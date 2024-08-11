Тур: 1. Стадион: Гамла Уллеви. Главный судья: Al-Hakim M.
1:0
Второй тайм: 78'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
12
Лино
Сэмуел
27
Костис
Илиас
44
Муньос
Давид
38
Сейду
Тауфик
21
Фелиш
Жоау
32
Кабаль
Хуан
19
Тюрам
Кефрен
15
Йылдыз
Кенан
22
Веа
Тимоти
36
Перин
Маттиа
40
Рухи
Юнас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Костис ИлиасЗащитник
- Защитник
-
44 Муньос ДавидЗащитник
-
38 Сейду ТауфикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Фелиш ЖоауНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
15 Йылдыз КенанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Вратарь
-
40 Рухи ЮнасЗащитник
- Защитник
-
6 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Симеоне Диего
История личных встреч
Атлетико М
Ювентус
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
102
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2
Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2
Ювентус
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0
Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2