☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: .
Ливерпуль
3:0
Перерыв
Севилья
0'
1:0
30' Гол
Жота Диогу
2:0
39' Гол
Диас Луис
3:0
45' Гол
Диас Луис
Ливерпуль
Севилья

История личных встреч

Ливерпуль
Севилья

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ЛЧ
3:3
ЛЧ
2:2
ЛЕ
1:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
40

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1
Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют англичане!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Луис Диас! Довели счёт до крупного мерсисайдцы. Ворвался в штрафную соперника Салах, но сам не стал бить, а отдал поперек на Диаса, который забивал уже в пустые ворота.
  • 45'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Кольядо и пробил по воротам. Мяч полетел выше перекладины. 
  • 45'
    Жота на фланге наступил на ногу Саулю в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Севильи".
  • 44'
    Ушел от соперника по флангу Арнольд и прострелил вдоль ворот, но в падении не смог дотянуться до мяча Салах.
  • Желтая карточка
    43'
    В центре поля Бенавидес налетел на Диаса в силовой борьбе, срывая контратаку, за что тут же получил желтую карточку.
  • 42'
    Арнольд проиграл борьбу за мяч на фланге и позволил Агуму подать в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Луис Диас! Удвоили англичане преимущество. Жота выиграл борьбу за мяч в центре поля и отдал вперед на Диаса, который обыграл защитника и из пределов штрафной пробил точно в дальний верхний угол ворот.
  • 40'
    С угла поля прострелил низом в центр штрафной Арнольд, но здесь пробить Собослаю не позволил Агум.
  • Опасный момент
    39'
    После ошибки защитника выскакивал один на один с голкипером Салах и эффектно перебросил Нюланда, но в подкате Ньянзу вынес сферу на угловой.
  • 38'
    С угла поля навесил Идумбо на линию вратарской, где пробил головой Ньянзу, но мяч полетел выше перекладины.
  • Угловой
    37'
    Прорывался по флангу на скорости Кольядо и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги Гравенберха полетел на угловой. 
  • 36'
    Ушел от соперника по флангу Сусо и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 35'
    С левого фланга отдавал проникающий пас в штрафную Агум на ход Саулю, но тот проиграл борьбу за мяч Куансе.
  • 34'
    Отдавал пас с центра поля Макаллистер в штрафную на ход Диасу, но тому оторваться от защитника так и не удалось.
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    • 33'
      Пауза в матче. Судья отправил команды на водопой. Есть время передохнуть и перевести дух.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Диогу Жота! Выиграл подбор у штрафной соперника Арнольд, но вместо удара забросил на дальнюю штангу, куда ворвался Жота и с лету пробил по воротам. По невероятной траектории снаряд влетел точно в дальнюю девятку. 
    • 31'
      Со штрафного навесил Цимикас на линию вратарской, но выиграл верх здесь Агум и вынес сферу головой на фланг.
    • 30'
      На фланге оказался на газоне Диас в борьбе против Бенавидеса. Штрафной удар исполнять будут англичане.
    • 29'
      Диагональ исполнял с центра поля Кольядо на фланг, куда забегал Сусо, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 28'
      На фланге отобрал мяч Салах и прострелил в центр на Жоту, но здесь пробить по воротам оппоненту не позволил Ньянзу.
    • 27'
      Сместился с фланга Салах в штрафную соперника и попытался закрутить в дальний нижний угол, но не попал в створ ворот.
    • 26'
      Накрутил соперника на фланге Идумбо и выдал пас в центр на Сауля, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 25'
      Продавил соперника по флангу Салах и отдал в центр на Собослая, но выстрел последнего защитники заблокировали.
    • 24'
      Дальний заброс исполнял Кольядо в штрафную соперника на ход Мартинесу, но мяч оказался точно в руках Алиссона.
    • 23'
      С угла поля навесил в центр штрафной Собослаи, но здесь выиграл верх Педроса и головой вынес сферу обратно на фланг.
    • Угловой
      22'
      Ушел от соперника по флангу Макаллистер и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника отправился на угловой.
    • 21'
      Со штрафного Собослаи навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Агум.
    • 20'
      На чужой половине поля грамотно подставился Гравенберх и заработал для своей команды перспективный стандарт. 
    • 19'
      Пауза в матче. Получил небольшое повреждение в прошлом эпизоде Кольядо. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 18'
      На фланге получил по ногам Кольядо в борьбе против Диаса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Севильи".
    • 17'
      Продавил соперника по центру Собослаи и отдал поперек на Салаха, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 16'
      Убегал Кольядо в контратаку по флангу и отдал пас в центр на Мартинеса, но мяч перехватил Куанса в подкате.
    • 15'
      Выскакивал на ворота соперника Идумбо  после заброса от Кольядо, но пробил он немного выше перекладины.
    • 14'
      С правого фланга Сусо забросил в штрафную соперника на Мартинеса, но того опередил Алиссон и вынес сферу подальше. 
    • 13'
      Оторвался от опеки соперника Цимикас и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно вынес за пределы поля Бенавидес.
    • 12'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Сауль и вырезал в штрафную на ход Ихеаначо, но перехватил снаряд в подкате Ван Дейк.
    • Офсайд
      11'
      Далеко вынес сферу Алиссон на чужую половину поля, где один на один с голкипером мог выскакивать Диас, но оказался в офсайде. 
    • 10'
      Вырезал Сусо в штрафную соперника на ход Ихеаначо, но вышел подальше из ворот Алиссон и разрядил обстановку.
    • 9'
      Мог убегать на ворота соперника Маккаллистер после скидки от Диаса, но в борьбе против Ньянзу нарушил он правила.
    • 8'
      Педроса на фланге заехал по ногам в борьбе против Гравенберха. Штрафной удар исполнять будут мерсисайдцы.
    • 7'
      Сместился с фланга в штрафную Салах и отдал пас в центр, но рикошетом от ноги защитника мяч полетел в руки вратарю.
    • 6'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Сусо и подал в центр штрафной, но мяч головой вынес подальше Куанса.
    • 5'
      Мог убегать на ворота соперника Диас после тонкого паса от Макаллистера, но вышел за пределы штрафной Нюланд и отвел угрозу.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Идумбо в борьбе против Макаллистера. Штрафной удар исполнять будут испанцы.
    • 3'
      Ушел от соперника по флангу Диас и отдал в центр на Салаха, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • 2'
      Испанцы будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые болельщики. Приглашаю вас на очередной поединок подготовки команд к новому сезону. Так встретятся "Ливерпуль" и "Севилья". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Севилья
    1.42
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    6.30
    7.50
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