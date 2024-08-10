☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Жилина
0:0
Первый тайм: 18'
Михаловце
0'
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Михаловце
1.44
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5.20
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8.00
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Все Коэффициенты
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
19
Копашек
Самуэль
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
1
Лукач
Патрик
2
Lukas
Simko
3
Тарадуда
Денис
66
Беднар
Мартин
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
8
Yushi
Shimamura
9
Matus
Marcin
29
Enzo
Arevalo
7
Issa
Adekunle
93
Ван
Кессел
Гино
Жилина
3-4-3
Михаловце
4-2-3-1

История личных встреч

Жилина
Михаловце

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
6:2
С
5:0
С
1:1
С
0:3
С
2:1
К
0:2
К
1:1
С
4:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
7:1
С
0:2
С
3:0
С
2:3
С
2:0

Голы

Всего голов

37
14

Голов в среднем за матч

2.85
1.17

Среднее время на гол

31
77

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

49
27

Голов в среднем за матч

1.96
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

45
83

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюриш Давид 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пачинда Эрик 1 0
Matus Marcin 1 0
Issa Adekunle 1 0
Тарадуда Денис 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1
Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1
Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0
Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Тренчин
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
ДАК
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Михаловце
 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
5.
Жилина
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Скалица
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Железярне Подбрезова
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Комарно
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Слован Братислава
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кошице
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Жилина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Михаловце
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Михаловце
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Скалица
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жилина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Железярне Подбрезова
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Комарно
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Кошице
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 2
Слован Братислава Барсегян Тигран 2
ДАК Алмаши Ладислав 1 (1)
ДАК Труса Матей 1 (1)
Комарно Сильвестр Якуб 1
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
Спартак Трнава Желькович Адриан 2
ДАК Хиско Муньос 1
Тренчин Илья Столица 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Михаловце
1.44
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5.20
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8.00
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Жилина
Михаловце
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