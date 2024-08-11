☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Пуща Неполомице
2:2
Конец матча
Легия
0'
0:1
14' Гол
Морисита Рёя
1:1
17' Пенальти
Крачун Артур
1:2
22' Гол
Крамер Блаж
32' Желтая карточка
Благаич Яков
40' Желтая карточка
Сиплак Михал
2:2
41' Гол
Благаич Яков
2:2
57' Не забитый пенальти
Ли Чжин-Хен
84' Желтая карточка
Августиняк Рафал
90'+7
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
3
Якуба
Роман
22
Крачун
Артур
18
Сиплак
Михал
5
Konrad
Stepien
14
Jacub
Serafin
6
Ли
Чжин-Хен
24
Благаич
Яков
33
Абрамович
Давид
35
Косидис
Михаил
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
24
Jan
Ziolkowski
3
Капюади
Стив
11
Ходына
Кацпер
25
Морисита
Рёя
5
Гонсалвеш
Клод
82
Лима
Лукас
II
19
Винагре
Рубен
9
Крамер
Блаж
77
Нсаме
Жан-Пьер
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Легия
3-5-2

История личных встреч

Пуща Неполомице
Легия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jacub Serafin 1 0.25
Благаич Яков 1 0.25
Косидис Михаил 1 0.25
Крачун Артур 1 (1) 0.25
Ли Чжин-Хен 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Лукас II 2 0.5
Крамер Блаж 2 0.5
Морисита Рёя 1 0.25
Августиняк Рафал 1 0.25
Винагре Рубен 0 0
Вшолек Павел 0 0
Капустка Бартош 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konrad Stepien 2 0
Благаич Яков 2 0
Холевяк Матеуш 1 0
Сиплак Михал 1 0
Абрамович Давид 1 0
Крачун Артур 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Ziolkowski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Гуаль Марк 1 0
Крамер Блаж 1 0
Августиняк Рафал 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
2
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1
Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1
Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1
Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Легия

Точный счет

2:2
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Видзев Лодзь
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Лех
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Погонь Щецин
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
7.
Легия
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Заглембе Любин
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
ГКС Катовице
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Шленск Вроцлав
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Лехия Гданьск
 4 0 2 2 3 - 7 2
17.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Видзев Лодзь
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Пуща Неполомице
 2 0 2 0 4 - 4 2
10.
Шленск Вроцлав
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Краковия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Видзев Лодзь
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Лех
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Шленск Вроцлав
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Гурник Забже Захович Лука 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Краковия Глик Камил 2
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 2
Краковия Какабадзе Отар 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Благаич Яков бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Пуща Неполомице 2:2 Легия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный