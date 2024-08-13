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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 3082
Гримсби
1:1
Итог после пенальти
9
8
Брэдфорд Сити

Ход матча

32'
0:0
Смоллвуд Ричард
36'
Уилсон Донован
(Грин Киран)
1:0
45'
 
Кук Энди
Оливер Вадэйн
66'
 
Пойнтон Бобби
Ричардс Льюис
66'
 
Jake Young
Кавана Калум
66'
 
Сарчевич Антони
Уолкер Джейми
72'
Cameron Gardner
Уилсон Донован
 
75'
Грин Киран
 
76'
1:1
Кук Энди
(Одуор Кларк)
77'
Айнли Каллум
Баррингтон Лука
 
84'
 
Болдуин Эйден
87'
Кэсс Льюис
Уоррен Тайрелл
 
121'
1:2
Смоллвуд Ричард
121'
Грин Киран
1:2
121'
1:2
Халлидэй Брэд
121'
Дэвис Джордан
2:2
121'
2:3
Одуор Кларк
121'
Вернам Чарльз
3:3
121'
3:4
Сарчевич Антони
121'
Кэсс Льюис
4:4
121'
4:5
Кук Энди
121'
Cameron Gardner
5:5
122'
5:6
Jake Young
122'
Айнли Каллум
6:6
122'
6:7
Болдуин Эйден
122'
Иствуд Джейк
7:7
122'
7:8
Jack Shepherd
122'
МакДжанетт Кэмерон
8:8
122'
8:9
Пойнтон Бобби
122'
Хоури Эван
9:9
122'
9:9
Берн Нил
122'
Макикран Джордж
10:9
Пен
9:8

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
12
Иствуд
Джейк
21
Уоррен
Тайрелл
5
Роджерс
Харви
17
МакДжанетт
Кэмерон
30
Хоури
Эван
20
Макикран
Джордж
7
Дэвис
Джордан
14
Баррингтон
Лука
4
Грин
Киран
10
Вернам
Чарльз
25
Уилсон
Донован
1
Уокер
Сэм
15
Болдуин
Эйден
5
Берн
Нил
24
Jack
Shepherd
2
Халлидэй
Брэд
7
Уолкер
Джейми
6
Смоллвуд
Ричард
12
Одуор
Кларк
3
Ричардс
Льюис
8
Кавана
Калум
19
Оливер
Вадэйн
Гримсби
4-2-3-1
Брэдфорд Сити
3-5-1-1

История личных встреч

Гримсби
Брэдфорд Сити

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
150%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед

История матчей

ВЛ
1:1
ТФЛС
1:2
ВЛ
1:1
ВЛ
3:2
ВЛ
0:0
ВЛ
1:0
ВЛ
1:2
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
ТМС
0:2
ВЛ
0:0
ВЛ
0:3
ВЛ
2:0
ВЛ
1:3
ВЛ
2:1
ВЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.71

Среднее время на гол

135
126

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.67

Среднее время на гол

63
54

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Гримсби
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Донован 1 1
Грин Киран 0 0
Брэдфорд Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кук Энди 1 1
Одуор Кларк 0 0

Карточки

Гримсби
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Киран 1 0
Брэдфорд Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болдуин Эйден 1 0

Результаты матчей

Гримсби
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брэдфорд Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Гримсби
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брэдфорд Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гримсби
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Флит Таун - Гримсби 1:0 Гримсби - Мансфилд Таун 0:1 Гримсби - Ротерхэм 2:2 Саут-Шилдс - Гримсби 4:3
Йорк Сити - Гримсби 2:1 Бостон Юнайтед - Гримсби 0:2 Клиторпс Таун - Гримсби 0:2 Гримсби Боро - Гримсби 0:2 Кроули Таун - Гримсби 2:0 Гримсби - Суиндон Таун 2:0 Колчестер - Гримсби 2:0 Крю Александра - Гримсби 0:3 Харрогейт - Гримсби 1:0 Гримсби - Ньюпорт 1:0 Гримсби - Брэдфорд Сити 1:1 Барроу - Гримсби 3:1 Гримсби - Рексхэм 1:3 Джиллингем - Гримсби 1:1 Гримсби - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Саттон - Гримсби 1:1
Брэдфорд Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Милтон-Кейнс Донс - Брэдфорд Сити 1:2 Олтринхэм - Брэдфорд Сити 0:0 Брэдфорд Сити - Сандерленд 2:1 Рид - Брэдфорд Сити 1:2
Гайзли - Брэдфорд Сити 2:1 Чорли - Брэдфорд Сити 2:0 Брэдфорд Сити - Ньюпорт 4:1 Барроу - Брэдфорд Сити 1:2 Уолсолл - Брэдфорд Сити 2:3 Солфорд Сити - Брэдфорд Сити 1:2 Брэдфорд Сити - Джиллингем 1:0 Гримсби - Брэдфорд Сити 1:1 Брэдфорд Сити - Транмир 2:0 Харрогейт - Брэдфорд Сити 3:0 Брэдфорд Сити - Ноттс Каунти 0:3 Брэдфорд Сити - Мансфилд Таун 1:5 Брэдфорд Сити - Форест Грин 0:2 Аккрингтон - Брэдфорд Сити 0:3 Брэдфорд Сити - Донкастер 1:1 Брэдфорд Сити - Уиком 0:1

Результаты матчей

Гримсби
Брэдфорд Сити

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гримсби
Брэдфорд Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 121'
      Г О О О О Л - Одуор Кларк реализовал пенальти!
    • 121'
      Г О О О О Л - Дэвис Джордан реализовал пенальти!
    • 121'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Халлидэй Брэд не забивает в серии пенальти
    • 121'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Грин Киран не забивает в серии пенальти
    • 121'
      Г О О О О Л - Смоллвуд Ричард реализовал пенальти!
    • 121'
      Матч закончился после серии пенальти
    • 91'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • До матча
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