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Тур: 1. Стадион: .
Лейтон Ориент
1:0
Первый тайм: 10'
Ньюпорт
0'
1:0
1' Гол
Агьей Даниэл

Ход матча

1'
Агьей Даниэл
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Лейтон Ориент
Ничья
Ньюпорт
1.45
9.30
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7.04
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Все Коэффициенты
1
Хемминг
Закари
2
Джеймс
Томас
28
Клэр
Шон
6
Купер
Брэндон
3
Суини
Джейден
16
Уоррингтон
Льюис
29
Обиеро
Зак
20
Перкинс
Сонни
7
Агьей
Даниэл
27
Джайесими
Диалланг
22
Гелбрейт
Итан
13
Карни
Якоб
19
Маклафлин
Шейн
4
Бэйкер
Мэттью
23
Джеймсон
Кайл
3
Дрисколл-Гленнон
Энтони
6
Ciaran
Brennan
14
Kai
Whitmore
22
Вуд-Гордон
Натан
24
Уилдиг
Аарон
18
Рай
Кибан
31
Джефкотт
Люк
Лейтон Ориент
4-2-3-1
Ньюпорт
4-2-3-1

История личных встреч

Лейтон Ориент
Ньюпорт

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ВЛ
0:0
ВЛ
1:2
ВЛ
0:1
ВЛ
2:2
ВЛ
0:1
ВЛ
2:1
К
1:2
ВЛ
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
0:4
ВЛ
0:1
ВЛ
1:0
ВЛ
2:3

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1.83

Среднее время на гол

90
49

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.14

Среднее время на гол

108
78

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.92
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

97
61

Результаты последних матчей

Лейтон Ориент
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лейтон Ориент - Болтон 1:2 Дагенем энд Редбридж - Лейтон Ориент 0:1 Тоттенхэм (до 21 года) - Лейтон Ориент 1:2 Торремолинос - Лейтон Ориент 0:0
Ст. Албанс - Лейтон Ориент 1:5 Уэллинг - Лейтон Ориент 1:1 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хорнчёрч - Лейтон Ориент 0:7 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 1:3 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Лейтон Ориент - Эксетер Сити 2:2 Лейтон Ориент - Челтенем 3:1 Лейтон Ориент - Питерборо Юнайтед 1:2 Линкольн Сити - Лейтон Ориент 1:0 Стивенэйдж - Лейтон Ориент 0:1 Лейтон Ориент - Порт Вейл 0:0 Уиган - Лейтон Ориент 1:0 Лейтон Ориент - Бристоль Роверс 0:1 Лейтон Ориент - Блэкпул 1:0
Ньюпорт
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Челтенем - Ньюпорт 3:2 Херефорд - Ньюпорт 0:0 Киддерминстер Харриерс - Ньюпорт 2:0 Бристоль Сити - Ньюпорт 2:0
Барри - Ньюпорт 2:1 Понтипридд - Ньюпорт 0:2 Анди - Ньюпорт 1:4 Брэдфорд Сити - Ньюпорт 4:1 Ньюпорт - Солфорд Сити 0:1 Ньюпорт - Транмир 1:2 Ньюпорт - Аккрингтон 1:3 Гримсби - Ньюпорт 1:0 Ньюпорт - Кроули Таун 0:4 Колчестер - Ньюпорт 2:1 Барроу - Ньюпорт 1:0 Уимблдон - Ньюпорт 0:2 Ньюпорт - Моркам 5:3 Стокпорт - Ньюпорт 1:0 Ньюпорт - Мансфилд Таун 0:1 Харрогейт - Ньюпорт 1:4

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 1'
    Г О О О О Л - Агьей Даниэл бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaughan Group Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Лейтон Ориент.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.45. Новички получат приятный бонус!
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Лейтон Ориент
Ничья
Ньюпорт
1.45
9.30
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7.04
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Где смотреть матч Лейтон Ориент 1:0 Ньюпорт онлайн

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