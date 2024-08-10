☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
5:1
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
3' Желтая карточка
Маранда Мануэль
0:1
12' Гол
Носс Конор
1:1
15' Гол
Глух Оскар
33' Желтая карточка
Пёнтковски Камиль
2:1
34' Гол
Глух Оскар
3:1
64' Гол
Глух Оскар
4:1
73' Гол
Йео Кунфоло Мусса
5:1
78' Гол
Бидструп Мадс
85' Желтая карточка
Alexander Briedl
90'+6
1
Бласвих
Янис
70
Дедич
Амар
91
Пёнтковски
Камиль
6
Беду
Самсон
36
John
Mellberg
7
Капальдо
Николас
15
Дьямбу
Мамади
30
Глух
Оскар
28
Дагим
Адам
21
Ратков
Петар
49
Йео
Кунфоло
Мусса
1
Nicolas
Schmid
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
16
Морманн
Мартин
28
Оливейра
Андерсон
26
Ибертсбергер
Лукас
6
Lucas
Dantas
19
Alexander
Briedl
9
Ronivaldo
II
30
Добрас
Кристиан
7
Носс
Конор
Ред Булл Зальцбург
4-3-3
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Блау-Вайсс Линц

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
0:1
ТМК
1:2
ТМК
6:0
ТМК
3:2
К
3:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 3 1.5
Йео Кунфоло Мусса 1 0.5
Доргелес Нене 1 0.5
Бидструп Мадс 1 0.5
Конате Карим 1 (1) 0.5
Кьергаард Мауриц 0 0
Дедич Амар 0 0
Ратков Петар 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Носс Конор 1 0.5
Simon Seidl 1 0.5
Добрас Кристиан 0 0
Nicolas Schmid 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пёнтковски Камиль 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Ronivaldo II 1 0
Морманн Мартин 1 0
Alexander Briedl 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
75%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0
Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1
Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Сваровски Тироль
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Блау-Вайсс Линц
 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Гразер
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сваровски Тироль
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
ЛАСК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Альтах
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 3
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3
Вольфсбергер Зукич Деян 1 (1)
Гразер Вучич Ромео 1 (1)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Тафернер Маттойс 2
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 2
Альтах Штрунц Оливер 2
Сваровски Тироль Устюндаг Джем 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 5:1 Блау-Вайсс Линц онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный