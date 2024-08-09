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Тур: 1.
Арсенал
 
Позже
Лион
Прогнозы 50
Арсенал 96% (48)
X 4% (2)
Лион 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Арсенал
Лион

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
3:0
ТМК
1:2
ТМК
6:0

Голы

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

3.33
0

Среднее время на гол

27
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

3.33
0.67

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
135

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1
Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1
Лион
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3
Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2024, осталось 2 дня 6 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 50
    Арсенал 96% (48)
    X 4% (2)
    Лион 0% (0)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Арсенал - Лион

    Исход игры
    Арсенал
    95.9% (47)
    Ничья
    4.1% (2)
    Лион
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (36)
    Меньше
    25% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    63.3% (31)
    2:0 Арсенал
    12.2% (6)
    3:1 Арсенал
    10.2% (5)
    1:0 Арсенал
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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    Арсенал
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