Тур: 1. Стадион: Кэрроу Роуд. Зрители: 13054
4:3
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаУайт Харви
25' Желтая карточкаЛонг Джордж
1:0
26' ГолКамара Абу
1:1
28' ГолГуд Чарли
2:1
35' ГолЭрнандес Онел
2:2
45' ГолАппере Луис
3:2
48' ГолСайнс Борха
4:2
60' ГолЭрнандес Онел
75' Желтая карточкаGabriel Forsyth
4:3
88' Гол в свои воротаХиллс Брэд
90'+5
Ход матча
18'
25'
26'
1:0
28'
1:1
35'
2:1
45'
2:2
48'
3:2
60'
4:2
75'
88'
4:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
12
Лонг
Джордж
40
Хиллс
Брэд
35
Фишер
Келлен
23
Маклин
Кенни
47
Камара
Абу
14
Смит
Кейн
15
Гуд
Чарли
10
Кемп
Дэниэл
18
Уайт
Харви
- Основной состав
-
12 Лонг ДжорджВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Хиллс БрэдЗащитник
-
35 Фишер КелленЗащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Камара АбуНападающий
- Запасные игроки
-
37 Майр АрчиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Або КеннетНападающий
-
-
44 Elliot Myles
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Смит КейнЗащитник
- Защитник
-
15 Гуд ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кемп ДэниэлПолузащитник
-
18 Уайт ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бузанис ДинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Томпсон ЛуисПолузащитник
-
24 Томпсон БенПолузащитник
- Нападающий
-
17 Лист ЭллиоттНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alex Revell
История личных встреч
Норвич
Стивенэйдж
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Онел
|2
|2
|Камара Абу
|1
|1
|Сайнс Борха
|1
|1
|Стэйси Джек
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
Стивенэйдж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуд Чарли
|1
|1
|Аппере Луис
|1
|1
|Уайт Харви
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Джордж
|1
|0
|Gabriel Forsyth
|1
|0
Стивенэйдж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уайт Харви
|1
|0
Результаты матчей
Норвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стивенэйдж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Норвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стивенэйдж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оксфорд Юнайтед - Норвич 2:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Норвич - Магдебург 0:1
Стандард - Норвич 1:1 Брюгге - Норвич 3:0 Нортгемптон - Норвич 0:3 Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Бирмингем - Норвич 1:0 Норвич - Суонси 2:2 Норвич - Бристоль Сити 1:1 Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 Норвич - Ипсвич 1:0 Лестер - Норвич 3:1 Норвич - Плимут 2:1 Сток Сити - Норвич 0:3 Норвич - Ротерхэм 5:0 Мидлсбро - Норвич 3:1
Стивенэйдж
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Стивенэйдж - Шрусбери Таун 1:0 Стивенэйдж - Челси (до 21 года) 1:0 Брейнтри - Стивенэйдж 1:2 Стивенэйдж - Ковентри 1:3
Джерси Буллз - Стивенэйдж 0:3 Стивенэйдж - Уотфорд 2:2 Стивенэйдж - Челтенем 2:1 Оксфорд Юнайтед - Стивенэйдж 1:1 Стивенэйдж - Бёртон 1:2 Стивенэйдж - Барнсли 2:1 Эксетер Сити - Стивенэйдж 1:0 Чарльтон - Стивенэйдж 0:0 Стивенэйдж - Болтон 0:0 Карлайл - Стивенэйдж 2:2 Стивенэйдж - Лейтон Ориент 0:1 Питерборо Юнайтед - Стивенэйдж 3:1 Стивенэйдж - Флит Таун 0:0 Линкольн Сити - Стивенэйдж 0:0 Стивенэйдж - Кембридж Юнайтед 1:0 Стивенэйдж - Уиком 1:0
Результаты матчей
Норвич
Стивенэйдж
Точный счет
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:3
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Норвич
Стивенэйдж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1