Йылдыз слева ворвался в штрафную площадь, но его прострел в центр к воротам на Влаховича соперники перехватили.

Хуан Кабаль на фланге выбил мяч у Льоренте.

Коке от углового флага навесил Мандаву, у которого удар головой не получился. Мяч рикошетом от кого-то из игроков "Ювентуса" полетел в руки Ди Грегорио.

Йылдыз слева перед штрафной площадью обыграл двух соперников, но его пас в центр был безадресным.

Замена в составе "Ювентуса": вместо Мануэля Локателли на поле вышел Николо Фаджоли.

Замена в составе "Ювентуса": вместо Глейсона Бремера на поле вышел Данило.

Симеоне перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Хуана Кабаля.

Соарес с двадцати метров пробил по воротам, но попал мячом св спину Влаховича, который и делал скидку.

Локателли недалеко от угла штрафной площади ударил по ногам Корреа.

Замена в составе "Атлетико": вместо Сэмуела Лино на поле вышел Джулиано Симеоне.

Замена в составе "Атлетико": вместо Родриго Рикельме на поле вышел Илиас Костис.

У Тюрама не прошёл пас по центру в штрафную площадь на Влаховича.

Серрано у центрального круга борцовским приёмом отправил Гатти на газон и получил жёлтую карточку.

"Ювентус" и второй тайм начинает с контроля мяча в центре поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! "Атлетико" - "Ювентус" - 1:0!!! ФЕЛИШ!!! Столичная команда провела атаку левым флангом, Лино прострелил в штрафную площадь, Корреа пропустил мяч на Фелиша, который с двенадцати метров точно пробил в ближний угол.

Прострел Веа справа к воротам перехватил Витсель, выбивший мяч за пределы поля.

Молдован кулаками выбил мяч от ворот после подачи от углового флага.

Лино слева дошёл до штрафной площади и с линии пробил под перекладину. Ди Грегорио выставил руки вверх и забрал мяч.

Мандава слева обыгрался с Лино и прошёл вперёд. Прострел Рейнилду в штрафную площадь "застрял" в ногах соперников.

Серрано слева с двадцати шести метров пробил по центру ворот. Де Грегорио отбил мяч перед собой, но на добивании никого не оказалось.

Тюрам справа навесил на Влаховича, но Молдован сыграл на выходе и "снял" мяч с головы Душана.

Йылдыз у дальней штанге не смог поймать мяч на ногу после заброса от Веа справа.

Заброс Бремера направо вперёд на Веа получился сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.

Второй тайм в Гётеборге!

В перерыве серия замен произошла в "Атлетико". Ушли с поля Де Пауль, Гризманн, Сорлот и Ле Нороман. Вступили в игру Мандава, Серрано, Корреа и Фелиш.

Первый тайм

— Перерыв! "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:0.

45' Итальянцам не удалось удачно разыграть штрафной удар. Мяч из штрафной площади "Атлетико" выбит, но контроль остался за чёрно-белыми.

44' Лино на подходе к штрафной площади сбил Гатти и получил жёлтую карточку. До ворот около тридцати пяти метров.

43' Локателли слева прострелил в штрафную площадь на Влаховича, которому по воротам не позволил пробить Ле Норман.

42' Коке у центрального круга сбил Соареса.

41' Веа справа прорвался в штрафную площадь и выкатил мяч в центр, где Влахович с двенадцати метров в касание пробил левее ворот.

40' После подачи Лино слева Сорлот головой пробил по воротам. Ди Грегорио аккуратно упал на газон и забрал мяч в руки.

39' Подача Рикельме от углового флага к ближней штанге опасной не получилась. Итальянцы выбили мяч от ворот.

38' Подачу Лино слева к воротам заблокировал Хуан Кабаль.

36' Йылдыз на левом фланге в одиночестве бежал вперёд, но Локателли не смог исполнить точно перевод на партнёра. Мяч по странной дуге прилетел в руки Молдовану.

35' Аспиликуэта на чужой половине поля толкнул в спину Веа. Мелких фолов становится всё больше, а об ударах по воротам команды и вовсе забыли.

34' Аспиликуэта в центре поля руками остановил Влаховича.

33' Де Пауль в центральном круге задумал странный пас вперёд и послал мяч точно в ноги сопернику.

32' Сорес на чужой половине поля подтолкнул в спину Де Пауля.

30' Гризманн в центре поля сбил Тюрама.

29' Тюрам справа отправил вперёд Влаховича, который с линии штрафной площади в дальний угол ворот пробил неточно.

28' Гатти справа с двадцати трёх метров низом неточно пробил в дальний угол, а Влаховичу добежать до линии полёта мяча не удалось.

26' "Ювентус" старается неспешным контролем мяча в центре поля сбить темп. "Взрывные" атаки у итальянцев не проходят.

25' Заброс Де Пауля вперёд налево на Рикельме вверху прервал Соарес.

24' Рикельме слева прошёл вперёд, но Соарес не позволил Родриго доставить мяч к воротам.

22' К середине тайма игра начинает подравниваться. "Ювентус" уже не так много контролирует мяч, а атаки испанцев и вовсе выглядят опаснее.

21' Гризманн у чужой штрафной площади сыграл на перехвате, ушёл вправо и откатил мяч на Льоренте. Прострел Маркоса в центр штрафной площади ударом в касание завершил Лино, послав мяч низом рядом с левой штангой.

20' "Ювентус" с мячом снова откатился на свою половину поля.

19' Гризманн справа получил пас на ход от Де Пауля и с острого угла пробил в ближнюю штангу.

18' "Атлетико" провело затяжную атаку с большим количеством переводов мяча с фланга на фланг. Завершения у атаки не получилось.

17' Соарес от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч защитниками "Атлетико" выбит.

16' Рикельме слева навесил к дальней штанге, где оказались только соперники. Защитники "Ювентуса" действовали нервно, но рядом никого не оказалось, кто мог наказать за ошибки.

15' Тюрам справа перед штрафной площадью сыграл на подборе, сместился к центру и с двадцати двух метров пробил выше ворот.

14' Постепенно игра набирает обороты. Команды начали проникать в чужую штрафную площадь. Есть попытки ударов по воротам.

13' Соарес от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда испанцы мяч выбили.

12' Веа справа навесил в центр штрафной площади, где Локателли по летящему мячу пробить ногой соперники не позволили.

11' Итальянцы исполнили первый угловой удар в матче. Защитники "Атлетико" выбили мяч к центральному кругу.

10' На Влаховича слева прошёл заброс верхом в штрафную площадь, но Душану пробить по воротам помешал Аспиликуэта.

9' Де Пауль сделал длинный заброс вперёд. Ди Грегорио на выходе спокойно опередил Рикельме и забрал мяч верху руками.

8' Рикельме слева прошёл вперёд и сделал пас на Лино, который атакующие действия партнёра не поддержал.

7' Лино досталось по ногам у центрального круга. Правила в этом эпизоде нарушил Локателли.

6' "Атлетико" при этом высоко в прессинг не поднимается, а при перехвате мяча большие силы в атаке не задействует.

5' Камбьясо на фланге подтолкнул в спину Лино.

4' "Шаг вперёд - два назад". В таком режиме играют итальянцы при достижении центральной лини и поля. При этом мяч соперникам они не отдают.

3' Команды совершили по короткой вылазке вперёд, после чего "Ювентус" забрал мяч и отошёл на свою половину поля.

2' "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и красных трусах, "Ювентус" - в полосатых бело-чёрных футболках и чёрных трусах.