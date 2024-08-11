Тур: 1.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ювентус
Атлетико М
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
102
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2
Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2
Атлетико М
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0
Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2