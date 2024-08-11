☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Аустрия Вена
3:1
Конец матча
Вольфсбергер
0'
0:1
26' Гол
Зукич Деян
29' Желтая карточка
Писингер Симон
31' Желтая карточка
Галвао Лукас
35' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
38' Желтая карточка
Драгович Александр
1:1
70' Гол
Грубер Андреас
82' Красная карточка
Nicolas Wimmer
2:1
90' Гол
Хускович Муарем
90' Желтая карточка
Erik Kojzek
3:1
90' Гол
Фитц Доминик
90'+9
1
Радлингер
Самуэль
15
Драгович
Александр
24
Tin
Plavotic
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
30
Фишер
Манфред
5
Abubakr
Barry
18
Винлёф
Маттео
17
Грубер
Андреас
11
Прелец
Ник
77
Мэлоун
Морис
1
Гютльбауэр
Лукас
2
Boris
Matic
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
8
Писингер
Симон
7
Angelo
Gattermayer
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
10
Забитцер
Томас
Аустрия Вена
3-4-3
Вольфсбергер
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Вольфсбергер

28 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
20 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

47 матчей

46.8%
19.1%
34.1%
22 победы 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.4%
51.1%
25.5%
11 побед 24 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.6%
31.9%
25.5%
20 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

Б
1:2
Б
0:4
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

32
36

Голов в среднем за матч

1.45
1.44

Среднее время на гол

61
62

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.23

Среднее время на гол

72
73

Всего голов

63
63

Голов в среднем за матч

1.34
1.34

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
24
Больше 51%
Меньше 49%
23
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 1 0.5
Фитц Доминик 1 0.5
Хускович Муарем 1 0.5
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 2 1
Балло Тьерно 1 (1) 0.5
Писингер Симон 1 0.5
Баумгартнер Доминик 1 0.5
Яшич Адис 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Драгович Александр 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Фитц Доминик 1 0
Прелец Ник 1 0
Abubakr Barry 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Wimmer 0 1
Писингер Симон 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Яшич Адис 1 0
Erik Kojzek 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1
Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0
Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1

Результаты матчей

Аустрия Вена
Вольфсбергер

Точный счет

3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Сваровски Тироль
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Вольфсбергер
 2 1 0 1 5 - 4 3
5.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Гразер
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Хартберг
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Штурм Грац
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сваровски Тироль
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
ЛАСК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Альтах
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Вольфсбергер
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 3
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (1)
Гразер Вучич Ромео 1 (1)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 2
Сваровски Тироль Тафернер Маттойс 2
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 2
Альтах Штрунц Оливер 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Г О О О О Л - Фитц Доминик бьет в цель!
  • 95'
    Erik Kojzek получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Г О О О О Л - Хускович Муарем бьет в цель!
  • 84'
    Abubakr Barry уходит с поля. Konstantin Aleksa выходит вместо него
  • 84'
    Прелец Ник уходит с поля. Вельс Моритц выходит вместо него
  • 83'
    Тьерно Балло уходит с поля. Cheick Diabate выходит вместо него
  • 82'
    УДАЛЕНИЕ! - Nicolas Wimmer увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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