☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:0
Конец матча
Ингулец
0'
41' Желтая карточка
Бурда Никита
90'+10
31
Ivan
Pakholyuk
27
Лучкевич
Валерий
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
10
Ореховский
Павел
20
Гагнидзе
Ника
21
Харатин
Игорь
8
Велетень
Владислав
17
Салабай
Антон
77
Алефиренко
Даниил
12
Oleksiy
Palamarchuk
23
Шершень
Михаил
32
Петько
Сергей
2
Малыш
Станислав
4
Vitaliy
Dubiley
91
Мельничук
Максим
22
Белоцерковец
Владимир
20
Roman
Volokhatyi
8
Oleksandr
Pyatov
11
Богунов
Ярослав
10
Козак
Александр
Колос Ковалёвка
Ингулец

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Ингулец

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ТМК
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПД
0:1
К
1:0
ПД
0:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.57

Среднее время на гол

180
157

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.62
0.77

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

146
117

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 1
Гагнидзе Ника 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белоцерковец Владимир 1 0.5
Oleksandr Pyatov 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурда Никита 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1
Ингулец
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2
Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1 Ингулец - СК Полтава 2:1 Ингулец - Горняк-Спорт 1:1 Виктория Николаевка - Ингулец 0:1 Ингулец - Кремень 5:1 Металлург Зп - Ингулец 0:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Ингулец

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Карпаты
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Ворскла Челядин Артём 1 (1)
Заря Яцык Александр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Верес Степанюк Руслан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Бурда Никита получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец онлайн

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