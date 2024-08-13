Тур: 1. Стадион: Gaughan Group Stadium. Зрители: 2141
4:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолАгьей Даниэл
2:0
45' ГолДжайесими Диалланг
3:0
51' ГолКупер Брэндон
54' Желтая карточкаДжеймсон Кайл
60' Желтая карточкаЛьюис Уоррингтон
3:1
61' ГолКларк Джэймс
4:1
74' ГолКелман Чарли
90'+7
Ход матча
1'
1:0
45'
2:0
51'
3:0
54'
60'
61'
74'
4:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
28
Клэр
Шон
29
Обиеро
Зак
13
Карни
Якоб
14
Kai
Whitmore
24
Уилдиг
Аарон
18
Рай
Кибан
31
Джефкотт
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Клэр ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Обиеро ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хоус СэмюэлВратарь
-
19 Беклес ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Келман ЧарлиПолузащитник
-
-
-
31 Makai Welch
-
Главный тренер: Уэлленс Ричи
- Основной состав
-
13 Карни ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Kai WhitmoreПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Уилдиг АаронПолузащитник
-
18 Рай КибанПолузащитник
-
31 Джефкотт ЛюкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Josh Seberry
-
12 Joe Thomas
-
Главный тренер: Nelson Jardim
История личных встреч
Лейтон Ориент
Ньюпорт
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1
1.83
Среднее время на гол
90
49
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.14
Среднее время на гол
108
78
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
0.92
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
97
61
Бомбардиры внутри турнира
Лейтон Ориент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьей Даниэл
|1
|1
|Джайесими Диалланг
|1
|1
|Келман Чарли
|1
|1
|Купер Брэндон
|1
|1
|Клэр Шон
|0
|0
|Суини Джейден
|0
|0
|О'Нилл Оливер
|0
|0
|Перкинс Сонни
|0
|0
Ньюпорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кларк Джэймс
|1
|1
|Дрисколл-Гленнон Энтони
|0
|0
Карточки
Лейтон Ориент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уоррингтон Льюис
|1
|0
Ньюпорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймсон Кайл
|1
|0
Результаты матчей
Лейтон Ориент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюпорт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Лейтон Ориент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюпорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лейтон Ориент
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лейтон Ориент - Болтон 1:2 Дагенем энд Редбридж - Лейтон Ориент 0:1 Тоттенхэм (до 21 года) - Лейтон Ориент 1:2 Торремолинос - Лейтон Ориент 0:0
Ст. Албанс - Лейтон Ориент 1:5 Уэллинг - Лейтон Ориент 1:1 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хорнчёрч - Лейтон Ориент 0:7 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 1:3 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Лейтон Ориент - Эксетер Сити 2:2 Лейтон Ориент - Челтенем 3:1 Лейтон Ориент - Питерборо Юнайтед 1:2 Линкольн Сити - Лейтон Ориент 1:0 Стивенэйдж - Лейтон Ориент 0:1 Лейтон Ориент - Порт Вейл 0:0 Уиган - Лейтон Ориент 1:0 Лейтон Ориент - Бристоль Роверс 0:1 Лейтон Ориент - Блэкпул 1:0
Ньюпорт
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Челтенем - Ньюпорт 3:2 Херефорд - Ньюпорт 0:0 Киддерминстер Харриерс - Ньюпорт 2:0 Бристоль Сити - Ньюпорт 2:0
Барри - Ньюпорт 2:1 Понтипридд - Ньюпорт 0:2 Анди - Ньюпорт 1:4 Брэдфорд Сити - Ньюпорт 4:1 Ньюпорт - Солфорд Сити 0:1 Ньюпорт - Транмир 1:2 Ньюпорт - Аккрингтон 1:3 Гримсби - Ньюпорт 1:0 Ньюпорт - Кроули Таун 0:4 Колчестер - Ньюпорт 2:1 Барроу - Ньюпорт 1:0 Уимблдон - Ньюпорт 0:2 Ньюпорт - Моркам 5:3 Стокпорт - Ньюпорт 1:0 Ньюпорт - Мансфилд Таун 0:1 Харрогейт - Ньюпорт 1:4
Результаты матчей
Лейтон Ориент
Ньюпорт
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лейтон Ориент
Ньюпорт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1