Тур: 3. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
29
Enzo
Arevalo
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Пачинда ЭрикНападающий
-
23 Ivan Tyurin
-
19 David Petrik
-
21 Samuel Ramos
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Anton Soltis
История личных встреч
Жилина
Михаловце
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
14
Голов в среднем за матч
2.85
1.17
Среднее время на гол
31
77
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
49
27
Голов в среднем за матч
1.96
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
45
83
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюриш Давид
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Тарадуда Денис
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1
Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1
Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0
Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|5.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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|Кошице
|Медвед Жан
|2
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|2
|ДАК
|Алмаши Ладислав
|1 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|1 (1)
|Комарно
|Сильвестр Якуб
|1
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 1
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|2
|Спартак Трнава
|Желькович Адриан
|2
|ДАК
|Хиско Муньос
|1
|Тренчин
|Илья Столица
|1