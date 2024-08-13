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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 2288
Транмир
3:0
Конец матча
Аккрингтон
0'
1:0
3' Гол
Сондерс Харви
29' Желтая карточка
Келли Майкл II
44' Желтая карточка
Уолли Шон
2:0
45' Гол
Уильямс Джош
2:0
68' Не забитый пенальти
Уокер Брэд
69' Желтая карточка
О'Брайан Коннор
3:0
71' Гол
Патрик Омари
72' Желтая карточка
Квирк Себастьян
88' Желтая карточка
Вудс Бен
90' Желтая карточка
Вуд Коннор
90'+4

Ход матча

3'
Сондерс Харви
(Патрик Омари)
1:0
22'
 
Tyler Walton
Костелло Дара
29'
 
Келли Майкл II
44'
 
Уолли Шон
45'
Уильямс Джош
2:0
46'
 
Хантер Эшли
Kelsey Mooney
46'
 
Вудс Джош
Хендерсон Алекс
61'
Дженнингс Коннор
Деннис Кристиан
 
61'
Дэвисон Джош
Сондерс Харви
 
68'
Уокер Брэд
2:0
69'
 
О'Брайан Коннор
71'
Патрик Омари
(Соломон Сол)
3:0
72'
 
Квирк Себастьян
77'
Мерри Крис
Патрик Омари
 
81'
 
Вудс Бен
Койл Лиам
85'
 
Jimmy Knowles
Уолли Шон
85'
Норрис Люк
Хендри Реган
 
86'
О'Коннор Ли
Уильямс Джош
 
88'
 
Вудс Бен
90'
Вуд Коннор
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
13
Мёрфи
Джо
2
Норман
Кэмерон
4
Уокер
Брэд
3
Брэдшоу
Зак
23
Вуд
Коннор
19
Сондерс
Харви
24
Уильямс
Джош
8
Хендри
Реган
30
Патрик
Омари
14
Деннис
Кристиан
21
Соломон
Сол
1
Келли
Майкл
II
38
О'Брайан
Коннор
5
Роусон
Фарренд
4
Zach
Awe
12
Квирк
Себастьян
6
Койл
Лиам
7
Уолли
Шон
10
Хендерсон
Алекс
22
Мартин
Дан
17
Костелло
Дара
9
Kelsey
Mooney
Транмир
4-4-2
Аккрингтон
4-1-4-1

История личных встреч

Транмир
Аккрингтон

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

15 матчей

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ВЛ
4:1
ВЛ
2:0
КЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ВЛ
3:0
ВЛ
3:2
К
0:1
ТМС
1:1
ТФЛ
0:1
ТФЛ
1:1
К
1:0
К
0:0
ТФЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.38
0.43

Среднее время на гол

65
210

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.47
0.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

61
103

Бомбардиры внутри турнира

Транмир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик Омари 1 1
Уильямс Джош 1 1
Сондерс Харви 1 1
Соломон Сол 0 0
Аккрингтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Транмир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Коннор 1 0
Аккрингтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолли Шон 1 0
Келли Майкл II 1 0
Квирк Себастьян 1 0
Вудс Бен 1 0
О'Брайан Коннор 1 0

Результаты матчей

Транмир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аккрингтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Транмир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аккрингтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Транмир
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Транмир - Ноттс Каунти 0:0 Транмир - Уиган 2:1 Транмир - Блэкпул 3:1 Филд - Транмир 3:3
Блэкберн - Транмир 5:3 Аккрингтон - Транмир 4:1 Транмир - Уимблдон 3:2 Ньюпорт - Транмир 1:2 Транмир - Уолсолл 1:3 Транмир - Колчестер 1:1 Брэдфорд Сити - Транмир 2:0 Транмир - Кроули Таун 1:3 Рексхэм - Транмир 0:1 Транмир - Мансфилд Таун 2:1 Джиллингем - Транмир 1:1 Транмир - Саттон 1:0 Суиндон Таун - Транмир 3:1 Форест Грин - Транмир 1:0 Транмир - Стокпорт 4:0 Транмир - Моркам 2:3
Аккрингтон
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Донкастер - Аккрингтон 4:1 Ланкастер - Аккрингтон 2:1 Бакстон - Аккрингтон 3:0 Блэкпул - Аккрингтон 1:3
Клитеро - Аккрингтон 3:1 Аккрингтон - Барнсли 0:3 Аккрингтон - Уиган 1:4 Аккрингтон - Блэкберн 1:2 Аккрингтон - Транмир 4:1 Стокпорт - Аккрингтон 4:2 Мансфилд Таун - Аккрингтон 2:1 Донкастер - Аккрингтон 4:0 Ньюпорт - Аккрингтон 1:3 Аккрингтон - Крю Александра 0:0 Аккрингтон - Моркам 1:2 Саттон - Аккрингтон 3:1 Аккрингтон - Ноттс Каунти 2:2 Суиндон Таун - Аккрингтон 1:2 Аккрингтон - Брэдфорд Сити 0:3 Рексхэм - Аккрингтон 4:0

Результаты матчей

Транмир
Аккрингтон

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Транмир
Аккрингтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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