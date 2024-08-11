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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Пройссен Мюнстер
0:0
Первый тайм: 13'
Ганновер 96
0'
6' Желтая карточка
Найт Джош

Ход матча

6'
 
Найт Джош

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пройссен Мюнстер
Ничья
Ганновер 96
3.60
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4.00
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3.95
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Все Коэффициенты
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
8
Меес
Джошуа
20
Хендрикс
Йоррит
32
Баццоли
Лука
18
Лоренц
Марк
23
Батмаз
Малик
9
Гродовски
Йоэль
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
2
Найт
Джош
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
16
Нильсен
Ховард
10
Jannik
Rochelt
9
Nicolo
Tresoldi
Пройссен Мюнстер
4-4-2
Ганновер 96
3-4-2-1

История личных встреч

Пройссен Мюнстер
Ганновер 96

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
0:0
ММ(
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батмаз Малик 1 0.5
Гродовски Йоэль 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolo Tresoldi 1 0.5
Дем Янник 1 0.5
Нильсен Ховард 0 0

Карточки

Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 1 0
Jano ter Horst 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найт Джош 1 0
Кристиансен Макс 1 0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7
Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Пройссен Мюнстер - Динамо Дрезден 1:0 Мюнхен-1860 - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Галлешер 1:0 Эрцгебирге Ауэ - Пройссен Мюнстер 2:3 Пройссен Мюнстер - Дуйсбург 3:1 Любек - Пройссен Мюнстер 0:3
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2
Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
Ганновер 96

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пройссен Мюнстер
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Карлсруэ
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кайзерслаутерн
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Падерборн
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ян
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Дармштадт
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Эльвeрсберг
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Магдебург
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Герта
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Пройссен Мюнстер
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 2 0 1 1 1 - 5 1
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Пройссен Мюнстер
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Айнтрахт Бр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Магдебург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Падерборн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Дармштадт
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Дармштадт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Падерборн
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ганновер 96
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Магдебург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Пройссен Мюнстер
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 0:0 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Фортуна Хоффманн Андре 2
Шальке 04 Караман Кенан 2
Кайзерслаутерн Хеуэр Яннис 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Найт Джош получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пройссен Мюнстер
Ничья
Ганновер 96
3.60
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