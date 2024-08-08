☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 70
Краснодар 45.7% (32)
X 25.7% (18)
ЦСКА Москва 28.6% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
ЦСКА Москва
2.70
Реклама, betcity.ru
3.45
Реклама, ligastavok.ru
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
ЦСКА Москва

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
37.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед

34 матча

32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

14.7%
38.2%
47.1%
5 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
К
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
КPП
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
109

Всего голов

32
9

Голов в среднем за матч

1.88
0.53

Среднее время на гол

47
170

Всего голов

49
23

Голов в среднем за матч

1.44
0.68

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
133

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривцов Никита 1 0.33
Смолов Фёдор 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дивеев Игорь 3 1
Обляков Иван 2 0.67
Мусаев Тамерлан 2 0.67
Келлвен Дуглас 1 0.33
Круговой Данил 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Виллиан Роша 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 2 0
Виктор Са 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Мусаев Мурад 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круговой Данил 1 0
Койта Секу 1 0
Мойзес Роберто 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1
Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0
ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1

Результаты матчей

Краснодар
ЦСКА Москва

Точный счет

0:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Краснодар
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
7.
Оренбург
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
9.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Краснодар
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 1 - 6 2
15.
Факел
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Химки
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 6 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 3
Спартак Москва Угальде Манфред 3
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2024, осталось 2 дня 4 часа 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 70
    Краснодар 45.7% (32)
    X 25.7% (18)
    ЦСКА Москва 28.6% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.70
    Реклама, betcity.ru
    3.45
    Реклама, ligastavok.ru
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Краснодар - ЦСКА Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Краснодар
    44.9% (31)
    Ничья
    26.1% (18)
    ЦСКА Москва
    29% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    71.7% (38)
    Нет
    28.3% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.2% (16)
    2:1 Краснодар
    14.5% (10)
    1:0 Краснодар
    10.1% (7)
    0:1 ЦСКА Москва
    8.7% (6)
    1:2 ЦСКА Москва
    5.8% (4)
    3:2 Краснодар
    2.9% (2)
    1:3 ЦСКА Москва
    2.9% (2)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Краснодар
    ЦСКА Москва
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный