16' Башич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Акрона" очень уверенно перехватили мяч, но всё же провести контратаку не смогли.

15' Джурасович при игре в подкате зацепил Флорентина. После паузы полузащитник "Оренбурга" поднялся и показал, что он готов играть дальше.

14' Флорентин получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля чуть ранее. Вышли на поле врачи "Оренбурга", пауза в игре.

13' Марин вновь совершил рывок по правому флангу, но на этот раз Джимми под давлением Пауло заработал угловой для своей команды.

12' Марин теперь уже с правого фланга ворвался в штрафную площадь, а затем Джимми плотно пробил в ближний угол ворот, Волков хорошо сложился и отбил мяч на своего партнёра по команде.

11' Бакаев в центре поля схватил за футболку Сидорова. "Оренбург" не смог быстро разыграть стандарт.

10' Сахархизан по левой половине поля убежал в штрафную площадь и в борьбе с Эсковалем оказался на газоне, Сергей Цыганок показал, что нужно играть дальше.

9' Савичев после рывка по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

8' Мансилья совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади на Сидорова, Максим сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля.

7' В достаточно бодром темпе "Оренбург" и "Акрон" начали матч, нельзя исключать, что команды будут стараться показывать атакующий футбол.

6' Эсковаль при развитии атаки выполнил неудачную передачу из центра поля на правый фланг, мяч в итоге улетел в аут.

5' Фланговый защитник "Акрона" Константин Савичев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля у бровки против Мансильи.

4' Эсковаль в центре поля нарушил правила против Флорентина. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

3' Данилин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Оренбурга" сыграли на этот раз без ошибок и спокойно выбили мяч к центру поля.

2' Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Оренбурга", Хотулёв и Сидоров сыграли не очень удачно, едва Данилин в итоге не создал голевой момент, но всё же хозяева поля смогли выбить мяч на угловой.