☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
0:0
Перерыв
ДАК
0'
Лучшие коэффициенты
Дукла Банска-Бистрица
Ничья
ДАК
4.15
Реклама, pari.ru
3.90
Реклама, pari.ru
4.00
Все Коэффициенты
1
Ivan
Rehak
26
Oliver
Klimpl
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
44
Загуменски
Тимотей
20
Веселовски
Доминик
29
Малец
Томаш
11
Рымаренко
Мартин
41
Попович
Александар
33
Качараба
Тарас
8
Димун
Милан
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
18
Мендес
Алехандро
27
Виталис
Милан
6
Байо
Махмуду
24
Герц
Кристиан
46
Труса
Матей
99
Алмаши
Ладислав
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3
ДАК
3-4-1-2

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
ДАК

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
1:0
С
2:3
С
1:3
С
3:0
К
3:2
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
4:0
С
5:1
С
1:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.57
0.5

Среднее время на гол

57
180

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рымаренко Мартин 1 0.33
Веселовски Доминик 1 0.33
Бренкус Адам 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмаши Ладислав 1 0.33
Труса Матей 1 0.33
Герц Кристиан 1 0.33
Виталис Милан 1 0.33
Димун Милан 0 0
Реджич Дамир 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глинка Марек 1 0
Branislav Luptak 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Бренкус Адам 1 0
Oliver Klimpl 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиско Муньос 1 0
Япи Ромарик 1 0
Труса Матей 1 0
Байо Махмуду 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1
Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0
ДАК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0
Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
ДАК

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ДАК
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Жилина
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Ружомберок
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Тренчин
 0:1 3 1 1 1 2 - 1 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
8.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Скалица
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 3 2
11.
Железярне Подбрезова
 3 0 1 2 0 - 4 1
12.
Комарно
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кошице
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Ружомберок
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Тренчин
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ДАК
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Слован Братислава
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ДАК
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Скалица
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тренчин
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Михаловце
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Ружомберок
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Комарно
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Кошице
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 4
Жилина Eric Bille 2
Слован Братислава Барсегян Тигран 2
ДАК Алмаши Ладислав 1 (1)
ДАК Труса Матей 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Кошице Кривак Ян 2
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
Спартак Трнава Желькович Адриан 2
ДАК Хиско Муньос 1
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Лучшие коэффициенты
Дукла Банска-Бистрица
Ничья
ДАК
4.15
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3.90
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