☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Пройссен Мюнстер
0:0
Конец матча
Ганновер 96
0'
4' Желтая карточка
Найт Джош
21' Желтая карточка
Lukas Frenkert
54' Желтая карточка
Кулис Нико
58' Желтая карточка
Меес Джошуа
90'+4

Ход матча

4'
 
Найт Джош
21'
Lukas Frenkert
 
46'
 
Кристиансен Макс
Кунце Фабиан
46'
 
Фогльзаммер Андреас
Нильсен Ховард
54'
Кулис Нико
 
58'
Меес Джошуа
 
61'
Кьерева Даниэль
Хендрикс Йоррит
 
66'
Макридис Хараламбос
Гродовски Йоэль
 
66'
Аменийдо Этьенн
Батмаз Малик
 
66'
 
Нганкам Жессик
Jannik Rochelt
73'
 
Эзех Бруклин
Дем Янник
85'
 
Lars Gindorf
Nicolo Tresoldi

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 293 Количество передач 371
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
8
Меес
Джошуа
20
Хендрикс
Йоррит
32
Баццоли
Лука
18
Лоренц
Марк
23
Батмаз
Малик
9
Гродовски
Йоэль
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
2
Найт
Джош
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
16
Нильсен
Ховард
10
Jannik
Rochelt
9
Nicolo
Tresoldi
Пройссен Мюнстер
4-4-2
Ганновер 96
3-4-2-1

История личных встреч

Пройссен Мюнстер
Ганновер 96

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
0:0
ММ(
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батмаз Малик 1 0.5
Гродовски Йоэль 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolo Tresoldi 1 0.5
Дем Янник 1 0.5
Нильсен Ховард 0 0

Карточки

Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 1 0
Меес Джошуа 1 0
Кулис Нико 1 0
Lukas Frenkert 1 0
Jano ter Horst 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найт Джош 1 0
Кристиансен Макс 1 0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7
Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Пройссен Мюнстер - Динамо Дрезден 1:0 Мюнхен-1860 - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Галлешер 1:0 Эрцгебирге Ауэ - Пройссен Мюнстер 2:3 Пройссен Мюнстер - Дуйсбург 3:1 Любек - Пройссен Мюнстер 0:3
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2
Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
Ганновер 96

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пройссен Мюнстер
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Ганновер 96
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Карлсруэ
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Кайзерслаутерн
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Ян
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Эльвeрсберг
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Герта
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Пройссен Мюнстер
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Падерборн Бильбия Филип 2 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 2
Магдебург Карс Мартейн 2
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Фортуна Хоффманн Андре 2
Шальке 04 Караман Кенан 2
Кайзерслаутерн Хеуэр Яннис 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Лукас Френкерт получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Найт Джош получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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