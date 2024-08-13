Тур: 1. Стадион: Вэлли Чарльтон. Зрители: 5899
0'
6' Желтая карточкаГиллесфи Маколей
0:0
13' Не забитый пенальтиКэмпбелл Тайриз
15' Желтая карточкаБерри Люк
27' Желтая карточкаАндерсон Кеши
0:1
32' ГолХела Брэндон
53' Желтая карточкаСэндерсон Дион
78' Вторая желтая карточкаСэндерсон Дион
90'+6
Ход матча
13'
0:0
15'
27'
32'
0:1
53'
66'
78'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
24 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
36 Владение мячом, % 64
26
Смолл
Тьерри
29
Кану
Даниэль
21
Оллсоп
Райан
27
Хела
Брэндон
26
Харрис
Люк
12
Леонард
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Смолл ТьерриПолузащитник
-
29 Кану ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Эдун ТайоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Доэрти ГрэгПолузащитник
- Нападающий
-
22 Анеке ЧаксНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Джонс Натан
- Основной состав
-
21 Оллсоп РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хела БрэндонЗащитник
- Полузащитник
-
26 Харрис ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Леонард МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Кокран АлексЗащитник
-
13 Пайк Сын ХоПолузащитник
-
11 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Chris Davies
История личных встреч
Чарльтон
Бирмингем
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.85
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
106
90
Бомбардиры внутри турнира
Чарльтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Бирмингем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хела Брэндон
|1
|1
|Андерсон Кеши
|0
|0
Карточки
Чарльтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берри Люк
|1
|0
|Гиллесфи Маколей
|1
|0
Бирмингем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндерсон Дион
|1
|1
|Андерсон Кеши
|1
|0
Результаты матчей
Чарльтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бирмингем
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Чарльтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бирмингем
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чарльтон
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Уиган - Чарльтон 0:1 Чарльтон - Портсмут 2:0 Уимблдон - Чарльтон 2:0 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1
Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Дартфорд - Чарльтон 1:6 Уиком - Чарльтон 1:0 Чарльтон - Шрусбери Таун 1:1 Кембридж Юнайтед - Чарльтон 1:1 Чарльтон - Уиган 2:2 Чарльтон - Барнсли 2:1 Чарльтон - Стивенэйдж 0:0 Эксетер Сити - Чарльтон 1:1 Флит Таун - Чарльтон 1:1 Чарльтон - Карлайл 3:2 Челтенем - Чарльтон 1:3 Нортгемптон - Чарльтон 1:1 Дерби - Чарльтон 1:2 Чарльтон - Портсмут 0:0 Болтон - Чарльтон 3:3
Бирмингем
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бирмингем - Рединг 1:1 Бирмингем - Вест Бромвич 4:1 Олдершот Таун - Бирмингем 3:1 Уолсолл - Бирмингем 0:1
Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Шрусбери Таун - Бирмингем 0:2 Солихалл - Бирмингем 0:3 Бирмингем - Падерборн 0:5 Бирмингем - Норвич 1:0 Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 1:1 Ротерхэм - Бирмингем 0:0 Бирмингем - Ковентри 3:0 Бирмингем - Кардифф Сити 0:1 Лестер - Бирмингем 2:1 Бирмингем - Престон Норт Энд 1:0 КПР - Бирмингем 2:1 Бирмингем - Уотфорд 0:1 Бирмингем - Мидлсбро 0:1 Миллуолл - Бирмингем 1:0 Халл Сити - Бирмингем 1:1
Результаты матчей
Чарльтон
Бирмингем
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Чарльтон
Бирмингем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1