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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
ЛАСК
1:1
Второй тайм: 58'
Альтах
0'
7' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
1:0
18' Гол
Жуль Роберт
1:1
28' Гол
Gustavo VI
50' Желтая карточка

Ход матча

7'
 
Mike-Steven Baehre
18'
Жуль Роберт
1:0
22'
 
Кронбергер Лука
Инголич Сандро
28'
1:1
Gustavo VI
50'
 
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Альтах
6.30
4.15
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7.80
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Все Коэффициенты
1
Лаваль
Тобиас
6
Богард
Мелайро
5
Цирайс
Филипп
26
Смолчич
Хрвое
2
Белло
Джордж
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
8
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
9
Любичич
Марин
1
Стоянович
Деян
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
8
Mike-Steven
Baehre
6
Демаку
Весель
29
Mohamed
Ouedraogo
17
Штрунц
Оливер
20
Gustavo
VI
30
Фадингер
Лукас
ЛАСК
4-2-3-1
Альтах
3-4-3

История личных встреч

ЛАСК
Альтах

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
9.1%
31.8%
13 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 8 побед

31 матч

64.5%
19.4%
16.1%
20 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:0
К
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:2
К
0:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:4
Б
0:0
ТМК
2:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
3:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
Б(M
2:0
Б(M
1:1
Б(M
1:3
Б(M
1:3
Б(M
3:0
Б(M
0:0

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.8
1.31

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.56
0.8

Среднее время на гол

160
112

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.16
1.06

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

77
84

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 1 0.5
Цирайс Филипп 1 0.5
Богард Мелайро 1 0.5
Бериша Валон 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 2 1
Гугганиг Лукас 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 1 0
Томас Дараж 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 1 0
Инголич Сандро 1 0
Штрунц Оливер 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альтах
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альтах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0
ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Альтах
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0
Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1

Результаты матчей

ЛАСК
Альтах

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ЛАСК
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гразер
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Альтах
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛАСК
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сваровски Тироль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Альтах
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гразер
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
ЛАСК
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сваровски Тироль
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Альтах
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Гразер
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 2
Вольфсбергер Зукич Деян 1 (1)
Гразер Вучич Ромео 1 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 1 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 1
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 2
Сваровски Тироль Устюндаг Джем 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
ЛАСК Любичич Марин 1
Хартберг Кайнц Тобиас 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Альтах
6.30
4.15
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7.80
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