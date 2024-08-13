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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 3693
Оксфорд Юнайтед
2:0
Конец матча
Питерборо Юнайтед
0'
1:0
20' Гол
Гудрэм Тайлер
33' Желтая карточка
Гудрэм Тайлер
2:0
41' Гол
Филлипс Мэтт
65' Желтая карточка
Кертис Сэм
90'+5

Ход матча

20'
Гудрэм Тайлер
1:0
33'
Гудрэм Тайлер
 
41'
Филлипс Мэтт
(Сибли Луи)
2:0
46'
Эбиовей Малколм
Филлипс Мэтт
 
61'
Мур Эллиотт
Лонг Сэм
 
61'
О'Донкор Гатлин
Родригес Рубен
 
61'
Брэннагэн Кэмерон
Гудрэм Тайлер
 
65'
 
Кертис Сэм
67'
 
Мозерсилль Малик
Джонс Рики-Джейд
67'
 
Конн-Кларк Крис
Рэнделл Джоэл
68'
 
Аджибойе Дэвид
Кертис Сэм
82'
 
Кричлоу Ромони
Валлин Оскар
87'
Воулкс Уилл
Макичран Джош
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
21
Ингрэм
Мэтт
2
Лонг
Сэм
30
Киосо
Петер
34
Торнайли
Джордан
22
Ли
Грег
6
Макичран
Джош
15
Эль-Мизуни
Идрис
10
Филлипс
Мэтт
14
Сибли
Луи
19
Гудрэм
Тайлер
20
Родригес
Рубен
1
Билокапич
Николас
2
Кертис
Сэм
37
Фернандес
Эммануэль
5
Валлин
Оскар
21
Спаркес
Джек
20
Сусохо
Мамаду
4
Коллинс
Арчи
18
Хэйс
Кин
14
Рэнделл
Джоэл
10
Одо
Абрахам
17
Джонс
Рики-Джейд
Оксфорд Юнайтед
4-2-3-1
Питерборо Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ТМК
2:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
0.92

Среднее время на гол

51
98

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Оксфорд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филлипс Мэтт 1 1
Гудрэм Тайлер 1 1
Сибли Луи 0 0
Питерборо Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Оксфорд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудрэм Тайлер 1 0
Питерборо Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кертис Сэм 1 0

Результаты матчей

Оксфорд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Питерборо Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Оксфорд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Питерборо Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оксфорд Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оксфорд Юнайтед - Норвич 2:0 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Мансфилд Таун - Оксфорд Юнайтед 1:0
Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 0:1 Солихалл - Оксфорд Юнайтед 0:3 Оксфорд Сити - Оксфорд Юнайтед 0:3 Академику Визеу - Оксфорд Юнайтед 1:0 Болтон - Оксфорд Юнайтед 0:2 Питерборо Юнайтед - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 1:0 Эксетер Сити - Оксфорд Юнайтед 1:2 Оксфорд Юнайтед - Стивенэйдж 1:1 Оксфорд Юнайтед - Линкольн Сити 0:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 5:0 Бёртон - Оксфорд Юнайтед 0:4 Оксфорд Юнайтед - Флит Таун 4:0 Шрусбери Таун - Оксфорд Юнайтед 1:1 Порт Вейл - Оксфорд Юнайтед 0:2 Болтон - Оксфорд Юнайтед 5:0
Питерборо Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 0:2 Питерборо Юнайтед - Ноттс Каунти 4:3 Питерборо Юнайтед - Колчестер 2:1 Стамфорд - Питерборо Юнайтед 0:5
Бостон Юнайтед - Питерборо Юнайтед 4:6 Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед 2:1 Сполдинг Юнайтед - Питерборо Юнайтед 0:7 Уингейт энд Финчли - Питерборо Юнайтед 0:0 Питерборо Юнайтед - Уимблдон 0:1 Питерборо Юнайтед - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 1:0 Питерборо Юнайтед - Болтон 3:3 Челтенем - Питерборо Юнайтед 2:0 Бристоль Роверс - Питерборо Юнайтед 0:2 Питерборо Юнайтед - Флит Таун 4:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 5:0 Питерборо Юнайтед - Порт Вейл 3:0 Питерборо Юнайтед - Уиком 2:1 Лейтон Ориент - Питерборо Юнайтед 1:2 Питерборо Юнайтед - Карлайл 1:3

Результаты матчей

Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Луи Сибли сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Филлипс Мэтт бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Tyler Goodrham получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Г О О О О Л - Tyler Goodrham бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kassam Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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