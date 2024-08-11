☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Al-Hakim M.
Атлетико М
1:0
Второй тайм: 78'
Ювентус
0'
1:0
48' Гол
Фелиш Жоау

Ход матча

46'
Фелиш Жоау
Де Пауль Родриго
 
46'
Мандава Рейнилду
Ле Норман Робен
 
46'
Серрано Хавьер
Гризманн Антуан
 
46'
Корреа Анхель
Сорлот Александр
 
48'
Фелиш Жоау
1:0
64'
Костис Илиас
Рикельме Родриго
 
64'
Симеоне Джулиано
Лино Сэмуел
 
74'
 
Фаджоли Николо
Локателли Мануэль
74'
 
Данило Луис
Бремер Глейсон
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Ювентус
3.25
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Молдован
Хорациу
14
Льоренте
Маркос
3
Аспиликуэта
Сесар
20
Витсель
Аксель
24
Ле
Норман
Робен
12
Лино
Сэмуел
5
Де
Пауль
Родриго
7
Гризманн
Антуан
6
Коке
Хорхе
17
Рикельме
Родриго
9
Сорлот
Александр
31
Гомис
Антонио
27
Костис
Илиас
23
Мандава
Рейнилду
44
Муньос
Давид
38
Сейду
Тауфик
29
Серрано
Жульен
43
Торрес
Муньос
Давид
10
Корреа
Анхель
21
Фелиш
Жоау
25
Симеоне
Джованни
29
Ди
Грегорио
Микеле
3
Бремер
Глейсон
4
Гатти
Федерико
32
Кабаль
Хуан
27
Камбьясо
Андреа
5
Локателли
Мануэль
26
Соарес
Дуглас
19
Тюрам
Кефрен
15
Йылдыз
Кенан
9
Влахович
Душан
22
Веа
Тимоти
36
Перин
Маттиа
23
Пинсольо
Карло
40
Рухи
Юнас
37
Савона
Николо
6
Данило
Ларанжера
21
Фаджоли
Николо
49
Секулов
Никола
51
Мбангула
Самюэль
Атлетико М
Ювентус

История личных встреч

Атлетико М
Ювентус

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:4
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:2
МКЧ
2:1
ЛЧ
3:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
102

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2
Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2
Ювентус
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0
Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    78'
    Симеоне перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Хуана Кабаля.
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Ювентуса": вместо Глейсона Бремера на поле вышел Данило.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Ювентуса": вместо Мануэля Локателли на поле вышел Николо Фаджоли.
  • 74'
    Йылдыз слева перед штрафной площадью обыграл двух соперников, но его пас в центр был безадресным.
  • Угловой
    73'
    Коке от углового флага навесил Мандаву, у которого удар головой не получился. Мяч рикошетом от кого-то из игроков "Ювентуса" полетел в руки Ди Грегорио.
  • 72'
    Хуан Кабаль на фланге выбил мяч у Льоренте.
  • 71'
    Йылдыз слева ворвался в штрафную площадь, но его прострел в центр к воротам на Влаховича соперники перехватили.
  • Желтая карточка
    70'
    Серрано у центрального круга борцовским приёмом отправил Гатти на газон и получил жёлтую карточку.
  • 68'
    У Тюрама не прошёл пас по центру в штрафную площадь на Влаховича.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Атлетико": вместо Родриго Рикельме на поле вышел Илиас Костис.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Атлетико": вместо Сэмуела Лино на поле вышел Джулиано Симеоне.
  • 65'
    Фелиш слева со штрафного пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    64'
    Локателли недалеко от угла штрафной площади ударил по ногам Корреа.
  • 62'
    Йылдызу слева к штрафной площади помешал прорваться Корреа.
  • 61'
    Соарес с двадцати метров пробил по воротам, но попал мячом св спину Влаховича, который и делал скидку.
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    • 60'
      Заброс Бремера направо вперёд на Веа получился сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 58'
      Йылдыз у дальней штанге не смог поймать мяч на ногу после заброса от Веа справа.
    • 57'
      Тюрам справа навесил на Влаховича, но Молдован сыграл на выходе и "снял" мяч с головы Душана.
    • 56'
      Серрано слева с двадцати шести метров пробил по центру ворот. Де Грегорио отбил мяч перед собой, но на добивании  никого не оказалось.
    • 54'
      Мандава слева обыгрался с Лино и прошёл вперёд. Прострел Рейнилду в штрафную площадь "застрял" в ногах соперников.
    • 53'
      Лино слева дошёл до штрафной площади и с линии пробил под перекладину. Ди Грегорио выставил руки вверх и забрал мяч.
    • Угловой
      52'
      Молдован кулаками выбил мяч от ворот после подачи от углового флага.
    • 51'
      Прострел Веа справа к воротам перехватил Витсель, выбивший мяч за пределы поля.
    • Описание гола
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      "Атлетико" - "Ювентус" - 1:0!!!
      ФЕЛИШ!!! Столичная команда провела атаку левым флангом, Лино прострелил в штрафную площадь, Корреа пропустил мяч на Фелиша, который с двенадцати метров точно пробил в ближний угол.
    • 48'
      "Ювентус" и второй тайм начинает с контроля мяча в центре поля.
    • Замена
      47'
      В перерыве серия замен произошла в "Атлетико". Ушли с поля Де Пауль, Гризманн, Сорлот и Ле Нороман. Вступили в игру Мандава, Серрано, Корреа и Фелиш.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Гётеборге!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:0.
    • 45'
      Итальянцам не удалось удачно разыграть штрафной удар. Мяч из штрафной площади "Атлетико" выбит, но контроль остался за чёрно-белыми.
    • Желтая карточка
      44'
      Лино на подходе к штрафной площади сбил Гатти и получил жёлтую карточку. До ворот около тридцати пяти метров.
    • 43'
      Локателли слева прострелил в штрафную площадь на Влаховича, которому по воротам не позволил пробить Ле Норман.
    • Фол, нарушение
      42'
      Коке у центрального круга сбил Соареса.
    • 41'
      Веа справа прорвался в штрафную площадь и выкатил мяч в центр, где Влахович с двенадцати метров в касание пробил левее ворот.
    • 40'
      После подачи Лино слева Сорлот головой пробил по воротам. Ди Грегорио аккуратно упал на газон и забрал мяч в руки.
    • Угловой
      39'
      Подача Рикельме от углового флага к ближней штанге опасной не получилась. Итальянцы выбили мяч от ворот.
    • 38'
      Подачу Лино слева к воротам заблокировал Хуан Кабаль.
    • 36'
      Йылдыз на левом фланге в одиночестве бежал вперёд, но Локателли не смог исполнить точно перевод на партнёра. Мяч по странной дуге прилетел в руки Молдовану.
    • 35'
      Аспиликуэта на чужой половине поля толкнул в спину Веа. Мелких фолов становится всё больше, а об ударах по воротам команды и вовсе забыли.
    • Фол, нарушение
      34'
      Аспиликуэта в центре поля руками остановил Влаховича.
    • 33'
      Де Пауль в центральном круге задумал странный пас вперёд и послал мяч точно в ноги сопернику.
    • Фол, нарушение
      32'
      Сорес на чужой половине поля подтолкнул в спину Де Пауля.
    • Фол, нарушение
      30'
      Гризманн в центре поля сбил Тюрама.
    • 29'
      Тюрам справа отправил вперёд Влаховича, который с линии штрафной площади в дальний угол ворот пробил неточно.
    • 28'
      Гатти справа с двадцати трёх метров низом неточно пробил в дальний угол, а Влаховичу добежать до линии полёта мяча не удалось.
    • 26'
      "Ювентус" старается неспешным контролем мяча в центре поля сбить темп. "Взрывные" атаки у итальянцев не проходят.
    • 25'
      Заброс Де Пауля вперёд налево на Рикельме вверху прервал Соарес.
    • 24'
      Рикельме слева прошёл вперёд, но Соарес не позволил Родриго доставить мяч к воротам.
    • 22'
      К середине тайма игра начинает подравниваться. "Ювентус" уже не так много контролирует мяч, а атаки испанцев и вовсе выглядят опаснее.
    • Опасный момент
      21'
      Гризманн у чужой штрафной площади сыграл на перехвате, ушёл вправо и откатил мяч на Льоренте. Прострел Маркоса в центр штрафной площади ударом в касание завершил Лино, послав мяч низом рядом с левой штангой.
    • 20'
      "Ювентус" с мячом снова откатился на свою половину поля.
    • Штанга
      19'
      Гризманн справа получил пас на ход от Де Пауля и с острого угла пробил в ближнюю штангу.
    • 18'
      "Атлетико" провело затяжную атаку с большим количеством переводов мяча с фланга на фланг. Завершения у атаки не получилось.
    • Угловой
      17'
      Соарес от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч защитниками "Атлетико" выбит.
    • 16'
      Рикельме слева навесил к дальней штанге, где оказались только соперники. Защитники "Ювентуса" действовали нервно, но рядом никого не оказалось, кто мог наказать за ошибки.
    • 15'
      Тюрам справа перед штрафной площадью сыграл на подборе, сместился к центру и с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • 14'
      Постепенно игра набирает обороты. Команды начали проникать в чужую штрафную площадь. Есть попытки ударов по воротам.
    • Угловой
      13'
      Соарес от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда испанцы мяч выбили.
    • 12'
      Веа справа навесил в центр штрафной площади, где Локателли по летящему мячу пробить ногой соперники не позволили.
    • Угловой
      11'
      Итальянцы исполнили первый угловой удар в матче. Защитники "Атлетико" выбили мяч к центральному кругу.
    • 10'
      На Влаховича слева прошёл заброс верхом в штрафную площадь, но Душану пробить по воротам помешал Аспиликуэта.
    • 9'
      Де Пауль сделал длинный заброс вперёд. Ди Грегорио на выходе спокойно опередил Рикельме и забрал мяч верху руками.
    • 8'
      Рикельме слева прошёл вперёд и сделал пас на Лино, который атакующие действия партнёра не поддержал.
    • Фол, нарушение
      7'
      Лино досталось по ногам у центрального круга. Правила в этом эпизоде нарушил Локателли.
    • 6'
      "Атлетико" при этом высоко в прессинг не поднимается, а при перехвате мяча большие силы в атаке не задействует.
    • Фол, нарушение
      5'
      Камбьясо на фланге подтолкнул в спину Лино.
    • 4'
      "Шаг вперёд - два назад". В таком режиме играют итальянцы при достижении центральной лини и поля. При этом мяч соперникам они не отдают.
    • 3'
      Команды совершили по короткой вылазке вперёд, после чего "Ювентус" забрал мяч и отошёл на свою половину поля.
    • 2'
      "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и красных трусах, "Ювентус" - в полосатых бело-чёрных футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Уллеви"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют испанский «Атлетико» из Мадрида и итальянский «Ювентус». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Ювентус
    3.25
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    4.30
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    Где смотреть матч Атлетико М 1:0 Ювентус онлайн

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