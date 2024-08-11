Арнольд проиграл борьбу за мяч на фланге и позволил Агуму подать в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

В центре поля Бенавидес налетел на Диаса в силовой борьбе, срывая контратаку, за что тут же получил желтую карточку.

Ушел от соперника по флангу Арнольд и прострелил вдоль ворот, но в падении не смог дотянуться до мяча Салах.

Жота на фланге наступил на ногу Саулю в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Севильи".

Выиграл подбор у штрафной соперника Кольядо и пробил по воротам. Мяч полетел выше перекладины.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Луис Диас! Довели счёт до крупного мерсисайдцы. Ворвался в штрафную соперника Салах, но сам не стал бить, а отдал поперек на Диаса, который забивал уже в пустые ворота.

Отдавал пас с центра поля Макаллистер в штрафную на ход Диасу, но тому оторваться от защитника так и не удалось.

С левого фланга отдавал проникающий пас в штрафную Агум на ход Саулю, но тот проиграл борьбу за мяч Куансе.

Ушел от соперника по флангу Сусо и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

Прорывался по флангу на скорости Кольядо и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги Гравенберха полетел на угловой.

С угла поля навесил Идумбо на линию вратарской, где пробил головой Ньянзу, но мяч полетел выше перекладины.

После ошибки защитника выскакивал один на один с голкипером Салах и эффектно перебросил Нюланда, но в подкате Ньянзу вынес сферу на угловой.

С угла поля прострелил низом в центр штрафной Арнольд, но здесь пробить Собослаю не позволил Агум.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Луис Диас! Удвоили англичане преимущество. Жота выиграл борьбу за мяч в центре поля и отдал вперед на Диаса, который обыграл защитника и из пределов штрафной пробил точно в дальний верхний угол ворот.

Дальний заброс исполнял Кольядо в штрафную соперника на ход Мартинесу, но мяч оказался точно в руках Алиссона.

Продавил соперника по флангу Салах и отдал в центр на Собослая, но выстрел последнего защитники заблокировали.

Накрутил соперника на фланге Идумбо и выдал пас в центр на Сауля, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Сместился с фланга Салах в штрафную соперника и попытался закрутить в дальний нижний угол, но не попал в створ ворот.

На фланге отобрал мяч Салах и прострелил в центр на Жоту, но здесь пробить по воротам оппоненту не позволил Ньянзу.

Диагональ исполнял с центра поля Кольядо на фланг, куда забегал Сусо, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

На фланге оказался на газоне Диас в борьбе против Бенавидеса. Штрафной удар исполнять будут англичане.

Со штрафного навесил Цимикас на линию вратарской, но выиграл верх здесь Агум и вынес сферу головой на фланг.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Диогу Жота! Выиграл подбор у штрафной соперника Арнольд, но вместо удара забросил на дальнюю штангу, куда ворвался Жота и с лету пробил по воротам. По невероятной траектории снаряд влетел точно в дальнюю девятку.

Пауза в матче. Судья отправил команды на водопой. Есть время передохнуть и перевести дух.

23' С угла поля навесил в центр штрафной Собослаи, но здесь выиграл верх Педроса и головой вынес сферу обратно на фланг.

22' Ушел от соперника по флангу Макаллистер и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника отправился на угловой.

21' Со штрафного Собослаи навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Агум.

20' На чужой половине поля грамотно подставился Гравенберх и заработал для своей команды перспективный стандарт.

19' Пауза в матче. Получил небольшое повреждение в прошлом эпизоде Кольядо. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

18' На фланге получил по ногам Кольядо в борьбе против Диаса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Севильи".

17' Продавил соперника по центру Собослаи и отдал поперек на Салаха, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

16' Убегал Кольядо в контратаку по флангу и отдал пас в центр на Мартинеса, но мяч перехватил Куанса в подкате.

15' Выскакивал на ворота соперника Идумбо после заброса от Кольядо, но пробил он немного выше перекладины.

14' С правого фланга Сусо забросил в штрафную соперника на Мартинеса, но того опередил Алиссон и вынес сферу подальше.

13' Оторвался от опеки соперника Цимикас и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно вынес за пределы поля Бенавидес.

12' Отобрал мяч на чужой половине поля Сауль и вырезал в штрафную на ход Ихеаначо, но перехватил снаряд в подкате Ван Дейк.

11' Далеко вынес сферу Алиссон на чужую половину поля, где один на один с голкипером мог выскакивать Диас, но оказался в офсайде.

10' Вырезал Сусо в штрафную соперника на ход Ихеаначо, но вышел подальше из ворот Алиссон и разрядил обстановку.

9' Мог убегать на ворота соперника Маккаллистер после скидки от Диаса, но в борьбе против Ньянзу нарушил он правила.

8' Педроса на фланге заехал по ногам в борьбе против Гравенберха. Штрафной удар исполнять будут мерсисайдцы.

7' Сместился с фланга в штрафную Салах и отдал пас в центр, но рикошетом от ноги защитника мяч полетел в руки вратарю.

6' Ушел от соперника по флангу на скорости Сусо и подал в центр штрафной, но мяч головой вынес подальше Куанса.

5' Мог убегать на ворота соперника Диас после тонкого паса от Макаллистера, но вышел за пределы штрафной Нюланд и отвел угрозу.

4' В центре поля получил по ногам Идумбо в борьбе против Макаллистера. Штрафной удар исполнять будут испанцы.

3' Ушел от соперника по флангу Диас и отдал в центр на Салаха, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

2' Испанцы будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.