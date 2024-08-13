Тур: 1. Стадион: Кассам. Зрители: 3693
2:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолГудрэм Тайлер
33' Желтая карточкаГудрэм Тайлер
2:0
41' ГолФиллипс Мэтт
65' Желтая карточкаКертис Сэм
90'+5
Ход матча
20'
1:0
33'
41'
2:0
61'
65'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
21
Ингрэм
Мэтт
2
Лонг
Сэм
30
Киосо
Петер
22
Ли
Грег
10
Филлипс
Мэтт
14
Сибли
Луи
21
Спаркес
Джек
18
Хэйс
Кин
10
Одо
Абрахам
- Основной состав
-
21 Ингрэм МэттВратарь
-
2 Лонг СэмЗащитник
-
30 Киосо ПетерЗащитник
- Защитник
-
22 Ли ГрегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
-
14 Сибли ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Карри ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Спаркес ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хэйс КинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Одо АбрахамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Стир ДжедВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Поку КвамеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Tyler Young
-
Главный тренер: Фергюсон Даррен
История личных встреч
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
0.92
Среднее время на гол
51
98
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Оксфорд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филлипс Мэтт
|1
|1
|Гудрэм Тайлер
|1
|1
|Сибли Луи
|0
|0
Питерборо Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Оксфорд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудрэм Тайлер
|1
|0
Питерборо Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кертис Сэм
|1
|0
Результаты матчей
Оксфорд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Питерборо Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Оксфорд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Питерборо Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оксфорд Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оксфорд Юнайтед - Норвич 2:0 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Мансфилд Таун - Оксфорд Юнайтед 1:0
Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 0:1 Солихалл - Оксфорд Юнайтед 0:3 Оксфорд Сити - Оксфорд Юнайтед 0:3 Академику Визеу - Оксфорд Юнайтед 1:0 Болтон - Оксфорд Юнайтед 0:2 Питерборо Юнайтед - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 1:0 Эксетер Сити - Оксфорд Юнайтед 1:2 Оксфорд Юнайтед - Стивенэйдж 1:1 Оксфорд Юнайтед - Линкольн Сити 0:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 5:0 Бёртон - Оксфорд Юнайтед 0:4 Оксфорд Юнайтед - Флит Таун 4:0 Шрусбери Таун - Оксфорд Юнайтед 1:1 Порт Вейл - Оксфорд Юнайтед 0:2 Болтон - Оксфорд Юнайтед 5:0
Питерборо Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 0:2 Питерборо Юнайтед - Ноттс Каунти 4:3 Питерборо Юнайтед - Колчестер 2:1 Стамфорд - Питерборо Юнайтед 0:5
Бостон Юнайтед - Питерборо Юнайтед 4:6 Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед 2:1 Сполдинг Юнайтед - Питерборо Юнайтед 0:7 Уингейт энд Финчли - Питерборо Юнайтед 0:0 Питерборо Юнайтед - Уимблдон 0:1 Питерборо Юнайтед - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 1:0 Питерборо Юнайтед - Болтон 3:3 Челтенем - Питерборо Юнайтед 2:0 Бристоль Роверс - Питерборо Юнайтед 0:2 Питерборо Юнайтед - Флит Таун 4:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 5:0 Питерборо Юнайтед - Порт Вейл 3:0 Питерборо Юнайтед - Уиком 2:1 Лейтон Ориент - Питерборо Юнайтед 1:2 Питерборо Юнайтед - Карлайл 1:3
Результаты матчей
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1