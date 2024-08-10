Тур: 2. Стадион: Райффайзен Арена.
0'
7' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
1:0
18' ГолЖуль Роберт
1:1
28' ГолGustavo VI
Ход матча
18'
1:0
28'
1:1
50'
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
- Нападающий
-
-
45 Enis Safin
-
Главный тренер: Thomas Darazs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
ЛАСК
Альтах
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
9.1%
31.8%
13 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 8 побед
31 матч
64.5%
19.4%
16.1%
20 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.8
1.31
Среднее время на гол
50
68
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.56
0.8
Среднее время на гол
160
112
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.16
1.06
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
77
84
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|1
|0.5
|Цирайс Филипп
|1
|0.5
|Богард Мелайро
|1
|0.5
|Бериша Валон
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|2
|1
|Гугганиг Лукас
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Штрунц Оливер
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альтах
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альтах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0
ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Альтах
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0
Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1
Результаты матчей
ЛАСК
Альтах
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|2
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|1 (1)
|Гразер
|Вучич Ромео
|1 (1)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|1 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|1
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|2
|Сваровски Тироль
|Устюндаг Джем
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|ЛАСК
|Любичич Марин
|1
|Хартберг
|Кайнц Тобиас
|1