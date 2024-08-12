Тур: 4. Стадион: Пяст. Главный судья: Квятковски Томаш
2:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолЗреляк Адам
1:1
31' ГолMichael Ameyaw
41' Желтая карточкаЧервински Якуб
2:1
49' ГолХрапек Михал
2:2
68' ГолЗреляк Адам
81' Желтая карточкаЗреляк Адам
90'+6
Ход матча
19'
0:1
31'
1:1
41'
49'
2:1
68'
2:2
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Новак
Бартош
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
11 Adrian BladПолузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
31 Shun Shibata
-
Главный тренер: Rafal Gorak
История личных встреч
Пяст
ГКС Катовице
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Храпек Михал
|2
|0.5
|Michael Ameyaw
|2
|0.5
|Феликс Хорхе
|1
|0.25
|Костадинов Тихомир
|1
|0.25
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.25
|Червински Якуб
|0
|0
|Кадзиор Дамиан
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|2
|0.5
|Мажец Матеуш
|1
|0.25
|Arkadiusz Jedrych
|1 (1)
|0.25
|Новак Бартош
|0
|0
|Ковальчик Матеуш
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Червински Якуб
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Храпек Михал
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Дзичек Патрик
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|1
|0
|Oskar Repka
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ГКС Катовице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ГКС Катовице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ГКС Катовице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1
Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2
ГКС Катовице
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2
Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Одра Ополе 1:3 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Сосновец - ГКС Катовице 0:4
Результаты матчей
Пяст
ГКС Катовице
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Пяст
ГКС Катовице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Лех
|Хотич Дино
|2 (1)
|Гурник Забже
|Захович Лука
|2 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|3
|Видзев Лодзь
|Samuel Kozlovsky
|1 1
|Краковия
|Глик Камил
|2
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|2