Тур: 1. Стадион: Тхе Крауд Медов. Зрители: 2914
3:3
Итог после пенальти
4
3
0'
0:1
4' ГолГрант Конор
0:2
23' ГолОстин Сэм
1:2
68' ГолКайоде Джошуа
2:2
71' ГолШипли Джордан
81' Желтая карточкаМакголдрик Дэвид
3:2
84' ГолШипли Джордан
87' Желтая карточкаХул Лука
3:3
89' ГолДжатта Алассана
90' Желтая карточкаРосситер Джордан
4 3
3:3
4:3
4:4
4:4
4:4
5:4
5:5
6:5
6:6
7:6
Ход матча
4'
0:1
23'
0:2
68'
1:2
71'
2:2
81'
84'
87'
89'
3:3
90'
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:5
121'
6:5
121'
6:6
121'
7:6
Пен
4:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
13 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
2
Хул
Лука
21
Слокомб
Сэм
24
Канди
Робби
28
Макари
Льюис
10
Джонс
Джоди
23
Чиксен
Адам
11
Грант
Конор
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Хул ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Перри ТэйлорПолузащитник
-
16 Пьер АаронПолузащитник
-
18 Блоксхэм ТомНападающий
-
27 Маркис ДжонНападающий
-
13 Joe Young
-
-
Главный тренер: Хёрст Пол
- Основной состав
-
21 Слокомб СэмВратарь
-
24 Канди РоббиЗащитник
-
28 Макари ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
10 Джонс ДжодиЗащитник
-
23 Чиксен АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грант КонорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Эйден Стоун
-
44 Madou Cisse
-
-
-
Главный тренер: Мейнард Стюарт
История личных встреч
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.17
2
Среднее время на гол
77
45
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.58
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
Шрусбери Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шипли Джордан
|2
|2
|Кайоде Джошуа
|1
|1
|Росситер Джордан
|0
|0
|О'Райлли Томми
|0
|0
Ноттс Каунти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грант Конор
|1
|1
|Остин Сэм
|1
|1
|Джатта Алассана
|1
|1
|Макголдрик Дэвид
|0
|0
|Кроули Дэниэл
|0
|0
|Джонс Джоди
|0
|0
Карточки
Шрусбери Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росситер Джордан
|1
|0
|Хул Лука
|1
|0
Ноттс Каунти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макголдрик Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Шрусбери Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттс Каунти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Шрусбери Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттс Каунти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шрусбери Таун
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Стивенэйдж - Шрусбери Таун 1:0 Олдхэм Атлетик - Шрусбери Таун 1:0 Телфорд - Шрусбери Таун 1:1 Шрусбери Таун - Дерби 2:1
Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Шрусбери Таун - Бирмингем 0:2 Брэкли - Шрусбери Таун 1:1 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 1:3 Чарльтон - Шрусбери Таун 1:1 Болтон - Шрусбери Таун 2:2 Шрусбери Таун - Уиком 0:2 Портсмут - Шрусбери Таун 3:1 Бристоль Роверс - Шрусбери Таун 0:0 Шрусбери Таун - Оксфорд Юнайтед 1:1 Шрусбери Таун - Карлайл 1:0 Шрусбери Таун - Эксетер Сити 0:3 Порт Вейл - Шрусбери Таун 1:2 Шрусбери Таун - Блэкпул 0:2 Линкольн Сити - Шрусбери Таун 3:0 Рединг - Шрусбери Таун 2:3
Ноттс Каунти
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Транмир - Ноттс Каунти 0:0 Питерборо Юнайтед - Ноттс Каунти 4:3 Бостон Юнайтед - Ноттс Каунти 2:1 Йорк Сити - Ноттс Каунти 2:2
Дуйсбург - Ноттс Каунти 3:1 Уэлдстон - Ноттс Каунти 1:2 Ноттс Каунти - Уиком 1:0 Альфретон - Ноттс Каунти 2:2 Форест Грин - Ноттс Каунти 1:0 Ноттс Каунти - Колчестер 1:0 Ноттс Каунти - Стокпорт 2:5 Уолсолл - Ноттс Каунти 1:3 Ноттс Каунти - Харрогейт 3:0 Ноттс Каунти - Милтон-Кейнс Донс 3:3 Суиндон Таун - Ноттс Каунти 2:1 Ноттс Каунти - Солфорд Сити 1:2 Брэдфорд Сити - Ноттс Каунти 0:3 Аккрингтон - Ноттс Каунти 2:2 Кроули Таун - Ноттс Каунти 2:1 Ноттс Каунти - Уимблдон 0:2
Результаты матчей
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
Точный счет
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:3
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1