Тур: 2. Стадион: Дженерали Арена.
3:1
Конец матча
0'
0:1
26' ГолЗукич Деян
29' Желтая карточкаПисингер Симон
31' Желтая карточкаГалвао Лукас
35' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
38' Желтая карточкаДрагович Александр
1:1
70' ГолГрубер Андреас
82' Красная карточкаNicolas Wimmer
2:1
90' ГолХускович Муарем
90' Желтая карточкаErik Kojzek
3:1
90' ГолФитц Доминик
90'+9
Ход матча
26'
0:1
29'
31'
46'
70'
1:1
82'
90'
2:1
90'
90'
3:1
24
Tin
Plavotic
11
Прелец
Ник
77
Мэлоун
Морис
97
Яшич
Адис
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Прелец НикНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stephan Helm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Полузащитник
-
17 Атанга ДавидНападающий
-
47 Erik Kojzek
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Аустрия Вена
Вольфсбергер
28 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
20 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
47 матчей
46.8%
19.1%
34.1%
22 победы 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.4%
51.1%
25.5%
11 побед 24 ничьи 12 побед
Второй тайм
42.6%
31.9%
25.5%
20 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
36
Голов в среднем за матч
1.45
1.44
Среднее время на гол
61
62
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.23
Среднее время на гол
72
73
Всего голов
63
63
Голов в среднем за матч
1.34
1.34
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
24
Больше 51%
Меньше 49%
23
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|1
|0.5
|Фитц Доминик
|1
|0.5
|Хускович Муарем
|1
|0.5
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|2
|1
|Балло Тьерно
|1 (1)
|0.5
|Писингер Симон
|1
|0.5
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.5
|Яшич Адис
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Драгович Александр
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Фитц Доминик
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Abubakr Barry
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Писингер Симон
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1
Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0
Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1
Результаты матчей
Аустрия Вена
Вольфсбергер
Точный счет
3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|3
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (1)
|Гразер
|Вучич Ромео
|1 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Йео Кунфоло Мусса
|1 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|2
|Сваровски Тироль
|Тафернер Маттойс
|2
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|2
|Альтах
|Штрунц Оливер
|2