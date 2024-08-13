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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 3123
Колчестер
2:2
Итог после пенальти
4
3
Рединг
0'
1:0
3' Гол
Хупер Том
28' Желтая карточка
Abraham Kanu
45' Желтая карточка
Сэвидж Чарли
2:0
55' Пенальти
Пэйн Джек
2:1
65' Гол
Сэвидж Чарли
2:2
73' Гол
Винг Льюис
90' Желтая карточка
Ихионвен Брэдли
90' Желтая карточка
Келлехер Фиакр
4 3
2:3
Уэрем Джейден
Ихионвен Брэдли
3:3
3:3
Эхибатиоман Келвин
Рид Артур
4:3
4:4
Биндон Тайлер
Milton Oni
5:4
5:5
Винг Льюис
Гордон Джон-Каймани
6:5
6:5
Мбенге Амаду

Ход матча

3'
Хупер Том
(Пэйн Джек)
1:0
28'
 
Abraham Kanu
34'
 
Биндон Тайлер
Abraham Kanu
45'
 
Сэвидж Чарли
46'
Рид Артур
Бишоп Тэдди
 
46'
Ихионвен Брэдли
Товиде Самсон
 
46'
 
Эхибатиоман Келвин
Adrian Akande
46'
 
Камара Мамади
Emmanuel Osho
55'
Пэйн Джек
2:0
62'
Гордон Джон-Каймани
Хупер Том
 
62'
Frankie Terry
Иэндоло Эллис
 
65'
2:1
Сэвидж Чарли
72'
 
Эллиотт Бен
Ниббс Харви
73'
2:2
Винг Льюис
75'
 
Мбенге Амаду
Абрефа Келвин
78'
Milton Oni
Пэйн Джек
 
90'
Ихионвен Брэдли
 
90'
Келлехер Фиакр
 
121'
2:3
Уэрем Джейден
121'
Ихионвен Брэдли
3:3
121'
3:3
Эхибатиоман Келвин
121'
Рид Артур
4:3
121'
4:4
Биндон Тайлер
121'
Milton Oni
5:4
121'
5:5
Винг Льюис
121'
Гордон Джон-Каймани
6:5
121'
6:5
Мбенге Амаду
Пен
4:3

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Мейси
Мэтт
19
Хант
Роб
4
Келлехер
Фиакр
18
Эгбо
Мандела
3
Иэндоло
Эллис
30
Вудъярд
Алекс
8
Бишоп
Тэдди
14
Хупер
Том
10
Пэйн
Джек
21
Owura
Edwards
9
Товиде
Самсон
31
Бойс-Кларк
Конайя
2
Абрефа
Келвин
6
Дин
Харли
32
Abraham
Kanu
11
Emmanuel
Osho
8
Сэвидж
Чарли
29
Винг
Льюис
30
Andre
Garcia
7
Ниббс
Харви
37
Adrian
Akande
19
Уэрем
Джейден
Колчестер
4-2-3-1
Рединг
4-2-3-1

История личных встреч

Колчестер
Рединг

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
2:0
КЛ
3:1
КЛА
0:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Колчестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэйн Джек 1 (1) 1
Хупер Том 1 1
Рединг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винг Льюис 1 1
Сэвидж Чарли 1 1

Карточки

Колчестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Келлехер Фиакр 1 0
Ихионвен Брэдли 1 0
Рединг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэвидж Чарли 1 0
Abraham Kanu 1 0

Результаты матчей

Колчестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рединг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Колчестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рединг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колчестер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уимблдон - Колчестер 4:2 Колчестер - Кембридж Юнайтед 6:0 Миллуолл - Колчестер 0:1 Питерборо Юнайтед - Колчестер 2:1
Уиком - Колчестер 2:2 Молдон-энд-Типтри - Колчестер 0:2 Колчестер - Крю Александра 1:1 Колчестер - Донкастер 1:4 Ноттс Каунти - Колчестер 1:0 Колчестер - Гримсби 2:0 Кроули Таун - Колчестер 2:3 Колчестер - Стокпорт 1:2 Колчестер - Рексхэм 1:2 Транмир - Колчестер 1:1 Колчестер - Ньюпорт 2:1 Мансфилд Таун - Колчестер 1:1 Колчестер - Уолсолл 1:1 Барроу - Колчестер 2:0 Солфорд Сити - Колчестер 1:1 Саттон - Колчестер 1:1
Рединг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бирмингем - Рединг 1:1 Рединг - Халл Сити 2:0 Кардифф Сити - Рединг 2:1 Рединг - КПР 1:0
Уокинг - Рединг 0:2 Рединг - Миллуолл 1:2 Уотфорд - Рединг 0:2 Рединг - Блэкпул 3:2 Бёртон - Рединг 3:2 Барнсли - Рединг 2:2 Бристоль Роверс - Рединг 0:2 Рединг - Линкольн Сити 1:1 Болтон - Рединг 5:2 Рединг - Нортгемптон 1:0 Рединг - Кембридж Юнайтед 4:0 Дерби - Рединг 2:1 Рединг - Уиком 1:2 Карлайл - Рединг 1:3 Рединг - Шрусбери Таун 2:3 Рединг - Порт Вейл 2:0

Результаты матчей

Колчестер
Рединг

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Колчестер
Рединг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Сэвидж Чарли получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Abraham Kanu уходит с поля. Биндон Тайлер выходит вместо него
    • 28'
      Abraham Kanu получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Пэйн Джек сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Хупер Том бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JobServe Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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