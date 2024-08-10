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Тур: 1. Стадион: .
Лутон Таун
 
Позже
Бёрнли
Прогнозы 41
Лутон Таун 43.9% (18)
X 31.7% (13)
Бёрнли 24.4% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лутон Таун
Ничья
Бёрнли
2.40
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3.50
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3.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лутон Таун
Бёрнли

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Ч
0:1
Ч
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лутон Таун - Сельта 1:3 Данди Юнайтед - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Рух Львов - Лутон Таун 0:1
Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1
Бёрнли
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Кадис - Бёрнли 1:1 Уоррингтон Райлендс - Бёрнли 2:1 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1
Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шеффилд Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Блэкберн
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Плимут
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шеффилд Уэнсдей
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ковентри
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бристоль Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Халл Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
КПР
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вест Бромвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Портсмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Миллуолл
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уотфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кардифф Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сандерленд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Оксфорд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Норвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Суонси
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Мидлсбро
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Сток Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Престон Норт Энд
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Дерби
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Блэкберн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Дерби
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Плимут
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шеффилд Уэнсдей
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ковентри
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бристоль Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Халл Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
КПР
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вест Бромвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Портсмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Уотфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кардифф Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сандерленд
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оксфорд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Норвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Суонси
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Мидлсбро
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Сток Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Миллуолл
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Престон Норт Энд
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шеффилд Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Плимут
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шеффилд Уэнсдей
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ковентри
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бристоль Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Халл Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
КПР
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вест Бромвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Блэкберн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Портсмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Уотфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кардифф Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сандерленд
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оксфорд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Норвич
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Суонси
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Мидлсбро
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Сток Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Престон Норт Энд
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Миллуолл
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Дерби
 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 1 (1)
Блэкберн Вайманн Андреас 1
Дерби Нельсон Кёртис 1
Дерби Уилсон Кейн 1
Шеффилд Юнайтед Хамер Густаво 1
Весь список

Топ нарушителей
Дерби Бархузен Том 1
Престон Норт Энд Линдси Лиам 1
Дерби Коллинз Джеймс II 1
Блэкберн Долан Тайрис 1
Дерби Кэшин Айрен 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лутон Таун - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 41
    Лутон Таун 43.9% (18)
    X 31.7% (13)
    Бёрнли 24.4% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Бёрнли
    2.40
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    Прогнозы на матч Лутон Таун - Бёрнли

    Исход игры
    Лутон Таун
    42.9% (18)
    Ничья
    33.3% (14)
    Бёрнли
    23.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (17)
    Меньше
    59.52% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    73.81% (31)
    Нет
    26.19% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (14)
    2:1 Лутон Таун
    21.4% (9)
    1:2 Бёрнли
    11.9% (5)
    1:0 Лутон Таун
    11.9% (5)
    0:1 Бёрнли
    9.5% (4)
    3:2 Лутон Таун
    4.8% (2)
    2:0 Лутон Таун
    4.8% (2)
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