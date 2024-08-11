☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Лехия Гданьск
1:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
34' Желтая карточка
Kalle Wendt
1:0
48' Гол
Бобчек Томаш
75' Желтая карточка
Camilo Mena
1:1
76' Гол
Сейк Вацлав
88' Желтая карточка
Adam Radwanski
90'+5
29
Сарнавский
Богдан
11
Dominik
Pila
94
Loup
Diwan
Gueho
3
Ольссон
Элиас
20
Конрадо
5
Желизко
Иван
7
Camilo
Mena
8
Капич
Рифет
6
Kalle
Wendt
30
Хлань
Максим
89
Бобчек
Томаш
30
Хладун
Доминик
13
Mateusz
Grzybek
31
Igor
Orlikowski
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
21
Пьенько
Томаш
7
Marek
Mroz
17
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Заглембе Любин

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
4:4
К
3:2
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
2:1
Э
3:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
ЭГА
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.79

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

43
45

Голов в среднем за матч

1.48
1.55

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
58

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобчек Томаш 1 0.25
Tomasz Neugebauer 1 0.25
Kalle Wendt 1 0.25
Хлань Максим 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейк Вацлав 1 0.25
Пьенько Томаш 1 0.25
Igor Orlikowski 1 0.25
Курминовски Давид 1 (1) 0.25
Дабровски Дамьян 0 0
Вдовяк Матеуш 0 0
Adam Radwanski 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киндриш Андрей 2 0
Желизко Иван 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 0 1
Хладун Доминик 1 0
Adam Radwanski 1 0
Marek Mroz 1 0
Сейк Вацлав 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Заглембе Любин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лехия Гданьск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Заглембе Любин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Лехия Гданьск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Заглембе Любин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1
Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1 Лехия Гданьск - ФК Валмиера 5:1 Лехия Гданьск - Заглембе Сосновец 4:0 Подбескидзе - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - ЦВКС Ресовия 4:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1
Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Заглембе Любин

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Лех
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Погонь Щецин
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
7.
Краковия
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Легия
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Заглембе Любин
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
ГКС Катовице
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Лехия Гданьск
 4 0 2 2 3 - 7 2
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Краковия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Лех
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Гурник Забже Захович Лука 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Краковия Глик Камил 2
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 2
Краковия Какабадзе Отар 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Kalle Wendt получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин онлайн

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