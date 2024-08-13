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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 2141
Лейтон Ориент
4:1
Конец матча
Ньюпорт
0'
1:0
1' Гол
Агьей Даниэл
2:0
45' Гол
Джайесими Диалланг
3:0
51' Гол
Купер Брэндон
54' Желтая карточка
Джеймсон Кайл
60' Желтая карточка
Льюис Уоррингтон
3:1
61' Гол
Кларк Джэймс
4:1
74' Гол
Келман Чарли
90'+7
1
Хемминг
Закари
2
Джеймс
Томас
28
Клэр
Шон
6
Купер
Брэндон
3
Суини
Джейден
16
Уоррингтон
Льюис
29
Обиеро
Зак
20
Перкинс
Сонни
7
Агьей
Даниэл
27
Джайесими
Диалланг
22
Гелбрейт
Итан
13
Карни
Якоб
19
Маклафлин
Шейн
4
Бэйкер
Мэттью
23
Джеймсон
Кайл
3
Дрисколл-Гленнон
Энтони
6
Ciaran
Brennan
14
Kai
Whitmore
22
Вуд-Гордон
Натан
24
Уилдиг
Аарон
18
Рай
Кибан
31
Джефкотт
Люк
Лейтон Ориент
4-2-3-1
Ньюпорт
4-2-3-1

История личных встреч

Лейтон Ориент
Ньюпорт

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ВЛ
0:0
ВЛ
1:2
ВЛ
0:1
ВЛ
2:2
ВЛ
0:1
ВЛ
2:1
К
1:2
ВЛ
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
0:4
ВЛ
0:1
ВЛ
1:0
ВЛ
2:3

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1.83

Среднее время на гол

90
49

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.14

Среднее время на гол

108
78

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.92
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

97
61

Бомбардиры внутри турнира

Лейтон Ориент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьей Даниэл 1 1
Джайесими Диалланг 1 1
Келман Чарли 1 1
Купер Брэндон 1 1
Клэр Шон 0 0
Суини Джейден 0 0
О'Нилл Оливер 0 0
Перкинс Сонни 0 0
Ньюпорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кларк Джэймс 1 1
Дрисколл-Гленнон Энтони 0 0

Карточки

Лейтон Ориент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уоррингтон Льюис 1 0
Ньюпорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймсон Кайл 1 0

Результаты матчей

Лейтон Ориент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюпорт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Лейтон Ориент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюпорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лейтон Ориент
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лейтон Ориент - Болтон 1:2 Дагенем энд Редбридж - Лейтон Ориент 0:1 Тоттенхэм (до 21 года) - Лейтон Ориент 1:2 Торремолинос - Лейтон Ориент 0:0
Ст. Албанс - Лейтон Ориент 1:5 Уэллинг - Лейтон Ориент 1:1 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хорнчёрч - Лейтон Ориент 0:7 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 1:3 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Лейтон Ориент - Эксетер Сити 2:2 Лейтон Ориент - Челтенем 3:1 Лейтон Ориент - Питерборо Юнайтед 1:2 Линкольн Сити - Лейтон Ориент 1:0 Стивенэйдж - Лейтон Ориент 0:1 Лейтон Ориент - Порт Вейл 0:0 Уиган - Лейтон Ориент 1:0 Лейтон Ориент - Бристоль Роверс 0:1 Лейтон Ориент - Блэкпул 1:0
Ньюпорт
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Челтенем - Ньюпорт 3:2 Херефорд - Ньюпорт 0:0 Киддерминстер Харриерс - Ньюпорт 2:0 Бристоль Сити - Ньюпорт 2:0
Барри - Ньюпорт 2:1 Понтипридд - Ньюпорт 0:2 Анди - Ньюпорт 1:4 Брэдфорд Сити - Ньюпорт 4:1 Ньюпорт - Солфорд Сити 0:1 Ньюпорт - Транмир 1:2 Ньюпорт - Аккрингтон 1:3 Гримсби - Ньюпорт 1:0 Ньюпорт - Кроули Таун 0:4 Колчестер - Ньюпорт 2:1 Барроу - Ньюпорт 1:0 Уимблдон - Ньюпорт 0:2 Ньюпорт - Моркам 5:3 Стокпорт - Ньюпорт 1:0 Ньюпорт - Мансфилд Таун 0:1 Харрогейт - Ньюпорт 1:4

Результаты матчей

Лейтон Ориент
Ньюпорт

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лейтон Ориент
Ньюпорт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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    • 54'
      Джеймсон Кайл получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      О'Нилл Оливер сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Брэндон Купер бьет в цель!
    • 46'
      Итан Галбрейт уходит с поля. О'Нилл Оливер выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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