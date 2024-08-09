Тур: 1.
История личных встреч
Ливерпуль
Севилья
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
40
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1
Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0
Прогнозы на матч Ливерпуль - Севилья
Исход игры
Ливерпуль
87% (47)
Ничья
13% (7)
Севилья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (36)
Меньше
30.77% (16)
Обе команды забьют
Да
75% (39)
Нет
25% (13)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
44.4% (24)
2:0 Ливерпуль
13% (7)
3:1 Ливерпуль
13% (7)
1:0 Ливерпуль
11.1% (6)
1:1 Ничья
5.6% (3)
2:2 Ничья
5.6% (3)
3:2 Ливерпуль
3.7% (2)
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