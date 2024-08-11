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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Айнтрахт Бр
0:1
Первый тайм: 17'
Магдебург
0'
0:1
13' Гол
Карс Мартейн

Ход матча

13'
0:1
Карс Мартейн
(Мусонда Лубамба)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Магдебург
3.65
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3.95
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2.70
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Все Коэффициенты
1
Грилль
Леннарт
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
4
Николау
Яннис
25
Ба
Сануссу
27
Кёлер
Свен
19
Белль-Белль
Леон
8
Тауэр
Никлас
44
Johan
Gomez
11
Сабо
Левенте
9
Филипп
Райан
1
Райманн
Доминик
24
Югоне
Жан
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
14
Abu-Bekir
El-Zein
19
Мусонда
Лубамба
29
Livan
Burcu
9
Карс
Мартейн
23
Атик
Бариш
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Магдебург

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:0
ТМК
4:2
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
0:2
Б3
2:1
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
2:4
ТМС
0:0
ТМС
1:2
ТМС
2:3
РЛС
1:1
РЛС
1:1

Голы

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

1.17
1.88

Среднее время на гол

77
48

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элерс Кевин 1 0.5
Кёлер Свен 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипп Райан 1 0
Ул-Шик Валид 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 1 0
Ито Тацуя 1 0
Эбер Даниэль 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
0
Айнтрахт Бр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1
Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2
Магдебург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1
Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Магдебург

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Карлсруэ
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Магдебург
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Кайзерслаутерн
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Падерборн
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дармштадт
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Эльвeрсберг
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Герта
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Пройссен Мюнстер
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Бр
 0:1 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Пройссен Мюнстер
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Магдебург
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Падерборн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Айнтрахт Бр
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Дармштадт
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Падерборн
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Магдебург
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дармштадт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ганновер 96
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пройссен Мюнстер
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 0:1 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Фортуна Хоффманн Андре 2
Шальке 04 Караман Кенан 2
Кайзерслаутерн Хеуэр Яннис 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Магдебург
3.65
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