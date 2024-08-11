Тур: 4. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Pawel Malec
2:2
Второй тайм: 73'
0'
0:1
14' ГолМорисита Рёя
1:1
17' ПенальтиКрачун Артур
1:2
22' ГолКрамер Блаж
32' Желтая карточкаБлагаич Яков
40' Желтая карточкаСиплак Михал
2:2
41' ГолБлагаич Яков
2:2
57' Не забитый пенальтиЛи Чжин-Хен
Ход матча
14'
0:1
17'
1:1
22'
1:2
32'
40'
41'
2:2
57'
2:2
22
Крачун
Артур
18
Сиплак
Михал
24
Благаич
Яков
25
Морисита
Рёя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
-
18 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Dawid Kogut
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Goncalo Feio
История личных встреч
Пуща Неполомице
Легия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jacub Serafin
|1
|0.25
|Благаич Яков
|1
|0.25
|Косидис Михаил
|1
|0.25
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.25
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас II
|2
|0.5
|Крамер Блаж
|2
|0.5
|Морисита Рёя
|1
|0.25
|Августиняк Рафал
|1
|0.25
|Винагре Рубен
|0
|0
|Вшолек Павел
|0
|0
|Капустка Бартош
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konrad Stepien
|2
|0
|Благаич Яков
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Ziolkowski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
2
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1
Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1
Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1
Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Легия
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|7.
|2:2
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|2:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2:2
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|2:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Лех
|Хотич Дино
|2 (1)
|Гурник Забже
|Захович Лука
|2 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|3
|Краковия
|Глик Камил
|2
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|2