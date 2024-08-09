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Тур: 1.
Ливерпуль
 
Позже
Севилья
Прогнозы 53
Ливерпуль 88.7% (47)
X 11.3% (6)
Севилья 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Ливерпуль
Севилья

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ЛЧ
3:3
ЛЧ
2:2
ЛЕ
1:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
40

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1
Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2024, осталось 2 дня 5 часов.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 53
    Ливерпуль 88.7% (47)
    X 11.3% (6)
    Севилья 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ливерпуль - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Севилья

    Исход игры
    Ливерпуль
    87% (47)
    Ничья
    13% (7)
    Севилья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (36)
    Меньше
    30.77% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (39)
    Нет
    25% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    44.4% (24)
    2:0 Ливерпуль
    13% (7)
    3:1 Ливерпуль
    13% (7)
    1:0 Ливерпуль
    11.1% (6)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    3:2 Ливерпуль
    3.7% (2)
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