Тур: 1. Стадион: Прентон Парк. Зрители: 2288
3:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолСондерс Харви
29' Желтая карточкаКелли Майкл II
44' Желтая карточкаУолли Шон
2:0
45' ГолУильямс Джош
2:0
68' Не забитый пенальтиУокер Брэд
69' Желтая карточкаО'Брайан Коннор
3:0
71' ГолПатрик Омари
72' Желтая карточкаКвирк Себастьян
88' Желтая карточкаВудс Бен
90' Желтая карточкаВуд Коннор
90'+4
Ход матча
3'
1:0
29'
44'
45'
2:0
68'
2:0
69'
71'
3:0
72'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
13
Мёрфи
Джо
23
Вуд
Коннор
24
Уильямс
Джош
30
Патрик
Омари
21
Соломон
Сол
4
Zach
Awe
22
Мартин
Дан
- Основной состав
-
13 Мёрфи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Вуд КоннорЗащитник
- Полузащитник
-
24 Уильямс ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Патрик ОмариПолузащитник
- Нападающий
-
21 Соломон СолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 О'Коннор ЛиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Дэвисон Джош
-
16 Мерри Крис
-
Главный тренер: Адкинс Найджел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Zach AweЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мартин ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
8 Вудс БенПолузащитник
-
23 Tyler WaltonПолузащитник
- Нападающий
-
39 Вудс ДжошНападающий
-
45 Хантер ЭшлиНападающий
-
-
-
25 Josh Smith
-
Главный тренер: Дулан Джон
История личных встреч
Транмир
Аккрингтон
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
15 матчей
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.38
0.43
Среднее время на гол
65
210
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.47
0.87
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
61
103
Бомбардиры внутри турнира
Транмир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик Омари
|1
|1
|Уильямс Джош
|1
|1
|Сондерс Харви
|1
|1
|Соломон Сол
|0
|0
Аккрингтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Транмир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд Коннор
|1
|0
Аккрингтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолли Шон
|1
|0
|Келли Майкл II
|1
|0
|Квирк Себастьян
|1
|0
|Вудс Бен
|1
|0
|О'Брайан Коннор
|1
|0
Результаты матчей
Транмир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аккрингтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Транмир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аккрингтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Транмир
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Транмир - Ноттс Каунти 0:0 Транмир - Уиган 2:1 Транмир - Блэкпул 3:1 Филд - Транмир 3:3
Блэкберн - Транмир 5:3 Аккрингтон - Транмир 4:1 Транмир - Уимблдон 3:2 Ньюпорт - Транмир 1:2 Транмир - Уолсолл 1:3 Транмир - Колчестер 1:1 Брэдфорд Сити - Транмир 2:0 Транмир - Кроули Таун 1:3 Рексхэм - Транмир 0:1 Транмир - Мансфилд Таун 2:1 Джиллингем - Транмир 1:1 Транмир - Саттон 1:0 Суиндон Таун - Транмир 3:1 Форест Грин - Транмир 1:0 Транмир - Стокпорт 4:0 Транмир - Моркам 2:3
Аккрингтон
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Донкастер - Аккрингтон 4:1 Ланкастер - Аккрингтон 2:1 Бакстон - Аккрингтон 3:0 Блэкпул - Аккрингтон 1:3
Клитеро - Аккрингтон 3:1 Аккрингтон - Барнсли 0:3 Аккрингтон - Уиган 1:4 Аккрингтон - Блэкберн 1:2 Аккрингтон - Транмир 4:1 Стокпорт - Аккрингтон 4:2 Мансфилд Таун - Аккрингтон 2:1 Донкастер - Аккрингтон 4:0 Ньюпорт - Аккрингтон 1:3 Аккрингтон - Крю Александра 0:0 Аккрингтон - Моркам 1:2 Саттон - Аккрингтон 3:1 Аккрингтон - Ноттс Каунти 2:2 Суиндон Таун - Аккрингтон 1:2 Аккрингтон - Брэдфорд Сити 0:3 Рексхэм - Аккрингтон 4:0
Результаты матчей
Транмир
Аккрингтон
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Транмир
Аккрингтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1