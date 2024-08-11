☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Штурм Грац
2:0
Конец матча
Хартберг
0'
1:0
34' Гол
Лавале Димитри
74' Желтая карточка
Хайль Юрген
78' Желтая карточка
Айву Эмануэль
83' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
2:0
86' Гол
Бирет Мика
90' Желтая карточка
Fabian Wilfinger
90'+5
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
47
Айву
Эмануэль
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
15
Бовинг
Виллиам
10
Китеишвили
Отар
36
Камара
Амади
18
Бирет
Мика
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
36
Омореги
Джастин
4
Маркус
Бенджамин
23
Кайнц
Тобиас
11
Maximilian
Fillafer
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
9
Patrik
Mijic
Штурм Грац
4-3-1-2
Хартберг
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм Грац
Хартберг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лавале Димитри 1 0.5
Бирет Мика 1 0.5
Горенц-Станкович Йон 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прокоп Доминик 1 0.5
Maximilian Fillafer 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 2 0
Лавале Димитри 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Тобиас 1 0
Хайль Юрген 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Fabian Wilfinger 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хартберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2
Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Штурм Грац - Домжале 0:3 Штурм Грац - Рапид (мол.) 2:2 Вильдон - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Адмира 2:2 Вайц - Штурм Грац 1:6 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1
Хартберг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0
Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1

Результаты матчей

Штурм Грац
Хартберг

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Сваровски Тироль
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Вольфсбергер
 2 1 0 1 5 - 4 3
5.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Гразер
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Хартберг
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Штурм Грац
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сваровски Тироль
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
ЛАСК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Альтах
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Вольфсбергер
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 3
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (1)
Гразер Вучич Ромео 1 (1)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 2
Сваровски Тироль Тафернер Маттойс 2
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 2
Альтах Штрунц Оливер 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Горенц-Станкович Йон сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Лавале Димитри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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