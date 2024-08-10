☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Жилина
3:1
Конец матча
Михаловце
0'
1:0
45' Пенальти
Eric Bille
48' Желтая карточка
Franck Bahi
1:1
51' Гол
Тарадуда Денис
2:1
55' Гол
Зауэр Марио
3:1
65' Гол
Eric Bille
80' Желтая карточка
Зубайру Абдул
90'+6
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
19
Копашек
Самуэль
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
1
Лукач
Патрик
2
Lukas
Simko
3
Тарадуда
Денис
66
Беднар
Мартин
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
8
Yushi
Shimamura
9
Matus
Marcin
29
Enzo
Arevalo
7
Issa
Adekunle
93
Ван
Кессел
Гино
Жилина
3-4-3
Михаловце
4-2-3-1

История личных встреч

Жилина
Михаловце

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
6:2
С
5:0
С
1:1
С
0:3
С
2:1
К
0:2
К
1:1
С
4:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
7:1
С
0:2
С
3:0
С
2:3
С
2:0

Голы

Всего голов

37
14

Голов в среднем за матч

2.85
1.17

Среднее время на гол

31
77

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

49
27

Голов в среднем за матч

1.96
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

45
83

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eric Bille 2 (1) 1
Зауэр Марио 1 0.5
Капралик Адриан 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тарадуда Денис 1 0.33

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюриш Давид 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пачинда Эрик 1 0
Matus Marcin 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Тарадуда Денис 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Franck Bahi 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1
Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1
Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0
Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2

Результаты матчей

Жилина
Михаловце

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Жилина
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Жилина
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Тренчин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
ДАК
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 4 4
6.
Скалица
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 3 2
10.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Железярне Подбрезова
 3 0 1 2 0 - 4 1
12.
Комарно
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кошице
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Слован Братислава
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Скалица
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Михаловце
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Комарно
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Кошице
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 4
Жилина Eric Bille 2
Слован Братислава Барсегян Тигран 2
ДАК Алмаши Ладислав 1 (1)
ДАК Труса Матей 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Кошице Кривак Ян 2
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
Спартак Трнава Желькович Адриан 2
ДАК Хиско Муньос 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Г О О О О Л - Eric Bille из команды Жилина забивает с точки!
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