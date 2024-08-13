☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 5899
Чарльтон
0:1
Конец матча
Бирмингем
0'
6' Желтая карточка
Гиллесфи Маколей
0:0
13' Не забитый пенальти
Кэмпбелл Тайриз
15' Желтая карточка
Берри Люк
27' Желтая карточка
Андерсон Кеши
0:1
32' Гол
Хела Брэндон
53' Желтая карточка
Сэндерсон Дион
78' Вторая желтая карточка
Сэндерсон Дион
90'+6

Ход матча

6'
Гиллесфи Маколей
 
13'
Кэмпбелл Тайриз
0:0
15'
Берри Люк
 
27'
 
Андерсон Кеши
32'
0:1
Хела Брэндон
(Андерсон Кеши)
53'
 
Сэндерсон Дион
57'
 
Мэй Альфи
Юткевич Лукаш
58'
 
Пайк Сын Хо
Робертс Тайлер
58'
 
Кокран Алекс
Хела Брэндон
66'
Zach Mitchell
Эдмондс-Грин Рармани
 
66'
Анеке Чакс
Кэмпбелл Тайриз
 
66'
Эдун Тайо
Андерсон Карой
 
66'
Доэрти Грэг
Берри Люк
 
69'
 
Сампстед Альфонс
Лейрд Итан
76'
Рамсей Кейн
Уотсон Тенней
 
78'
 
Сэндерсон Дион
79'
 
Белик Крыстян
Ханссон Эмиль

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 24 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 36 Владение мячом, % 64
25
Мэннион
Вильям
23
Эдмондс-Грин
Рармани
5
Джонс
Ллойд
3
Гиллесфи
Маколей
27
Уотсон
Тенней
6
Ковентри
Конор
8
Берри
Люк
18
Андерсон
Карой
26
Смолл
Тьерри
29
Кану
Даниэль
7
Кэмпбелл
Тайриз
21
Оллсоп
Райан
2
Лейрд
Итан
4
Кларер
Кристоф
5
Сэндерсон
Дион
27
Хела
Брэндон
8
Робертс
Тайлер
26
Харрис
Люк
14
Андерсон
Кеши
12
Леонард
Марк
7
Ханссон
Эмиль
10
Юткевич
Лукаш
Чарльтон
3-5-2
Бирмингем
4-2-3-1

История личных встреч

Чарльтон
Бирмингем

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМС
1:1
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
0:2
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
3:2

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.85
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

106
90

Бомбардиры внутри турнира

Чарльтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирмингем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хела Брэндон 1 1
Андерсон Кеши 0 0

Карточки

Чарльтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берри Люк 1 0
Гиллесфи Маколей 1 0
Бирмингем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндерсон Дион 1 1
Андерсон Кеши 1 0

Результаты матчей

Чарльтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бирмингем
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Чарльтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бирмингем
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чарльтон
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Уиган - Чарльтон 0:1 Чарльтон - Портсмут 2:0 Уимблдон - Чарльтон 2:0 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1
Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Дартфорд - Чарльтон 1:6 Уиком - Чарльтон 1:0 Чарльтон - Шрусбери Таун 1:1 Кембридж Юнайтед - Чарльтон 1:1 Чарльтон - Уиган 2:2 Чарльтон - Барнсли 2:1 Чарльтон - Стивенэйдж 0:0 Эксетер Сити - Чарльтон 1:1 Флит Таун - Чарльтон 1:1 Чарльтон - Карлайл 3:2 Челтенем - Чарльтон 1:3 Нортгемптон - Чарльтон 1:1 Дерби - Чарльтон 1:2 Чарльтон - Портсмут 0:0 Болтон - Чарльтон 3:3
Бирмингем
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бирмингем - Рединг 1:1 Бирмингем - Вест Бромвич 4:1 Олдершот Таун - Бирмингем 3:1 Уолсолл - Бирмингем 0:1
Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Шрусбери Таун - Бирмингем 0:2 Солихалл - Бирмингем 0:3 Бирмингем - Падерборн 0:5 Бирмингем - Норвич 1:0 Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 1:1 Ротерхэм - Бирмингем 0:0 Бирмингем - Ковентри 3:0 Бирмингем - Кардифф Сити 0:1 Лестер - Бирмингем 2:1 Бирмингем - Престон Норт Энд 1:0 КПР - Бирмингем 2:1 Бирмингем - Уотфорд 0:1 Бирмингем - Мидлсбро 0:1 Миллуолл - Бирмингем 1:0 Халл Сити - Бирмингем 1:1

Результаты матчей

Чарльтон
Бирмингем

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Чарльтон
Бирмингем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Андерсон Кеши сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Хела Брэндон бьет в цель!
    • 27'
      Андерсон Кеши получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Берри Люк получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Кэмпбелл Тайриз пробил пенальти, но не смог забить!
    • 6'
      Гиллесфи Маколей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Valley, Charlton. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чарльтон 0:1 Бирмингем онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный