Тур: 1. Стадион: Кенилуорт Роуд.
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История личных встреч
Лутон Таун
Бёрнли
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
72
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лутон Таун - Сельта 1:3 Данди Юнайтед - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Рух Львов - Лутон Таун 0:1
Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1
Бёрнли
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Кадис - Бёрнли 1:1 Уоррингтон Райлендс - Бёрнли 2:1 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1
Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Зона вылета
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|1 (1)
|Блэкберн
|Вайманн Андреас
|1
|Дерби
|Нельсон Кёртис
|1
|Дерби
|Уилсон Кейн
|1
|Шеффилд Юнайтед
|Хамер Густаво
|1
|Дерби
|Бархузен Том
|1
|Престон Норт Энд
|Линдси Лиам
|1
|Дерби
|Коллинз Джеймс II
|1
|Блэкберн
|Долан Тайрис
|1
|Дерби
|Кэшин Айрен
|1
Прогнозы на матч Лутон Таун - Бёрнли
Исход игры
Лутон Таун
42.9% (18)
Ничья
33.3% (14)
Бёрнли
23.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
40.48% (17)
Меньше
59.52% (25)
Обе команды забьют
Да
73.81% (31)
Нет
26.19% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (14)
2:1 Лутон Таун
21.4% (9)
1:2 Бёрнли
11.9% (5)
1:0 Лутон Таун
11.9% (5)
0:1 Бёрнли
9.5% (4)
3:2 Лутон Таун
4.8% (2)
2:0 Лутон Таун
4.8% (2)
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