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Тур: 1.
Ювентус
 
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Атлетико М

История личных встреч

Ювентус
Атлетико М

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
0:4
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:2
МКЧ
2:1
ЛЧ
3:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
102

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2
Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2
Атлетико М
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0
Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2024, осталось 12 часов 12 минут.



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    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Ювентус
    3.10
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    3.55
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    3.25
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