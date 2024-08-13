Тур: 1. Стадион: ДжобСерве. Зрители: 3123
0'
1:0
3' ГолХупер Том
28' Желтая карточкаAbraham Kanu
45' Желтая карточкаСэвидж Чарли
2:0
55' ПенальтиПэйн Джек
2:1
65' ГолСэвидж Чарли
2:2
73' ГолВинг Льюис
90' Желтая карточкаИхионвен Брэдли
90' Желтая карточкаКеллехер Фиакр
4 3
2:3
3:3
4:3
4:4
5:4
5:5
6:5
Ход матча
28'
45'
46'
55'
2:0
65'
2:1
73'
2:2
78'
90'
90'
121'
2:3
121'
3:3
121'
121'
4:3
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:5
121'
121'
6:5
Пен
4:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
19
Хант
Роб
18
Эгбо
Мандела
14
Хупер
Том
10
Пэйн
Джек
32
Abraham
Kanu
29
Винг
Льюис
30
Andre
Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хант РобЗащитник
- Защитник
-
18 Эгбо МанделаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хупер ТомПолузащитник
-
10 Пэйн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Tom SmithВратарь
-
16 Рид АртурПолузащитник
-
20 Бендле АлфиеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Oscar Thorn
-
-
42 Milton Oni
-
Главный тренер: Коули Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Abraham KanuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Винг ЛьюисПолузащитник
-
30 Andre GarciaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Мбенге АмадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Тума БэзилНападающий
-
39 Ashqar Ahmed
-
Главный тренер: Селлес Рубен
История личных встреч
Колчестер
Рединг
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Рединг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винг Льюис
|1
|1
|Сэвидж Чарли
|1
|1
Карточки
Колчестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Келлехер Фиакр
|1
|0
|Ихионвен Брэдли
|1
|0
Рединг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэвидж Чарли
|1
|0
|Abraham Kanu
|1
|0
Результаты матчей
Колчестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рединг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Колчестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рединг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колчестер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уимблдон - Колчестер 4:2 Колчестер - Кембридж Юнайтед 6:0 Миллуолл - Колчестер 0:1 Питерборо Юнайтед - Колчестер 2:1
Уиком - Колчестер 2:2 Молдон-энд-Типтри - Колчестер 0:2 Колчестер - Крю Александра 1:1 Колчестер - Донкастер 1:4 Ноттс Каунти - Колчестер 1:0 Колчестер - Гримсби 2:0 Кроули Таун - Колчестер 2:3 Колчестер - Стокпорт 1:2 Колчестер - Рексхэм 1:2 Транмир - Колчестер 1:1 Колчестер - Ньюпорт 2:1 Мансфилд Таун - Колчестер 1:1 Колчестер - Уолсолл 1:1 Барроу - Колчестер 2:0 Солфорд Сити - Колчестер 1:1 Саттон - Колчестер 1:1
Рединг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бирмингем - Рединг 1:1 Рединг - Халл Сити 2:0 Кардифф Сити - Рединг 2:1 Рединг - КПР 1:0
Уокинг - Рединг 0:2 Рединг - Миллуолл 1:2 Уотфорд - Рединг 0:2 Рединг - Блэкпул 3:2 Бёртон - Рединг 3:2 Барнсли - Рединг 2:2 Бристоль Роверс - Рединг 0:2 Рединг - Линкольн Сити 1:1 Болтон - Рединг 5:2 Рединг - Нортгемптон 1:0 Рединг - Кембридж Юнайтед 4:0 Дерби - Рединг 2:1 Рединг - Уиком 1:2 Карлайл - Рединг 1:3 Рединг - Шрусбери Таун 2:3 Рединг - Порт Вейл 2:0
Результаты матчей
Колчестер
Рединг
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Колчестер
Рединг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1