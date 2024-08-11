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Тур: 2. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
1:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
1:0
3' Гол
Бобциен Бен
1:1
18' Гол
Освальд Мориц
28' Желтая карточка
Гргич Лукас
31' Желтая карточка
Christopher Cvetko
45' Желтая карточка
Верницниг Кристофер
47' Красная карточка
Thorsten Mahrer
72' Желтая карточка
Benjamin Boeckle
79' Желтая карточка
Видра Филипп
90' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
90' Желтая карточка
Ауэр Йонас
90'+9
1
Кналлер
Марко
19
Niklas
Szerencsi
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
6
Кох
Тобиас
17
Штрауди
Симон
24
Верницниг
Кристофер
14
Christopher
Cvetko
27
Кюхн
Йонас
77
Бобциен
Бен
10
Тошевски
Давид
25
Гартлер
Пауль
77
Болла
Бендегуз
20
Хофманн
Максимилиан
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
3
Benjamin
Boeckle
21
Шауб
Луис
28
Освальд
Мориц
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
66
Furkan
Dursun
7
Бельо
Дион
Дрене
Аустрия Клагенфурт
3-1-4-2
Рапид Вена
4-4-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.31
1.62

Среднее время на гол

68
55

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Среднее время на гол

49
67

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.47
1.53

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
58

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Лоренц 1 0.5
Бобциен Бен 1 0.5
Тошевски Давид 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Освальд Мориц 1 0.5
Бельо Дион Дрене 1 0.5
Бургшталлер Гвидо 0 0
Benjamin Boeckle 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 0 1
Верницниг Кристофер 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Jannik Robatsch 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 2 0
Гргич Лукас 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Benjamin Boeckle 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Аустрия Клагенфурт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2
Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2
Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Сваровски Тироль
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Вольфсбергер
 2 1 0 1 5 - 4 3
5.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Гразер
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Хартберг
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Штурм Грац
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сваровски Тироль
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
ЛАСК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Альтах
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Вольфсбергер
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 3
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (1)
Гразер Вучич Ромео 1 (1)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 2
Сваровски Тироль Тафернер Маттойс 2
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 2
Альтах Штрунц Оливер 2
Весь список
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