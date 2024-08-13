☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 13054
Норвич
4:3
Конец матча
Стивенэйдж
0'
18' Желтая карточка
Уайт Харви
25' Желтая карточка
Лонг Джордж
1:0
26' Гол
Камара Абу
1:1
28' Гол
Гуд Чарли
2:1
35' Гол
Эрнандес Онел
2:2
45' Гол
Аппере Луис
3:2
48' Гол
Сайнс Борха
4:2
60' Гол
Эрнандес Онел
75' Желтая карточка
Gabriel Forsyth
4:3
88' Гол в свои ворота
Хиллс Брэд
90'+5
12
Лонг
Джордж
3
Стэйси
Джек
50
Уорнер
Джейден
40
Хиллс
Брэд
35
Фишер
Келлен
26
Нуньес
Марселино
23
Маклин
Кенни
25
Эрнандес
Онел
18
Форсон
Аманква
7
Сайнс
Борха
47
Камара
Абу
13
Murphy
Mahoney
14
Смит
Кейн
5
Пьерджианни
Карл
15
Гуд
Чарли
3
Батлер
Дэн
7
Фриман
Ник
4
Томпсон
Натан
10
Кемп
Дэниэл
18
Уайт
Харви
11
Робертс
Джордан
I
9
Аппере
Луис
Норвич
4-2-3-1
Стивенэйдж
3-4-1-2

История личных встреч

Норвич
Стивенэйдж

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
3:1
ТМК
2:2
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Онел 2 2
Камара Абу 1 1
Сайнс Борха 1 1
Стэйси Джек 0 0
Форсон Аманква 0 0
Стивенэйдж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуд Чарли 1 1
Аппере Луис 1 1
Уайт Харви 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Джордж 1 0
Gabriel Forsyth 1 0
Стивенэйдж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайт Харви 1 0

Результаты матчей

Норвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стивенэйдж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Норвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стивенэйдж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оксфорд Юнайтед - Норвич 2:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Норвич - Магдебург 0:1
Стандард - Норвич 1:1 Брюгге - Норвич 3:0 Нортгемптон - Норвич 0:3 Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Бирмингем - Норвич 1:0 Норвич - Суонси 2:2 Норвич - Бристоль Сити 1:1 Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 Норвич - Ипсвич 1:0 Лестер - Норвич 3:1 Норвич - Плимут 2:1 Сток Сити - Норвич 0:3 Норвич - Ротерхэм 5:0 Мидлсбро - Норвич 3:1
Стивенэйдж
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Стивенэйдж - Шрусбери Таун 1:0 Стивенэйдж - Челси (до 21 года) 1:0 Брейнтри - Стивенэйдж 1:2 Стивенэйдж - Ковентри 1:3
Джерси Буллз - Стивенэйдж 0:3 Стивенэйдж - Уотфорд 2:2 Стивенэйдж - Челтенем 2:1 Оксфорд Юнайтед - Стивенэйдж 1:1 Стивенэйдж - Бёртон 1:2 Стивенэйдж - Барнсли 2:1 Эксетер Сити - Стивенэйдж 1:0 Чарльтон - Стивенэйдж 0:0 Стивенэйдж - Болтон 0:0 Карлайл - Стивенэйдж 2:2 Стивенэйдж - Лейтон Ориент 0:1 Питерборо Юнайтед - Стивенэйдж 3:1 Стивенэйдж - Флит Таун 0:0 Линкольн Сити - Стивенэйдж 0:0 Стивенэйдж - Кембридж Юнайтед 1:0 Стивенэйдж - Уиком 1:0

Результаты матчей

Норвич
Стивенэйдж

Точный счет

4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Норвич
Стивенэйдж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Г О О О О Л - Сайнс Борха бьет в цель!
    • 46'
      Гуд Чарли уходит с поля. Суини Дэн III выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Аппере Луис бьет в цель!
    • 46'
      Харви Уайт сделал результативную передачу.
    • 35'
      Стэйси Джек сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Эрнандес Онел бьет в цель!
    • 28'
      Харви Уайт сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Гуд Чарли бьет в цель!
    • 26'
      Эрнандес Онел сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Камара Абу бьет в цель!
    • 25'
      Лонг Джордж получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Харви Уайт получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Норвич 4:3 Стивенэйдж онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный