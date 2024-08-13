Тур: 1. Стадион: Блунделл Парк. Зрители: 3082
1:1
Итог после пенальти
9
8
0'
0:0
32' Не забитый пенальтиСмоллвуд Ричард
1:0
36' ГолУилсон Донован
75' Желтая карточкаГрин Киран
1:1
76' ГолКук Энди
84' Желтая карточкаБолдуин Эйден
9 8
1:2
1:2
1:2
2:2
2:3
3:3
3:4
4:4
4:5
5:5
5:6
6:6
6:7
7:7
7:8
8:9
9:9
9:9
10:9
Ход матча
32'
0:0
36'
1:0
75'
76'
1:1
84'
121'
1:2
121'
1:2
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
5:5
122'
5:6
122'
6:6
122'
6:7
122'
7:7
122'
7:8
122'
122'
8:9
122'
9:9
122'
9:9
122'
10:9
Пен
9:8
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 10
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
12
Иствуд
Джейк
30
Хоури
Эван
5
Берн
Нил
12
Одуор
Кларк
- Основной состав
-
12 Иствуд ДжейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хоури ЭванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Айнли КаллумПолузащитник
-
-
44 Harvey Cribb
-
-
23 Henry Brown
-
-
Главный тренер: Артелл Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Берн НилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Одуор КларкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дойл КолинВратарь
- Защитник
-
18 Келли КиаранЗащитник
- Полузащитник
-
17 Райт ТайрекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Кук ЭндиНападающий
-
20 Jake Young
-
Главный тренер: Александер Грэм
История личных встреч
Гримсби
Брэдфорд Сити
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
150%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
6.3%
50%
43.7%
1 победа 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.71
Среднее время на гол
135
126
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.67
Среднее время на гол
63
54
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Гримсби
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Донован
|1
|1
|Грин Киран
|0
|0
Брэдфорд Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кук Энди
|1
|1
|Одуор Кларк
|0
|0
Карточки
Гримсби
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Киран
|1
|0
Брэдфорд Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болдуин Эйден
|1
|0
Результаты матчей
Гримсби
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брэдфорд Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Гримсби
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брэдфорд Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гримсби
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Флит Таун - Гримсби 1:0 Гримсби - Мансфилд Таун 0:1 Гримсби - Ротерхэм 2:2 Саут-Шилдс - Гримсби 4:3
Йорк Сити - Гримсби 2:1 Бостон Юнайтед - Гримсби 0:2 Клиторпс Таун - Гримсби 0:2 Гримсби Боро - Гримсби 0:2 Кроули Таун - Гримсби 2:0 Гримсби - Суиндон Таун 2:0 Колчестер - Гримсби 2:0 Крю Александра - Гримсби 0:3 Харрогейт - Гримсби 1:0 Гримсби - Ньюпорт 1:0 Гримсби - Брэдфорд Сити 1:1 Барроу - Гримсби 3:1 Гримсби - Рексхэм 1:3 Джиллингем - Гримсби 1:1 Гримсби - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Саттон - Гримсби 1:1
Брэдфорд Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Милтон-Кейнс Донс - Брэдфорд Сити 1:2 Олтринхэм - Брэдфорд Сити 0:0 Брэдфорд Сити - Сандерленд 2:1 Рид - Брэдфорд Сити 1:2
Гайзли - Брэдфорд Сити 2:1 Чорли - Брэдфорд Сити 2:0 Брэдфорд Сити - Ньюпорт 4:1 Барроу - Брэдфорд Сити 1:2 Уолсолл - Брэдфорд Сити 2:3 Солфорд Сити - Брэдфорд Сити 1:2 Брэдфорд Сити - Джиллингем 1:0 Гримсби - Брэдфорд Сити 1:1 Брэдфорд Сити - Транмир 2:0 Харрогейт - Брэдфорд Сити 3:0 Брэдфорд Сити - Ноттс Каунти 0:3 Брэдфорд Сити - Мансфилд Таун 1:5 Брэдфорд Сити - Форест Грин 0:2 Аккрингтон - Брэдфорд Сити 0:3 Брэдфорд Сити - Донкастер 1:1 Брэдфорд Сити - Уиком 0:1
Результаты матчей
Гримсби
Брэдфорд Сити
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гримсби
Брэдфорд Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1