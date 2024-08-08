Тур: 4. Стадион: Краснодар.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Краснодар
ЦСКА Москва
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
37.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед
34 матча
32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
14.7%
38.2%
47.1%
5 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1
0.82
Среднее время на гол
90
109
Всего голов
32
9
Голов в среднем за матч
1.88
0.53
Среднее время на гол
47
170
Всего голов
49
23
Голов в среднем за матч
1.44
0.68
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
62
133
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кривцов Никита
|1
|0.33
|Смолов Фёдор
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дивеев Игорь
|3
|1
|Обляков Иван
|2
|0.67
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.67
|Келлвен Дуглас
|1
|0.33
|Круговой Данил
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|2
|0
|Виктор Са
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Мусаев Мурад
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Круговой Данил
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Мойзес Роберто
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1
Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0
ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Результаты матчей
Краснодар
ЦСКА Москва
Точный счет
0:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Краснодар
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|3
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|3
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|1 1
|Крылья Советов
|Евгеньев Роман
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - ЦСКА Москва
Исход игры
Краснодар
44.9% (31)
Ничья
26.1% (18)
ЦСКА Москва
29% (20)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
71.7% (38)
Нет
28.3% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.2% (16)
2:1 Краснодар
14.5% (10)
1:0 Краснодар
10.1% (7)
0:1 ЦСКА Москва
8.7% (6)
1:2 ЦСКА Москва
5.8% (4)
3:2 Краснодар
2.9% (2)
1:3 ЦСКА Москва
2.9% (2)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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