☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Пяст
2:2
Конец матча
ГКС Катовице
0'
0:1
19' Гол
Зреляк Адам
1:1
31' Гол
Michael Ameyaw
41' Желтая карточка
Червински Якуб
2:1
49' Гол
Храпек Михал
2:2
68' Гол
Зреляк Адам
81' Желтая карточка
Зреляк Адам
90'+6
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
29
Драпински
Игорь
10
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
9
Пясецки
Фабиан
1
Кудла
Давид
2
Кууск
Мяртен
4
Arkadiusz
Jedrych
14
Комор
Александер
23
Васьелевски
Марцин
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
16
Grzegorz
Rogala
27
Новак
Бартош
99
Зреляк
Адам
8
Галан
Борха
Пяст
4-2-3-1
ГКС Катовице
3-4-3

История личных встреч

Пяст
ГКС Катовице

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Храпек Михал 2 0.5
Michael Ameyaw 2 0.5
Феликс Хорхе 1 0.25
Костадинов Тихомир 1 0.25
Пырка Аркадиуш 1 0.25
Червински Якуб 0 0
Кадзиор Дамиан 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 2 0.5
Мажец Матеуш 1 0.25
Arkadiusz Jedrych 1 (1) 0.25
Новак Бартош 0 0
Ковальчик Матеуш 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Храпек Михал 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Дзичек Патрик 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Росолек Мацей 1 0
ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 1 0
Oskar Repka 1 0

Результаты матчей

Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ГКС Катовице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ГКС Катовице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ГКС Катовице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1
Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2
ГКС Катовице
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Одра Ополе 1:3 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Сосновец - ГКС Катовице 0:4

Результаты матчей

Пяст
ГКС Катовице

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Пяст
ГКС Катовице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Пяст
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Видзев Лодзь
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Лех
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Погонь Щецин
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
7.
Легия
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Заглембе Любин
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Шленск Вроцлав
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Лехия Гданьск
 4 0 2 2 3 - 7 2
17.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Пуща Неполомице
 2 0 2 0 4 - 4 2
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Краковия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Лех
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Гурник Забже Захович Лука 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Видзев Лодзь Samuel Kozlovsky 1 1
Краковия Глик Камил 2
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 2
Весь список
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