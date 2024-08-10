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Тур: 2. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:0
Второй тайм: 62'
Гразер
0'
9' Желтая карточка
Christian Lichtenberger
22' Желтая карточка
Блуме Брор
44' Желтая карточка
Мюллер Валентино
56' Желтая карточка
Milos Jovicic
58' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас

Ход матча

9'
 
Christian Lichtenberger
22'
Блуме Брор
 
44'
Мюллер Валентино
 
46'
Ансельм Тобиас
Скрбо Стефан
 
46'
Quincy Butler
Диарра Мамаду
 
56'
 
Milos Jovicic
57'
 
Ципот Тио
Christian Lichtenberger
58'
Зульцбахер Лукас
 
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Гразер
2.90
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3.75
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4.00
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Все Коэффициенты
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Лоуренс
Джеймс
3
Гугганиг
Давид
25
Циборра
Леннарт
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
8
Диарра
Мамаду
16
Хинтерзеер
Лукас
23
Скрбо
Стефан
1
Jakob
Meierhofer
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
19
Marco
Gantschnig
21
Michael
Lang2
7
Сатин
Мурат
24
Dennis
Dressel
27
Росенбергер
Бенжамен
10
Christian
Lichtenberger
12
Вучич
Ромео
28
Фризер
Доминик
Сваровски Тироль
4-3-3
Гразер
3-4-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
Гразер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блуме Брор 1 0.5
Лоуренс Джеймс 1 0.5
Quincy Butler 0 0
Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вучич Ромео 1 0.5
Michael Lang2 1 0.5
Christian Lichtenberger 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 2 0
Устюндаг Джем 0 1
Блуме Брор 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Италиано Джейкоб 1 0
Milos Jovicic 1 0
Christian Lichtenberger 1 0
Atsushi Zaizen 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гразер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2
Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Ян - Сваровски Тироль 1:1
Гразер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5
Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3 Гразер - Санкт-Пёльтен 3:1 Лиферинг - Гразер 2:0 Гразер - Леобен 1:1 Рид - Гразер 0:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Гразер - СВ Лафниц 1:1

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Гразер

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Гразер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ЛАСК
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гразер
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Альтах
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛАСК
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сваровски Тироль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Альтах
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гразер
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
ЛАСК
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сваровски Тироль
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Альтах
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Гразер
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 2
Вольфсбергер Зукич Деян 1 (1)
Гразер Вучич Ромео 1 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 1 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 1
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 2
Сваровски Тироль Устюндаг Джем 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
ЛАСК Любичич Марин 1
Хартберг Кайнц Тобиас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Гразер
2.90
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3.75
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4.00
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