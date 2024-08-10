Тур: 2. Стадион: Тиволи Ной.
0:0
Второй тайм: 62'
0'
9' Желтая карточкаChristian Lichtenberger
22' Желтая карточкаБлуме Брор
44' Желтая карточкаМюллер Валентино
56' Желтая карточкаMilos Jovicic
58' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
Ход матча
22'
44'
56'
58'
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Philipp Semlic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gernot Messner
История личных встреч
Сваровски Тироль
Гразер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блуме Брор
|1
|0.5
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.5
|Quincy Butler
|0
|0
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вучич Ромео
|1
|0.5
|Michael Lang2
|1
|0.5
|Christian Lichtenberger
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|2
|0
|Устюндаг Джем
|0
|1
|Блуме Брор
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Италиано Джейкоб
|1
|0
|Milos Jovicic
|1
|0
|Christian Lichtenberger
|1
|0
|Atsushi Zaizen
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гразер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2
Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Ян - Сваровски Тироль 1:1
Гразер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5
Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3 Гразер - Санкт-Пёльтен 3:1 Лиферинг - Гразер 2:0 Гразер - Леобен 1:1 Рид - Гразер 0:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Гразер - СВ Лафниц 1:1
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Гразер
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Гразер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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|Альтах
|Gustavo VI
|2
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|1 (1)
|Гразер
|Вучич Ромео
|1 (1)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|1 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|1
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|2
|Сваровски Тироль
|Устюндаг Джем
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|ЛАСК
|Любичич Марин
|1
|Хартберг
|Кайнц Тобиас
|1