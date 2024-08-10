☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Черноморец Од
0:1
Конец матча
Заря
0'
38' Желтая карточка
Кисель Ярослав
0:1
50' Гол
Герреро Эдуардо
90' Желтая карточка
Кораблин Тимур
90' Желтая карточка
Удод Данило
90'+7
1
Рудько
Артур
2
Бутко
Богдан
86
Удод
Данило
5
Roman
Savchenko
77
Кисель
Ярослав
3
Ермаков
Виталий
11
Попов
Кирилл
I
27
Васильев
Александр
Андреевич
8
Шпорн
Йон
17
Янаков
Денис
9
Хобленко
Алексей
30
Турбаевский
Никита
32
Тронтель
Жан
55
Джордан
25
Christopher
Nwaeze
47
Вантух
Роман
70
Кирюханцев
Игорь
21
Jakov
Basic
5
Яцык
Александр
22
Мичин
Петар
39
Герреро
Эдуардо
7
Антюх
Денис
Черноморец Од
Заря

История личных встреч

Черноморец Од
Заря

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

24.1%
24.1%
51.8%
7 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1
0.73

Среднее время на гол

90
122

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.41
1.1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

63
81

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яцык Александр 1 0.5
Герреро Эдуардо 1 0.5
Jakov Basic 1 0.5
Антюх Денис 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удод Данило 1 0
Кисель Ярослав 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кораблин Тимур 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Черноморец Од
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Черноморец Од
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3
Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0
Заря
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1
Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкассы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1

Результаты матчей

Черноморец Од
Заря

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Колос Ковалёвка
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Ингулец
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Колос Ковалёвка
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Карпаты
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ингулец
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Колос Ковалёвка
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ингулец
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Ворскла Челядин Артём 1 (1)
Заря Яцык Александр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Верес Степанюк Руслан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Кисель Ярослав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Черноморец Од 0:1 Заря онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный