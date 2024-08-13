☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 2914
Шрусбери Таун
3:3
Итог после пенальти
4
3
Ноттс Каунти
1
Toby
Savin
2
Хул
Лука
22
Нсиала
Аристот
5
Фини
Морган
3
Беннинг
Малвинд
7
Уинчестер
Карл
4
Росситер
Джордан
29
О'Райлли
Томми
8
Биггинс
Харрисон
26
Шипли
Джордан
10
Кайоде
Джошуа
21
Слокомб
Сэм
24
Канди
Робби
28
Макари
Льюис
4
Бедо
Джордан
10
Джонс
Джоди
23
Чиксен
Адам
22
Эдвардс
Кертис
6
Хинчи
Джек
8
Остин
Сэм
11
Грант
Конор
17
Макголдрик
Дэвид
Шрусбери Таун
4-2-3-1
Ноттс Каунти
3-4-2-1

История личных встреч

Шрусбери Таун
Ноттс Каунти

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ВЛ
0:1
ВЛ
1:1
ВЛ
3:2
ВЛ
2:2
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Шрусбери Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шипли Джордан 2 2
Кайоде Джошуа 1 1
Росситер Джордан 0 0
О'Райлли Томми 0 0
Ноттс Каунти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грант Конор 1 1
Остин Сэм 1 1
Джатта Алассана 1 1
Макголдрик Дэвид 0 0
Кроули Дэниэл 0 0
Джонс Джоди 0 0

Карточки

Шрусбери Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росситер Джордан 1 0
Хул Лука 1 0
Ноттс Каунти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макголдрик Дэвид 1 0

Результаты матчей

Шрусбери Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттс Каунти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Шрусбери Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттс Каунти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шрусбери Таун
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Стивенэйдж - Шрусбери Таун 1:0 Олдхэм Атлетик - Шрусбери Таун 1:0 Телфорд - Шрусбери Таун 1:1 Шрусбери Таун - Дерби 2:1
Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Шрусбери Таун - Бирмингем 0:2 Брэкли - Шрусбери Таун 1:1 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 1:3 Чарльтон - Шрусбери Таун 1:1 Болтон - Шрусбери Таун 2:2 Шрусбери Таун - Уиком 0:2 Портсмут - Шрусбери Таун 3:1 Бристоль Роверс - Шрусбери Таун 0:0 Шрусбери Таун - Оксфорд Юнайтед 1:1 Шрусбери Таун - Карлайл 1:0 Шрусбери Таун - Эксетер Сити 0:3 Порт Вейл - Шрусбери Таун 1:2 Шрусбери Таун - Блэкпул 0:2 Линкольн Сити - Шрусбери Таун 3:0 Рединг - Шрусбери Таун 2:3
Ноттс Каунти
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Транмир - Ноттс Каунти 0:0 Питерборо Юнайтед - Ноттс Каунти 4:3 Бостон Юнайтед - Ноттс Каунти 2:1 Йорк Сити - Ноттс Каунти 2:2
Дуйсбург - Ноттс Каунти 3:1 Уэлдстон - Ноттс Каунти 1:2 Ноттс Каунти - Уиком 1:0 Альфретон - Ноттс Каунти 2:2 Форест Грин - Ноттс Каунти 1:0 Ноттс Каунти - Колчестер 1:0 Ноттс Каунти - Стокпорт 2:5 Уолсолл - Ноттс Каунти 1:3 Ноттс Каунти - Харрогейт 3:0 Ноттс Каунти - Милтон-Кейнс Донс 3:3 Суиндон Таун - Ноттс Каунти 2:1 Ноттс Каунти - Солфорд Сити 1:2 Брэдфорд Сити - Ноттс Каунти 0:3 Аккрингтон - Ноттс Каунти 2:2 Кроули Таун - Ноттс Каунти 2:1 Ноттс Каунти - Уимблдон 0:2

Результаты матчей

Шрусбери Таун
Ноттс Каунти

Точный счет

3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шрусбери Таун
Ноттс Каунти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Кроули Дэниэл реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Шипли Джордан реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Макголдрик Дэвид не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Макголдрик Дэвид сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Остин Сэм бьет в цель!
    • 4'
      Джонс Джоди сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Грант Конор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Croud Meadow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шрусбери Таун 3:3 Ноттс Каунти онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный