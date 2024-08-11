☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Падерборн
0:1
Первый тайм: 18'
Дармштадт
0'
0:1
7' Гол
Вильхельмссон Оскар
10' Желтая карточка
Муслиу Визар

Ход матча

7'
0:1
Вильхельмссон Оскар
(Kai Klefisch)
10'
Муслиу Визар
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Дармштадт
2.85
Реклама, fon.bet
4.30
Реклама, betboom.ru
4.15
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Бувинк
Пелле
25
Шеллер
Тьярк
20
Гётце
Феликс
16
Муслиу
Визар
23
Обермайр
Рафаэль
5
Santiago
Castaneda
26
Клаас
Себастьян
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
11
Михель
Свен
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
23
Гьясула
Клаус
20
Вукотич
Александар
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
17
Kai
Klefisch
28
Вилль
Пауль
8
Марсейлер
Лука
29
Вильхельмссон
Оскар
19
Лакенмахер
Финн-Лука
Падерборн
3-4-3
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Падерборн
Дармштадт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
0:4
Б2
6:2
Б2
1:0
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гётце Феликс 1 0.5
Бильбия Филип 1 0.5
Михель Свен 0 0
Аарон Зентер 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильхельмссон Оскар 1 0.5

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Othmane El Idrissi 0 1
Вукотич Александар 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дармштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0
Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3
Дармштадт
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1
Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0

Результаты матчей

Падерборн
Дармштадт

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Карлсруэ
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Магдебург
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Кайзерслаутерн
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Падерборн
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дармштадт
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Эльвeрсберг
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Герта
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Пройссен Мюнстер
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Бр
 0:1 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Пройссен Мюнстер
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Магдебург
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Падерборн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Дармштадт
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Падерборн
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Магдебург
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дармштадт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ганновер 96
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пройссен Мюнстер
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 0:1 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Фортуна Хоффманн Андре 2
Шальке 04 Караман Кенан 2
Кайзерслаутерн Хеуэр Яннис 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Муслиу Визар получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Кай Клефиш сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Вильхельмссон Оскар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Дармштадт
2.85
Реклама, fon.bet
4.30
Реклама, betboom.ru
4.15
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Падерборн 0:1 Дармштадт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Падерборн
Дармштадт
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный