☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Кошице
3:0
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
1:0
4' Гол
Медвед Жан
2:0
29' Гол
Медвед Жан
3:0
38' Гол
Ниархос Иоаннис
63' Желтая карточка
Кривак Ян
85' Желтая карточка
Zyen Jones
90'+4
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
20
Кривак
Ян
5
Jakub
Jakubko
25
Жигмунд
Марек
19
Фабиш
Лукаш
8
Галлович
Давид
23
Фашко
Михал
6
Бокрош
Силард
55
Медвед
Жан
7
Ниархос
Иоаннис
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
5
Мрва
Марио
27
Sanusi
Ridwan
13
Vincent
Chyla
19
Martin
Talakov
10
Alasana
Yirajang
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
77
Kayode
Saliman
Кошице
3-1-4-2
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Кошице
Железярне Подбрезова

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
5:3
ТМК
3:2
ТМК
2:1
ВЛ
2:1
С
5:0
С
1:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.6

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

13
0

Голов в среднем за матч

2.6
0

Среднее время на гол

34
0

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.57
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

35
78

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 4 (1) 1.33
Ниархос Иоаннис 1 0.33
Фашко Михал 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Галлович Давид 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 2 0
Жигмунд Марек 1 0
Галлович Давид 1 0
Zyen Jones 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Kayode Saliman 1 0
Vincent Chyla 1 0

Результаты матчей

Кошице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Кошице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Кошице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0
Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2
Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0

Результаты матчей

Кошице
Железярне Подбрезова

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Кошице
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Жилина
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Тренчин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
ДАК
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 4 4
6.
Скалица
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 3 2
10.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Железярне Подбрезова
 3 0 1 2 0 - 4 1
12.
Комарно
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кошице
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Слован Братислава
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Скалица
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Михаловце
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Комарно
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Кошице
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 4
Жилина Eric Bille 2
Слован Братислава Барсегян Тигран 2
ДАК Алмаши Ладислав 1 (1)
ДАК Труса Матей 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Кошице Кривак Ян 2
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
Спартак Трнава Желькович Адриан 2
ДАК Хиско Муньос 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Ниархос Иоаннис бьет в цель!
  • 34'
    Kayode Saliman уходит с поля. Matej Gresak выходит вместо него
  • 29'
    Фашко Михал сделал результативную передачу.
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