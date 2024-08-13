Тур: 1. Стадион: Highbury Stadium, Fleetwood. Зрители: 2611
2:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолФал Мо
1:1
12' ГолГрейдон Райан
2:1
33' ГолRonan Coughlan
54' Желтая карточкаФработта Джанлука
72' Желтая карточкаМейор Дэнни
79' Желтая карточкаБрум Райан
85' Желтая карточкаDeago Nelson
90'+9
Ход матча
8'
0:1
12'
1:1
33'
2:1
72'
79'
85'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
25 Владение мячом, % 75
Прогноз на матч от Liveresult
13
Линч
Джей
11
Брум
Райан
10
Мейор
Дэнни
39
Холл
Рис
15
Тейлор
Калеб
44
Коул
Деванте
28
Херд
Фентон
19
Доббин
Льюис
32
Фал
Мо
- Основной состав
-
13 Линч ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Брум РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейор ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Хелм МаркПолузащитник
-
22 Долан КаллумПолузащитник
-
14 Лонерган ТомНападающий
- Нападающий
-
-
32 _Kayden H.
-
33 Pele Smith
-
Главный тренер: Чарли Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Холл РисЗащитник
-
15 Тейлор КалебЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Коул ДевантеПолузащитник
-
28 Херд ФентонПолузащитник
-
19 Доббин ЛьюисПолузащитник
-
32 Фал МоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Кэнн ТедВратарь
- Полузащитник
-
-
40 Deago Nelson
-
33 Cole Deeming
-
29 Reyes Cleary
-
43 Eseosa Sule
-
-
-
Главный тренер: Корберан Карлос
Бомбардиры внутри турнира
Флит Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronan Coughlan
|1
|1
|Грейдон Райан
|1
|1
|Мейор Дэнни
|0
|0
|Вёрчью Мэттью
|0
|0
Вест Бромвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фал Мо
|1
|1
|Коул Деванте
|0
|0
Карточки
Флит Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейор Дэнни
|1
|0
|Брум Райан
|1
|0
Вест Бромвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фработта Джанлука
|1
|0
|Deago Nelson
|1
|0
Результаты матчей
Флит Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вест Бромвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Флит Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вест Бромвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флит Таун
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Флит Таун - Гримсби 1:0 Рексхэм - Флит Таун 1:0 Флит Таун - Хартс 3:0 Флит Таун - Олдершот Таун 1:5
Сент-Миррен - Флит Таун 2:2 Флит Таун - Бёртон 3:0 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Питерборо Юнайтед - Флит Таун 4:1 Флит Таун - Нортгемптон 2:0 Блэкпул - Флит Таун 1:0 Оксфорд Юнайтед - Флит Таун 4:0 Флит Таун - Челтенем 1:2 Флит Таун - Чарльтон 1:1 Флит Таун - Бристоль Роверс 0:0 Стивенэйдж - Флит Таун 0:0 Флит Таун - Уиган 4:2 Порт Вейл - Флит Таун 2:2 Эксетер Сити - Флит Таун 1:1 Флит Таун - Барнсли 1:2 Флит Таун - Рединг 1:1
Вест Бромвич
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
КПР - Вест Бромвич 1:3 Бирмингем - Вест Бромвич 4:1 Кембридж Юнайтед - Вест Бромвич 1:0 Вест Бромвич - Мальорка 0:1
Вест Бромвич - Блэкпул 1:2 Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед 2:1 Вест Бромвич - Болтон 1:2 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Вест Бромвич - Престон Норт Энд 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Вест Бромвич - Сандерленд 0:1 Вест Бромвич - Ротерхэм 2:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Вест Бромвич - Уотфорд 2:2 Миллуолл - Вест Бромвич 1:1 Вест Бромвич - Бристоль Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:4 КПР - Вест Бромвич 2:2
Результаты матчей
Флит Таун
Вест Бромвич
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Флит Таун
Вест Бромвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1